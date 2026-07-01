Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

22. den MS ve fotbale: Anglie vyzve Kongo, Belgii čeká Senegal. Co předvedou USA?

Autor: ,
  9:00

Anglický křídelník Bukayo Saka během utkání s Panamou. | foto: Reuters

Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje první kolo play off. Program 22. dne otevře duel Anglie s Kongem, večer se střetnou Belgie a Senegal a noční program obstará zápas Spojených států amerických s Bosnou a Hercegovinou. V našem přehledu najdete základní informace o všech utkáních i televizním vysílání.

Televizní program 22. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
středa 1. července, 18:00Anglie – DR KongoČT sport
středa 1. července, 22:00Belgie – SenegalNova Action
čtvrtek 2. července, 2:00USA – Bosna a HercegovinaNova Action

Středa 1. července, 18:00

AnglieDR Kongo

Anglie ovládla skupinu L před Chorvatskem, Ghanou a Panamou. Ze tří zápasů dvakrát zvítězila a jednou remizovala. Finalista posledních dvou mistrovství Evropy patří mezi největší favority turnaje a ve vyřazovací fázi světových šampionátů už dvakrát vyřadil afrického soupeře – Kamerun v roce 1990 a Senegal před čtyřmi lety. Ofenzivu Albionu táhne mimo jiné Noni Madueke, který před osmifinále připomněl, že Angličané věnovali velkou pozornost i přípravě na případný penaltový rozstřel.

Výsledky Anglie ve skupině L
KoloZápasVýsledek
1.Anglie – Chorvatsko4:2
2.Anglie- Ghana0:0
3.Panama – Anglie0:2

DR Kongo postoupilo do play off jako nejlepší tým ze třetích míst. Při druhé účasti na mistrovství světa si poprvé zahraje vyřazovací fázi. Na úvod turnaje remizovalo s Portugalskem, čímž získalo historicky první bod i vstřelený gól na světových šampionátech, následovala prohra s Kolumbií a postupové vítězství nad Uzbekistánem. V kádru afrického týmu jsou také Aaron Wan-Bissaka a Aaron Tshibola, kteří se narodili v Anglii a v mládežnických kategoriích ji reprezentovali.

Výsledky Konga ve skupině K
KoloZápasVýsledek
1.Portugalsko – DR Kongo1:1
2.Kolumbie – DR Kongo1:0
3.DR Kongo – Uzbekistán3:1
  • Vítěz utkání se ve druhém kole play off utká s lepším z dvojice Mexiko – Ekvádor.
  • Podrobnou textovou reportáž z utkání Anglie – DR Kongo najdete ZDE.

Středa 1. července, 22:00

BelgieSenegal

Belgie vyhrála skupinu G. Po remízách s Egyptem a Íránem uzavřela základní část přesvědčivou výhrou 5:1 nad Novým Zélandem. Se 73 střelami na branku byla nejaktivnějším týmem skupinové fáze. Zkušené opory v čele s Kevinem De Bruynem, Romelu Lukakuem a Thibautem Courtoisem usilují o poslední velký úspěch reprezentační kariéry.

Výsledky Belgie ve skupině G
KoloZápasVýsledek
1.Belgie – Egypt1:1
2.Belgie – Írán0:0
3.Nový Zéland – Belgie1:5

Senegal postoupil do vyřazovací fáze jako poslední z týmů na třetích místech. Po porážkách s Francií a Norskem si zajistil postup vysokou výhrou 5:0 nad Irákem. Afričané budou chtít navázat na zlepšený výkon z posledního utkání skupiny.

Výsledky Senegalu ve skupině I
KoloZápasVýsledek
1.Francie – Senegal3:1
2.Norsko – Senegal3:2
3.Senegal – Irák5:0
  • Vítěz narazí ve druhém kole play off na lepšího z dvojice USA – Bosna a Hercegovina.
  • Podrobnou textovou reportáž z utkání Belgie – Senegal najdete ZDE.

Čtvrtek 2. července, 2:00

USABosna a Hercegovina

Spojené státy americké prošly základní skupinou z prvního místa. Po výhrách nad Paraguayí (4:1) a Austrálií (2:0) měly postup jistý už po dvou kolech, a tak si mohly dovolit závěrečnou porážku 2:3 s Tureckem. Spolupořadatel turnaje se pokusí vyhrát zápas play off mistrovství světa teprve podruhé v historii. Do základní sestavy by se mohl vrátit Christian Pulisic.

Výsledky USA ve skupině D
KoloZápasVýsledek
1.USA – Paraguay4:1
2.USA – Austrálie2:0
3.USA – Turecko2:3

Bosna a Hercegovina si při druhé účasti na světovém šampionátu zahraje vyřazovací fázi poprvé. Ve skupině remizovala s Kanadou, podlehla Švýcarsku a postup si zajistila vítězstvím 3:1 nad Katarem. V kvalifikaci navíc překvapivě vyřadila Itálii. Výrazně se uvedl liberecký záložník Ermin Mahmič, který po příchodech z lavičky vstřelil dva góly. V kádru Bosny je také plzeňský hráč Amar Memič.

