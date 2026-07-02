Jako Zidane či Garincha. Americký útočník Balogun dal gól i dostal červenou kartu

„Skvělý gól, mladý králi,“ vzkázal mu LeBron James přes sociální sítě.
Balogun je jedním z objevů šampionátu. Tvář mužstva Spojených států, které už jsou v osmifinále. V úvodním kole play off proti Bosně dal důležitý první jediný gól zápasu, předtím se dvakrát trefil ve skupině proti Paraguayi.
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USA - Bosna 2:0, Balogun nasměroval domácí za postupem, pak musel ze hřiště
Jenže proti Bosně nedohrál, po hodině hry za surový faul ho sudí na doporučení videoasistenta vyloučil. V souboji nechtěně šlápl na achilovku protivníka Tarika Muharemoviče, pak mu přišlápl kotník, přičemž se noha nepřirozeně ohnula. Zákrokem ohrozil zdraví soupeře.
„Tohle nikdy nemůže být červená karta. Stalo se to omylem a nebyl v tom úmysl. Za toho přece nemůžou vyloučit,“ bědoval trenér Mauricio Pochettino. Ale můžou, měl byste se doučit pravidla, Mauricio.
Kdo dal gól a byl na MS zároveň vyloučený
Zinedine Zidane dal gól a dostal červenou kartu ve finále MS 2006 a Francie pak na penalty s Itálií prohrála.
Ronaldinhovi se to povedlo o čtyři roky dřív ve čtvrtfinále proti Anglii, ale Brazílii to tenkrát nevadilo, v poslední půlhodině uhájila vedení 2:1.
Jeho krajan Garincha v semifinále MS 1962 proti Chile dal dvě branky a na jednu přihrál (4:2). V té době prý hrál v lepší formě než Pelé. Tenkrát i po vyloučení mohl ve finále proti Československu (2:1) nastoupit.
Balogun se stal čtvrtým fotbalistou v historii, který v jednom utkání na mistrovství světa skóroval a zároveň byl vyloučen. Stal se součástí „exkluzivnímu klubu“, do něhož patří Zinedine Zidane, Ronaldinho a Garrincha.
Po Balogunově nuceném odchodu se průběh hry změnil, ale spoluhráči se postarali o to, že za jeho vyloučení nezaplatili. V závěru naopak dal Malik Tillman gól z přímého kopu ze sedmnácti metrů. Krásná rána.
„Samozřejmě jsem měl pocit, že jsme podali dobrý výkon a nezasloužili si červenou kartu. Tedy, neviděl jsem to, ale je to škoda. Ale po vyloučení jsme se semkli, dobře bránili a zvládli to. Vyžadovalo to opravdové týmové úsilí a jsme na to hrdí,“ řekl záložník Christian Pulisic, jenž se vrátil do základní sestavy po zranění lýtka.
Jedna z pořadatelských zemí šampionátu se raduje a těší se na osmifinále proti Belgii. Zato Balogun bude znovu trpět, za vyloučení si minimálně jedno utkání nezahraje.
Pro tým je to velké oslabení, druhého Baloguna nemají. Nejenže dal na turnaji tři branky, další dvě mu neuznali kvůli ofsajdu.
Pro soupeře představuje neustálé nebezpečí, umí si najít míč ve správném prostoru a zakončit. Jako proti Bosně, kdy pohotově zakončil mezi nohy brankáře.
„Myslím, že tým zraje a každým týdnem úžasně roste,“ řekl kouč Pochettino.
„Folarin byl po zápase z vyloučení zklamaný a smutný, ale také šťastný, že jsme postoupili. Musí pochopit, že se takové situace stávají. Jen doufám, že nám na turnaji ještě pomůže,“ prohlásil kouč.
To by znamenalo, že Spojené státy porazí i Belgii a postoupí mezi nejlepších osm týmů planety.