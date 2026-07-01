Televizní program 22. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|středa 1. července, 18:00
|Anglie – DR Kongo
|ČT sport
|středa 1. července, 22:00
|Belgie – Senegal
|Nova Action
|čtvrtek 2. července, 2:00
|USA – Bosna a Hercegovina
|Nova Action
Středa 1. července, 18:00
Anglie – DR Kongo
Anglie ovládla skupinu L před Chorvatskem, Ghanou a Panamou. Ze tří zápasů dvakrát zvítězila a jednou remizovala. Finalista posledních dvou mistrovství Evropy patří mezi největší favority turnaje a ve vyřazovací fázi světových šampionátů už dvakrát vyřadil afrického soupeře – Kamerun v roce 1990 a Senegal před čtyřmi lety. Ofenzivu Albionu táhne mimo jiné Noni Madueke, který před osmifinále připomněl, že Angličané věnovali velkou pozornost i přípravě na případný penaltový rozstřel.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|2.
|Anglie- Ghana
|0:0
|3.
|Panama – Anglie
|0:2
DR Kongo postoupilo do play off jako nejlepší tým ze třetích míst. Při druhé účasti na mistrovství světa si poprvé zahraje vyřazovací fázi. Na úvod turnaje remizovalo s Portugalskem, čímž získalo historicky první bod i vstřelený gól na světových šampionátech, následovala prohra s Kolumbií a postupové vítězství nad Uzbekistánem. V kádru afrického týmu jsou také Aaron Wan-Bissaka a Aaron Tshibola, kteří se narodili v Anglii a v mládežnických kategoriích ji reprezentovali.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Portugalsko – DR Kongo
|1:1
|2.
|Kolumbie – DR Kongo
|1:0
|3.
|DR Kongo – Uzbekistán
|3:1
- Vítěz utkání se ve druhém kole play off utká s lepším z dvojice Mexiko – Ekvádor.
- Podrobnou textovou reportáž z utkání Anglie – DR Kongo najdete ZDE.
Středa 1. července, 22:00
Belgie – Senegal
Belgie vyhrála skupinu G. Po remízách s Egyptem a Íránem uzavřela základní část přesvědčivou výhrou 5:1 nad Novým Zélandem. Se 73 střelami na branku byla nejaktivnějším týmem skupinové fáze. Zkušené opory v čele s Kevinem De Bruynem, Romelu Lukakuem a Thibautem Courtoisem usilují o poslední velký úspěch reprezentační kariéry.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Belgie – Egypt
|1:1
|2.
|Belgie – Írán
|0:0
|3.
|Nový Zéland – Belgie
|1:5
Senegal postoupil do vyřazovací fáze jako poslední z týmů na třetích místech. Po porážkách s Francií a Norskem si zajistil postup vysokou výhrou 5:0 nad Irákem. Afričané budou chtít navázat na zlepšený výkon z posledního utkání skupiny.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Francie – Senegal
|3:1
|2.
|Norsko – Senegal
|3:2
|3.
|Senegal – Irák
|5:0
- Vítěz narazí ve druhém kole play off na lepšího z dvojice USA – Bosna a Hercegovina.
- Podrobnou textovou reportáž z utkání Belgie – Senegal najdete ZDE.
Čtvrtek 2. července, 2:00
USA – Bosna a Hercegovina
Spojené státy americké prošly základní skupinou z prvního místa. Po výhrách nad Paraguayí (4:1) a Austrálií (2:0) měly postup jistý už po dvou kolech, a tak si mohly dovolit závěrečnou porážku 2:3 s Tureckem. Spolupořadatel turnaje se pokusí vyhrát zápas play off mistrovství světa teprve podruhé v historii. Do základní sestavy by se mohl vrátit Christian Pulisic.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|USA – Paraguay
|4:1
|2.
|USA – Austrálie
|2:0
|3.
|USA – Turecko
|2:3
Bosna a Hercegovina si při druhé účasti na světovém šampionátu zahraje vyřazovací fázi poprvé. Ve skupině remizovala s Kanadou, podlehla Švýcarsku a postup si zajistila vítězstvím 3:1 nad Katarem. V kvalifikaci navíc překvapivě vyřadila Itálii. Výrazně se uvedl liberecký záložník Ermin Mahmič, který po příchodech z lavičky vstřelil dva góly. V kádru Bosny je také plzeňský hráč Amar Memič.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|1:1
|2.
|Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
|4:1
|3.
|Bosna a Hercegovina – Katar
|3:1
Vítěz utkání se ve druhém kole play off střetne s lepším z dvojice Belgie – Senegal.
Podrobnou textovou reportáž z utkání USA – Bosna a Hercegovina najdete ZDE.