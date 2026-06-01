Zfušovaná práce, soupeř Čechů neodletěl na šampionát. Jsme za blázny, zuřil ministr

  13:01
V neděli měli odletět do dějiště mistrovství světa stejně jako jejich soupeři z Česka. Jenže výprava s fotbalisty Jihoafrické republiky zůstala kvůli potížím s vízy trčet doma a místo cesty do Ameriky hráči trénovali v Johannesburgu. „Vypadáme jako blázni,“ ulevil si tamní ministr sportu Gayton McKenzie.
Jihoafričtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa. | foto: ČTK / AP / Themba HadebeČTK

Český trenér Miroslav Koubek během přípravy proti Kosovu
V pátek hrají generálku proti Jamajce a poté se ve čtvrtek postaví v zahajovacím utkání celého šampionátu v Mexico City proti domácímu mužstvu. O týden později 18. června v Atlantě vyzvou Česko.

Jenže přípravu Jihoafričanů narušila odfláknutá práce někoho z vedení týmu či tamní fotbalové asociace. „Proti těm, kteří jsou za tento nepořádek zodpovědní, musí být přijata opatření. Asociaci jsem o tom už informoval,“ zlobil se ministr sportu.

Fotbalová asociace (SAFA) připustila, že u některých hráčů a funkcionářů došlo k problémům s vízy, ale další podrobnosti nekomentovala.

„Došlo k administrativnímu pochybení,“ oznámila celostátní televizní stanice SABC.

„Je to ostuda, debakl. Je to trapné a hrubě nespravedlivé vůči hráčům i trenérskému štábu,“ zuřil McKenzie v neděli večer.

Druhý den ráno uvedl, že povolení k cestě do Mexika už obdrželi všichni hráči. A že ještě během pondělí přes Atlantik odcestují.

Během turnaje budou bydlet v San Juan Tilcuautla, asi sto kilometrů severně od Mexico City. Vedle Mexika a Česka je třetím jihoafrickým soupeřem Jižní Korea. Šampionát společně pořádají Mexiko, Spojené státy a Kanada.

To Češi odcestovali v neděli před půlnocí krátce poté, co v přípravě v Praze porazili Kosovo. Na letiště v Ruzyni už týmovým autobusem neodjeli Tomáš Ladra, Christophe Kabongo a Pavel Bucha, které trenér Miroslav Koubek ze širšího kádru vyřadil.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

Podobné oslavy ještě nezažil. Není se co divit, vždyť fotbalový LASK vyhrál rakouský titul po dlouhatánských 61 letech. A rovnou k tomu přidal i vítězství v domácím poháru! Český záložník Kryštof...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi už dorazili do Ameriky, odletěli v neděli před půlnocí

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

Slavia si ve fotbalové lize vytváří šance podobně často jako Bayern v bundeslize, Barcelona v La Lize či Eindhoven v nizozemské soutěži. Sparťan Lukáš Haraslín střílí góly po akcích jako barcelonský...

Ne každý fanoušek Sigmy mu v zimě při příchodu věřil. Za posledních pět let vystřídal fotbalový útočník Václav Sejk sedm různých klubů. Působil v Portugalsku, Nizozemsku i dalších zemích, jenže nikde...

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

Sen o dvou brněnských klubech v nejvyšší fotbalové soutěži se odkládá. Zatímco Zbrojovka se do první ligy vrátila přímým postupem, Artis miliardáře Igora Faita narazil v baráži na strop. Slovácko ho...

V nominaci Mexika, které bude ve skupině mistrovství světa jedním ze soupeřů českých fotbalistů, je i brankář Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletý gólman kyperského AEL Limassol tak míří na rekordní šestý...

Ještě než zakončil poslední tiskovou konferenci před odletem do New Yorku, kde čeští fotbalisté odehrají druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa, trenér Miroslav Koubek s úsměvem pronesl k...

Fotbalisté Brazílie v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa rozstříleli na Maracaná 6:2 Panamu. Gólem a přihrávkou se na vítězství podílel Vinícius Júnior.Vinícius se prosadil už ve...

Vyšel z kabiny a už věděl, že ho fotbalové mistrovství světa nemine. „Celý den byl krásný," usmíval se Adam Hložek. Za uplynulou sezonu kvůli zranění odehrál jen osmašedesát minut, v neděli v...

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

