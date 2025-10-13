Fotbalisté stále trčí na Faerech, Nedvěd a spol. jednají na letišti. Co bude s Haškem?

Partneři asociace už z letiště ve Vágaru odcestovali autobusy zpátky na hotel do Tórshavnu a odletí nejdřív v úterý. Další čekají na kufry, které si už stačili odbavit.
„Počítáme s tím, že během pondělka odletíme. Mužstvo využije druhé letadlo, které bylo pro část výpravy připraveno. Posunutý čas odletu ale zatím neznáme. Musíme čekat, až se zvedne mlha,“ uvedl mluvčí týmu Martin Bergman.
Přes hustou mlhu není vidět ani na druhý konec ranveje. Do toho fouká a prší. Během pondělního dopoledne přistála tři letadla z Kodaně a jedno z Reykjavíku, ale stroj z Osla, který letěl pro české fotbalisty, se nad Vágarem otočil zpátky. Totéž potkalo spoj z Bergenu.
Proč?
Většina letounů skandinávských aerolinek mají speciální navigační systém, který umožňuje přistání ve výrazně zhoršené viditelnosti. Jiná letadla ale na místní krátkou dráhu mezi horami ve špatném počasí dosednout nemohou. A problém je to i při startu, protože od Faeřanů nedostanou povolení.
A tak se čeká dál.
Mimo jiné i na to, co bude s trenérem Ivanem Haškem. Část výkonného výboru jedná u jednoho ze dvou bufetů, který na letišti ve Vágaru mají. Když jeho personál potřeboval posunout chladící box, museli se David Trunda a spol. zvednout, aby uvolnili prostor. Pak zase usedli za stůl.
Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit
U debat o tom, jak s národním týmem po blamáži na Faerských ostrovech zatřást, jsou i oba místopředsedové Zdeněk Grygera a Tomáš Pešír. Hlavní slovo by měl mít manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který případnou změnu navrhne.
„Jsem velmi zklamaný z přístupu, nasazení i organizace hry, což vnímám jako naprostý základ pro každé reprezentační utkání,“ řekl v neděli večer s tím, že další kroky podnikne po návratu do Česka.
Jenže ten se nyní odkládá na neurčito.
Z Vágaru odletěl jen kapitán Tomáš Souček, který v devět ráno zamířil do Paříže a odtud přímo do Londýna. Zbytek zůstává.
Tým přiletěl na Faery v pátek odpoledne, v sobotu dorazil na ovčí ostrovy také zbytek výpravy složený ze zaměstnanců asociace, partnerů a novinářů. Právě druhé letadlo teď ale chybí.
Proto z Faerských ostrovů odcestují v pondělí nanejvýš hráči a realizační tým. A zbytek musí vydržet do úterý. Nebo ještě déle?