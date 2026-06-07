Messi po zranění stehenního svalu zůstal v utkání hraném v College Station v Texasu na lavičce, nicméně podle trenéra Lionela Scaloniho by měl zasáhnout do úterní generálky proti Islandu. Argentinci slavili šesté vítězství v řadě.
Další jihoamerický gigant Brazílie v poslední přípravě zdolala 2:1 Egypt. V Clevelandu skončil první poločas nerozhodně poté, co na gól Bruna Guimaraese odpověděl po chybě obránce Marquinhose Mustafá Ziku. O třetí výhře svěřenců Carla Ancelottiho za sebou rozhodl po změně stran střídající Endrick.
S týmem nebyl hvězdný Neymar, který se připravuje po zranění lýtka na návrat na základně mužstva. Zápas nedohrál pravý obránce Wesley, který odstoupil s bolestivou grimasou už po čtvrthodině.
Fotbalisté Jihoafrické republiky, kteří budou na mistrovství světa druhým soupeřem českého týmu v základní skupině, porazili v generálce na šampionát Jamajku 1:0, byť ohledně výsledku utkání hraného za zavřenými dveřmi bez diváků i přístupu médií v mexické Pachuce existují pochybnosti. Jako střelec jediného gólu je světovými sportovními aplikacemi označován Oswin Appollis, podle jamajských zdrojů se nicméně soupeři podařilo v závěru vyrovnat.
Pokud by platil avizovaný výsledek, bylo by to pro Jihoafričany první letošní vítězství. Z předchozích čtyř zápasů uhráli jen dvě remízy. Ve čtvrtek „Bafana Bafana“ otevřou šampionát zápasem s domácími Mexičany.
Fotbalisté Curacaa čtyřmi góly ve druhém poločase porazili v generálce karibského souseda Arubu a úspěšně završili herní přípravu na turnaj, do něhož vstoupí příští neděli duelem proti Německu. Svěřenci Dicka Advocaata ukončili sérii tří porážek.
Poslední test zvládli i Turci, byť proti Venezuele museli ve Fort Lauderdale na Floridě zápas otáčet. Postarali se o to během deseti minut na přelomu poločasů spoluhráči z Galatasaraye Baris Yilmaz a Yunus Akgün.
37. Laut. Martínez
54. Simeone
Musso (81. Beitran) – Giay, Otamendi (C) (86. Freitas), Lis. Martínez (62. Romero), Tagliafico (46. Medina) – Barco (46. de Paul), Palacios (81. Aranda), Lo Celso (62. Mac Allister) – Simeone (81. Capaldo), Laut. Martínez (62. Lopez), Almada (62. Fernandez).
Menjivar (C) (86. Ortiz) – Rosales (78. Aguilera), Sacaza (78. Bennett), Maldonado (67. Vega), Melendez (86. Canales) – Arriaga, Rodriguez – Moncada (67. Arzu), Palma (86. K. Guity), Rivas (78. Miranda) – Benguche (46. Figueroa).
Rulli – Escobar, Gonzalez, Messi, Ovando.
A. Guity – Alvarez, Miranda, Reyes, Ruiz.
31. Barco, 49. Lis. Martínez, 72. Medina, 90+2. Capaldo
52. Maldonado
7. Guimaraes
52. Endrick
11. Ziko
Alisson (46. Wewerton) – Wesley (17. Danilo I.), Marquinhos (C) (46. Bremer), Ibanez (46. Pereira), Santos (46. Sandro) – Paqueta (46. Henrique), Guimaraes (46. Danilo II.), Casemiro (46. Fabinho), Raphinha (72. Martinelli) – Thiago (46. Endrick), Vinicius (46. Cunha).
Shobeir – Hany (75. T. Alaa), Ibrahim, Fathy, Fatouh – Lasheen, Attia (87. Zizo) – Ziko, Hassan (46. Salah), Trezeguet (C) (46. Abdelmonem) – Marmoush (85. Abdelkarim).
Ederson – Gabriel, Rayan.
M. Alaa, Soliman – Abdelmaguid, Dunga, Rabia, Saber.
23. Marquinhos
43. Hany
Rozhodčí: Kringstad – Langseth, Haukåsen (vš. NOR)