ONLINE: Skotsko - Maroko 0:1, evropskému týmu stačí bod, Saibari rychle skóruje

Skotové v prvním kole udolali 1:0 Haiti díky gólu Johna McGinna, a pokud by získali čtvrtý bod, postup by už jim neměl uniknout.
V novém systému turnaje se 48 účastníky postoupí z každé ze 12 skupin první dva celky, které doplní osm nejlepších mužstev ze třetích míst.
„Po výhře nad Haiti se nám ulevilo, máme první body a splnili jsme dílčí cíl. Určitě to z hráčů spadne a do dalšího zápasu půjdeme uvolněnější,“ řekl asistent trenéra Steven Naismith.
Jenže Maroko, úřadující šampion Afriky a semifinalista z předchozího MS v Kataru, bude mnohem těžším protivníkem než Haiti. Na úvod po solidním výkonu remizovalo s Brazílií.
„Bod s Brazílií na úvod není špatný, budeme se zlepšovat,“ ujistil marocký trenér Muhammad Vahbí.
Maroko neprohrálo 30 utkání v řadě. Se Skotskem se utkalo pouze na šampionátu v roce 1998, kde ho porazilo 3:0.
A. Gunn - G. Hanley, J. Hendry, K. Tierney - N. Patterson, S. McTominay, L. Ferguson, A. Robertson - J. McGinn, R. Christie, C. Adams
J. Bunú - A. Hakimí, I. Diop, Š. Rijád, N. Mazráví - N. el-Ajnawí, A. Búaddí, B. Díaz, A. Únahí, B. el-Chanús - I. Sajbárí
R. Stewart, D. Hyam, T. Fletcher, A. Ralston, L. Kelly, J. Souttar, F. Curtis, B. Gannon-Doak, L. Dykes, L. Shankland, K. McLean, S. McKenna, C. Gordon, G. Hirst, A. Hickey
R. Halhal, S. Rahímí, Š. Tálibí, K. Munír, A. Tadžnautí, A. al-Kaabí, S. Amrabat, A. Saláh ad-Dín, Z. el-Wáhdí, S. el-Murábet, A. Amajmúni, J. Bilamarí, D. Jasín, M. Saadán, A. Sibáí