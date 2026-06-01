Fotbalisté Brazílie nastříleli v přípravě před MS šest branek Panamě

Autor:
  7:28
Fotbalisté Brazílie v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa rozstříleli na Maracaná 6:2 Panamu. Gólem a přihrávkou se na vítězství podílel Vinícius Júnior.Vinícius se prosadil už ve druhé minutě.
Lucas Paquetá (ruce nahoře) slaví s brazilskými spoluhráči výhru nad Panamou.

Panama poté ve 14. minutě po tečovaném přímém kopu vyrovnala, ale vedení domácím vrátil ve 39. minutě Casemiro po Viníciusově přihrávce.

Výhru Brazílie pak ve druhém poločase stvrdili náhradníci. Na 3:1 zvýšil Rayan, poté se prosadili Lucas Pacquetá, Thiago z penalty a Danilo. Konečnou podobu výsledku pak dal v závěru hostující Carlos Harvey.

Brazílii, která nastoupila bez zraněného útočníka Neymara, před turnajem ještě čeká příprava s Egyptem. Do mistrovství pětinásobní šampioni vstoupí 13. června proti Maroku, poté je ve skupině čekají ještě Haiti a Skotsko. Panama ve skupině narazí na Ghanu, Chorvatsko a Anglii.

Brazilský útočník Neymar po přípravném duelu s Panamou.

V souboji dvou dalších účastníků mistrovství světa uspěli Američané, kteří si v Charlotte poradili 3:2 se Senegalem. Africkému celku k vítězství nestačily ani dvě branky útočníka Sadia Maného.

Ústřední postavou výběru USA byl Christian Pulisic, který nejprve připravil úvodní gól pro Sergina Desta a poté sám zvýšil na 2:0. Pro útočníka AC Milán šlo o první gól od loňského prosince, za reprezentaci se prosadil poprvé od listopadu 2024.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Senegal zásluhou Maného těsně před přestávkou snížil a v 52. minutě hostující útočník vyrovnal. Vítězství však poté Američanům v 63. minutě zajistil střídající Folarin Balogun.

Pro Američany nyní bude generálkou na domácí šampionát sobotní duel s Německem, Senegal příští týden nastoupí proti Saúdské Arábii. Na mistrovství se výběr USA ve skupině utká s Paraguayí, Austrálií a Tureckem. Senegal s Francií, Norskem a Irákem.

Přípravná fotbalová utkání před mistrovstvím světa:

Charlotte: USA - Senegal 3:2 (2:1)
Branky: 7. Dest, 20. Pulisic, 63. Balogun - 44. a 52. Mané.

Rio de Janeiro: Brazílie - Panama 6:2 (2:1)
Branky: 2. Vinícius, 39. Casemiro, 53. Rayan, 60. Pacquetá, 63. Thiago z pen., 81. Danilo - 14. vlastní Cunha, 84. Harvey.

19:00 Oslo: Norsko - Švédsko

19:30 Istanbul: Turecko - Severní Makedonie,

20:45 Vídeň: Rakousko - Tunisko.

Příprava:

18:00 Plovdiv: Bulharsko - Černá Hora

18:00 Dunajská Streda: Slovensko - Malta.

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

Cílem na MS je postup ze skupiny. Koubek o zúžení nominace, Višinském i Hložkovi

Český trenér Miroslav Koubek během přípravy proti Kosovu

Ještě než zakončil poslední tiskovou konferenci před odletem do New Yorku, kde čeští fotbalisté odehrají druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa, trenér Miroslav Koubek s úsměvem pronesl k...

