Televizní program 27. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|pondělí 6. července, 21:00
|Portugalsko – Španělsko
|Nova Action
|úterý 7. července, 02:00
|USA – Belgie
|ČT sport
Pondělí 6. července, 21:00
Portugalsko – Španělsko
Španělsko v základní době neprohrálo už 34 utkání a pokud přidá ještě jeden duel, vyrovná své historické maximum. Jedinou porážku během této série utrpělo právě s Portugalskem vloni v červnu ve finále Ligy národů, po remíze 2:2 podlehlo rivalovi 3:5 v penaltovém rozstřelu.
„Je jasné, že nás čeká zatím nejtěžší soupeř na turnaji. Portugalsko má skvělý národní tým s hráči v top ligách. Mají úžasný střed pole, ale to my také. Všichni se soustředíme na to, abychom splnili taktiku, kterou nám trenér naordinuje, a společně tuhle bitvu zvládli,“ řekl španělský záložník Gavi.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|2.
|Španělsko – Saúdská Arábie
|4:0
|3.
|Uruguay – Španělsko
|0:1
|osmifinále
|Španělsko – Rakousko
|3:0
Portugalci zatím na turnaji nepůsobí tak suverénním dojmem jako jejich soupeř. Ve skupině skončili za Kolumbií, v osmifinále ale zvládli obrat proti Chorvatsku a vítěznou branku vstřelili až v nastaveném čase. Velkou roli znovu sehrál Cristiano Ronaldo, který na pravděpodobně posledním velkém turnaji kariéry pomohl svému týmu k postupu mezi šestnáct nejlepších.
„Máme ke kvalitám Španělska obrovský respekt. Přesto věřím, že na soupeře najdeme recept. Musíme být bezchybní. Každopádně věřím, že nás čeká fantastický zápas. Věřím, že to bude ukázka evropské kvality na tomhle šampionátu,“ uvedl portugalský trenér Roberto Martínez.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Portugalsko – DR Kongo
|1:1
|2.
|Portugalsko – Uzbekistán
|5:0
|3.
|Kolumbie – Portugalsko
|0:0
|osmifinále
|Portugalsko – Chorvatsko
|2:1
Podrobnou textovou reportáž z utkání Portugalsko – Španělsko najdete ZDE.
Úterý 7. července, 02:00
USA – Belgie
Fotbalisty Spojených států amerických dělí jediný zápas od prvního postupu do čtvrtfinále mistrovství světa po 24 letech. Domácí celek zatím vyhrál tři ze čtyř utkání na turnaji a do osmifinále prošel po vítězství 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou. Dobrou zprávou pro Američany je, že útočník Folarin Balogun může po odložení disciplinárního trestu nastoupit i proti Belgii.
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„Snad vyhrajeme a budeme hrát dál. Máme úžasnou partu hráčů. Hrajeme výborně a všichni máme velkou motivaci. Naše země nám věří, podpora je obrovská,“ řekl obránce Sergiño Dest.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|USA – Paraguay
|4:1
|2.
|USA – Austrálie
|2:0
|3.
|Turecko – USA
|3:2
|osmifinále
|USA – Bosna a Hercegovina
|2:0
Belgie na turnaji stále neprohrála. V osmifinále se Senegalem ale byla jen několik minut od vyřazení, když ještě v 85. minutě ztrácela o dvě branky. Poté během necelých tří minut vyrovnala a v prodloužení završil obrat z penalty kapitán Youri Tielemans. Američané budou chtít zároveň oplatit Belgii vyřazení z osmifinále mistrovství světa v roce 2014.
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„Máme na čem pracovat, protože do stejné situace se nechceme dostat. Nemůžeme spoléhat na to, že v posledních pěti minutách zase dáme dva góly a postoupíme,“ prohlásil obránce Timothy Castagne.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Belgie – Egypt
|1:1
|2.
|Belgie – Írán
|0:0
|3.
|Nový Zéland – Belgie
|1:5
|osmifinále
|Belgie – Senegal
|3:2 po prodloužení
Podrobnou textovou reportáž z utkání USA – Belgie najdete ZDE.