Fotbalisté Brazílie nastříleli v přípravě před MS šest branek Panamě

Panama poté ve 14. minutě po tečovaném přímém kopu vyrovnala, ale vedení domácím vrátil ve 39. minutě Casemiro po Viníciusově přihrávce.
Výhru Brazílie pak ve druhém poločase stvrdili náhradníci. Na 3:1 zvýšil Rayan, poté se prosadili Lucas Pacquetá, Thiago z penalty a Danilo. Konečnou podobu výsledku pak dal v závěru hostující Carlos Harvey.
Brazílii, která nastoupila bez zraněného útočníka Neymara, před turnajem ještě čeká příprava s Egyptem. Do mistrovství pětinásobní šampioni vstoupí 13. června proti Maroku, poté je ve skupině čekají ještě Haiti a Skotsko. Panama ve skupině narazí na Ghanu, Chorvatsko a Anglii.
V souboji dvou dalších účastníků mistrovství světa uspěli Američané, kteří si v Charlotte poradili 3:2 se Senegalem. Africkému celku k vítězství nestačily ani dvě branky útočníka Sadia Maného.
Ústřední postavou výběru USA byl Christian Pulisic, který nejprve připravil úvodní gól pro Sergina Desta a poté sám zvýšil na 2:0. Pro útočníka AC Milán šlo o první gól od loňského prosince, za reprezentaci se prosadil poprvé od listopadu 2024.
|
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi
Senegal zásluhou Maného těsně před přestávkou snížil a v 52. minutě hostující útočník vyrovnal. Vítězství však poté Američanům v 63. minutě zajistil střídající Folarin Balogun.
Pro Američany nyní bude generálkou na domácí šampionát sobotní duel s Německem, Senegal příští týden nastoupí proti Saúdské Arábii. Na mistrovství se výběr USA ve skupině utká s Paraguayí, Austrálií a Tureckem. Senegal s Francií, Norskem a Irákem.
Přípravná fotbalová utkání před mistrovstvím světa:
Charlotte: USA - Senegal 3:2 (2:1)
Rio de Janeiro: Brazílie - Panama 6:2 (2:1)
19:00 Oslo: Norsko - Švédsko
19:30 Istanbul: Turecko - Severní Makedonie,
20:45 Vídeň: Rakousko - Tunisko.
Příprava:
18:00 Plovdiv: Bulharsko - Černá Hora
18:00 Dunajská Streda: Slovensko - Malta.