Výsledky Bosny a Hercegoviny ve skupině B
KoloZápasVýsledek
1.Kanada – Bosna a Hercegovina1:1
2.Švýcarsko – Bosna a Hercegovina4:1
3.Bosna a Hercegovina – Katar3:1

Vítěz utkání se ve druhém kole play off střetne s lepším z dvojice Belgie – Senegal.

Podrobnou textovou reportáž z utkání USA – Bosna a Hercegovina najdete ZDE.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1/32 finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1/32 finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Kanada
Maroko
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Francie vládla, utkání Mexika odkládá bouře a déšť

Sledujeme online
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

22. den MS ve fotbale: Anglie vyzve Kongo, Belgii čeká Senegal. Co předvedou USA?

Anglický křídelník Bukayo Saka během utkání s Panamou.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje první kolo play off. Program 22. dne otevře duel Anglie s Kongem, večer se střetnou Belgie a Senegal a noční program obstará zápas Spojených států amerických...

1. července 2026

Loučení s Pilařem? Hradec veteránovi nabídl místo v béčku, ten tam nechce

Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni.

Zatímco hráči vyhlíželi, jak dopadne rozhodnutí UEFA ohledně Karviné a následně soutěže, v níž se Hradec vrátí do pohárové Evropy, řešilo vedení klubu s kým. Podle všeho to už nebude s Václavem...

1. července 2026  8:19

Trenére, nejsi v tom sám. V Mbappého oslavě bylo víc než jen radost z gólu

Kylian Mbappe oslavuje trefu proti Švédsku s trenérem Didierem Deschampem.

Kylian Mbappé se v euforii rozběhl k lavičce náhradníků a skočil do náruče kouče francouzských fotbalistů Didiera Deschampse. „To byla moje první myšlenka. To je prostě naše DNA. Trenér si prošel...

1. července 2026  7:52

Mexiko - Ekvádor 2:0, bouře před zápasem, pak i na hřišti. Domácí slaví postup

Fotbalisté Mexika slaví vítězství nad Ekvádorem a postup do osmifinále...

Kvůli bleskům a dešti museli organizátoři čas výkopu o hodinu posunout, fanouškům to ale nevadilo. V bouřlivé atmosféře na domácím Aztéckém stadionu Mexiko porazilo Ekvádor 2:0 a postupuje do...

1. července 2026  6:04,  aktualizováno  6:13

Viking zase udeřil. Haaland táhne Norsko k historickému úspěchu: Změníme se navždy

Norský útočník Erling Haaland slavil postup do osmifinále mistrovství světa i s...

Na hlavu si při oslavách narazil zlatou vikingskou přilbu se zahnutými rohy a zapózoval před týmovým fotografem. Norský válečník Erling Haaland se zase trefil a pátým gólem na šampionátu poslal...

1. července 2026  5:45

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Francie vládla, utkání Mexika odkládá bouře a déšť

Sledujeme online
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

1. července 2026,  aktualizováno  3:23

Francie - Švédsko 3:0, jasná záležitost, dvakrát pálil Mbappé a stíhá Messiho

Kylian Mbappe oslavuje trefu proti Švédsku s trenérem Didierem Deschampem.

Držení míče přes šedesát procent, celkem pětadvacet střel, jasná herní převaha. Fotbalisté Francie si na mistrovství světa s přehledem poradili se Švédském 3:0 a postupují do osmifinále. Dvěma góly...

30. června 2026  23:35,  aktualizováno  1. 7. 1:10

Končí i trenér Nizozemců. V Koemanově rozhodnutí hrály roli i osobní důvody

Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman rezignoval po vyřazení svých svěřenců v úvodním kole play off mistrovství světa po penaltovém rozstřelu s Marokem. Třiašedesátiletý někdejší reprezentant...

1. července 2026  1:01

Pobřeží slonoviny - Norsko 1:2, nervy až do konce. Postup Evropanů vystřelil Haaland

Norové slaví po postupu do osmifinále mistrovství světa.

Na poslední roh si naběhl i brankář Fofana, chvíli předtím jeho norský protějšek Nyland vytáhl prudký přímý kop Dialla. I díky tomu norští fotbalisté udrželi proti Pobřeží slonoviny výsledek 2:1 a...

30. června 2026,  aktualizováno  21:22

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

30. června 2026  21:06

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

30. června 2026  21:05

První vážné zranění, Součka čeká pauza. Konec v reprezentaci? Budu přemýšlet

Doktoři odnášejí Tomáše Součka na nosítkách v utkání s Mexikem.

Dosud nejdéle chyběl v profesionální kariéře kvůli zranění jen několik dnů. Ano, čtete dobře. Teď se Tomáš Souček, bývalý kapitán fotbalové reprezentace, bude prát s první vážnou komplikací. V utkání...

30. června 2026  20:05,  aktualizováno  21:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.