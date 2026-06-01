Zfušovaná práce, soupeř Čechů neodletěl na šampionát. Jsme za blázny, zuřil ministr

V pátek hrají generálku proti Jamajce a poté se ve čtvrtek postaví v zahajovacím utkání celého šampionátu v Mexico City proti domácímu mužstvu. O týden později 18. června v Atlantě vyzvou Česko.
Jenže přípravu Jihoafričanů narušila odfláknutá práce někoho z vedení týmu či tamní fotbalové asociace. „Proti těm, kteří jsou za tento nepořádek zodpovědní, musí být přijata opatření. Asociaci jsem o tom už informoval,“ zlobil se ministr sportu.
Fotbalová asociace (SAFA) připustila, že u některých hráčů a funkcionářů došlo k problémům s vízy, ale další podrobnosti nekomentovala.
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi už dorazili do Ameriky, odletěli v neděli před půlnocí
„Došlo k administrativnímu pochybení,“ oznámila celostátní televizní stanice SABC.
„Je to ostuda, debakl. Je to trapné a hrubě nespravedlivé vůči hráčům i trenérskému štábu,“ zuřil McKenzie v neděli večer.
Druhý den ráno uvedl, že povolení k cestě do Mexika už obdrželi všichni hráči. A že ještě během pondělí přes Atlantik odcestují.
Během turnaje budou bydlet v San Juan Tilcuautla, asi sto kilometrů severně od Mexico City. Vedle Mexika a Česka je třetím jihoafrickým soupeřem Jižní Korea. Šampionát společně pořádají Mexiko, Spojené státy a Kanada.
Na šampionát nepoletí Ladra, Bucha a Kabongo. Koubek bere i Sochůrka
To Češi odcestovali v neděli před půlnocí krátce poté, co v přípravě v Praze porazili Kosovo. Na letiště v Ruzyni už týmovým autobusem neodjeli Tomáš Ladra, Christophe Kabongo a Pavel Bucha, které trenér Miroslav Koubek ze širšího kádru vyřadil.