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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

27. den MS ve fotbale: Šlágr Portugalsko – Španělsko, domácí USA vyzvou Belgii

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  6:59

Mikel Oyarzabal slaví vleže třetí španělský gól proti Rakousku. | foto: Reuters

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují osmifinálové boje. Pondělní program nabídne velký pyrenejský souboj mezi Portugalskem a úřadujícími mistry Evropy ze Španělska. V noci na úterý se pak domácí Spojené státy utkají s Belgií. V textu najdete základní informace o obou utkáních i přehled televizního vysílání.

Televizní program 27. dne MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
pondělí 6. července, 21:00Portugalsko – ŠpanělskoNova Action
úterý 7. července, 02:00USA – BelgieČT sport

Pondělí 6. července, 21:00

PortugalskoŠpanělsko

Španělsko v základní době neprohrálo už 34 utkání a pokud přidá ještě jeden duel, vyrovná své historické maximum. Jedinou porážku během této série utrpělo právě s Portugalskem vloni v červnu ve finále Ligy národů, po remíze 2:2 podlehlo rivalovi 3:5 v penaltovém rozstřelu.

„Je jasné, že nás čeká zatím nejtěžší soupeř na turnaji. Portugalsko má skvělý národní tým s hráči v top ligách. Mají úžasný střed pole, ale to my také. Všichni se soustředíme na to, abychom splnili taktiku, kterou nám trenér naordinuje, a společně tuhle bitvu zvládli,“ řekl španělský záložník Gavi.

Výsledky Španělska ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Španělsko – Kapverdy0:0
2.Španělsko – Saúdská Arábie4:0
3.Uruguay – Španělsko0:1
osmifináleŠpanělsko – Rakousko3:0

Portugalci zatím na turnaji nepůsobí tak suverénním dojmem jako jejich soupeř. Ve skupině skončili za Kolumbií, v osmifinále ale zvládli obrat proti Chorvatsku a vítěznou branku vstřelili až v nastaveném čase. Velkou roli znovu sehrál Cristiano Ronaldo, který na pravděpodobně posledním velkém turnaji kariéry pomohl svému týmu k postupu mezi šestnáct nejlepších.

„Máme ke kvalitám Španělska obrovský respekt. Přesto věřím, že na soupeře najdeme recept. Musíme být bezchybní. Každopádně věřím, že nás čeká fantastický zápas. Věřím, že to bude ukázka evropské kvality na tomhle šampionátu,“ uvedl portugalský trenér Roberto Martínez.

Výsledky Portugalska ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Portugalsko – DR Kongo1:1
2.Portugalsko – Uzbekistán5:0
3.Kolumbie – Portugalsko0:0
osmifinálePortugalsko – Chorvatsko2:1

Podrobnou textovou reportáž z utkání Portugalsko – Španělsko najdete ZDE.

Úterý 7. července, 02:00

USABelgie

Fotbalisty Spojených států amerických dělí jediný zápas od prvního postupu do čtvrtfinále mistrovství světa po 24 letech. Domácí celek zatím vyhrál tři ze čtyř utkání na turnaji a do osmifinále prošel po vítězství 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou. Dobrou zprávou pro Američany je, že útočník Folarin Balogun může po odložení disciplinárního trestu nastoupit i proti Belgii.

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„Snad vyhrajeme a budeme hrát dál. Máme úžasnou partu hráčů. Hrajeme výborně a všichni máme velkou motivaci. Naše země nám věří, podpora je obrovská,“ řekl obránce Sergiño Dest.

Výsledky USA ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.USA – Paraguay4:1
2.USA – Austrálie2:0
3.Turecko – USA3:2
osmifináleUSA – Bosna a Hercegovina2:0

Belgie na turnaji stále neprohrála. V osmifinále se Senegalem ale byla jen několik minut od vyřazení, když ještě v 85. minutě ztrácela o dvě branky. Poté během necelých tří minut vyrovnala a v prodloužení završil obrat z penalty kapitán Youri Tielemans. Američané budou chtít zároveň oplatit Belgii vyřazení z osmifinále mistrovství světa v roce 2014.

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

„Máme na čem pracovat, protože do stejné situace se nechceme dostat. Nemůžeme spoléhat na to, že v posledních pěti minutách zase dáme dva góly a postoupíme,“ prohlásil obránce Timothy Castagne.

Výsledky Belgie ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Belgie – Egypt1:1
2.Belgie – Írán0:0
3.Nový Zéland – Belgie1:5
osmifináleBelgie – Senegal3:2 po prodloužení

Podrobnou textovou reportáž z utkání USA – Belgie najdete ZDE.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Osmifinále

Čtvrtfinále

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1/32 finále

Osmifinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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