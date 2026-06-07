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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Argentina bez Messiho porazila Honduras, Brazílie si poradila s Egyptem

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  10:28
Argentinští obhájci titulu bez rekonvalescenta Lionela Messiho porazili v předposlední přípravě na mistrovství světa 2:0 Honduras. Hlavní postavou šampionů byl útočník Interu Milán Lautaro Martínez, který v prvním poločase otevřel z penalty za faul skóre a ve druhém po jeho přihrávce završil výsledek Giuliano Simeone.
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Argentinský záložník Enzo Fernández kontroluje míč, sleduje ho Alejandro Reyes z Hondurasu. | foto: AP

Messi po zranění stehenního svalu zůstal v utkání hraném v College Station v Texasu na lavičce, nicméně podle trenéra Lionela Scaloniho by měl zasáhnout do úterní generálky proti Islandu. Argentinci slavili šesté vítězství v řadě.

Další jihoamerický gigant Brazílie v poslední přípravě zdolala 2:1 Egypt. V Clevelandu skončil první poločas nerozhodně poté, co na gól Bruna Guimaraese odpověděl po chybě obránce Marquinhose Mustafá Ziku. O třetí výhře svěřenců Carla Ancelottiho za sebou rozhodl po změně stran střídající Endrick.

S týmem nebyl hvězdný Neymar, který se připravuje po zranění lýtka na návrat na základně mužstva. Zápas nedohrál pravý obránce Wesley, který odstoupil s bolestivou grimasou už po čtvrthodině.

Fotbalisté Jihoafrické republiky, kteří budou na mistrovství světa druhým soupeřem českého týmu v základní skupině, porazili v generálce na šampionát Jamajku 1:0, byť ohledně výsledku utkání hraného za zavřenými dveřmi bez diváků i přístupu médií v mexické Pachuce existují pochybnosti. Jako střelec jediného gólu je světovými sportovními aplikacemi označován Oswin Appollis, podle jamajských zdrojů se nicméně soupeři podařilo v závěru vyrovnat.

Pokud by platil avizovaný výsledek, bylo by to pro Jihoafričany první letošní vítězství. Z předchozích čtyř zápasů uhráli jen dvě remízy. Ve čtvrtek „Bafana Bafana“ otevřou šampionát zápasem s domácími Mexičany.

Fotbalisté Curacaa čtyřmi góly ve druhém poločase porazili v generálce karibského souseda Arubu a úspěšně završili herní přípravu na turnaj, do něhož vstoupí příští neděli duelem proti Německu. Svěřenci Dicka Advocaata ukončili sérii tří porážek.

Poslední test zvládli i Turci, byť proti Venezuele museli ve Fort Lauderdale na Floridě zápas otáčet. Postarali se o to během deseti minut na přelomu poločasů spoluhráči z Galatasaraye Baris Yilmaz a Yunus Akgün.

Mezinárodní přípravný zápas
7. 6. 2026 2:00
Argentina Argentina : Honduras 2:0 (1:0)
Góly:
37. Laut. Martínez
54. Simeone
Góly:
Sestavy:
Musso (81. Beitran) – Giay, Otamendi (C) (86. Freitas), Lis. Martínez (62. Romero), Tagliafico (46. Medina) – Barco (46. de Paul), Palacios (81. Aranda), Lo Celso (62. Mac Allister) – Simeone (81. Capaldo), Laut. Martínez (62. Lopez), Almada (62. Fernandez).
Sestavy:
Menjivar (C) (86. Ortiz) – Rosales (78. Aguilera), Sacaza (78. Bennett), Maldonado (67. Vega), Melendez (86. Canales) – Arriaga, Rodriguez – Moncada (67. Arzu), Palma (86. K. Guity), Rivas (78. Miranda) – Benguche (46. Figueroa).
Náhradníci:
Rulli – Escobar, Gonzalez, Messi, Ovando.
Náhradníci:
A. Guity – Alvarez, Miranda, Reyes, Ruiz.
Žluté karty:
31. Barco, 49. Lis. Martínez, 72. Medina, 90+2. Capaldo
Žluté karty:
52. Maldonado
Mezinárodní přípravný zápas
7. 6. 2026 0:00
Brazílie Brazílie : Egypt Egypt 2:1 (1:1)
Góly:
7. Guimaraes
52. Endrick
Góly:
11. Ziko
Sestavy:
Alisson (46. Wewerton) – Wesley (17. Danilo I.), Marquinhos (C) (46. Bremer), Ibanez (46. Pereira), Santos (46. Sandro) – Paqueta (46. Henrique), Guimaraes (46. Danilo II.), Casemiro (46. Fabinho), Raphinha (72. Martinelli) – Thiago (46. Endrick), Vinicius (46. Cunha).
Sestavy:
Shobeir – Hany (75. T. Alaa), Ibrahim, Fathy, Fatouh – Lasheen, Attia (87. Zizo) – Ziko, Hassan (46. Salah), Trezeguet (C) (46. Abdelmonem) – Marmoush (85. Abdelkarim).
Náhradníci:
Ederson – Gabriel, Rayan.
Náhradníci:
M. Alaa, Soliman – Abdelmaguid, Dunga, Rabia, Saber.
Žluté karty:
23. Marquinhos
Žluté karty:
43. Hany
Mezinárodní přípravný zápas
7. 6. 2026 18:30
Dánsko Dánsko : Ukrajina Ukrajina 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kringstad – Langseth, Haukåsen (vš. NOR)

Mezinárodní přípravný zápas
7. 6. 2026 21:00
Řecko Řecko : Itálie Itálie 0:0 (-:-)
Mezinárodní přípravný zápas
7. 6. 2026 21:00
Maroko Maroko : Norsko Norsko 0:0 (-:-)
Mezinárodní přípravný zápas
7. 6. 2026 22:00
Ekvádor Ekvádor : Guatemala 0:0 (-:-)
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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