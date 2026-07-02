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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Jako Zidane či Garincha. Americký útočník Balogun dal gól i dostal červenou kartu

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  14:00
Faul Folarina Baloguna (vpravo) na Tarika Muharemoviče, za což americký útočník...

Faul Folarina Baloguna (vpravo) na Tarika Muharemoviče, za což americký útočník dostal červenou kartu. | foto: AP

Americký záložník Malik Tillman (USA) slaví trefu z přímého kopu v 82. minutě...
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Otevřenou dlaní se dvakrát plácl do hrudi, pak zvedl koleno a ruce spustil dolů. Napodobením oslavy, která patří k legendárnímu basketbalistovi LeBronu Jamesovi, si americký fotbalista Folarin Balogun na stadionu v Santa Claře užíval bouřícího publika. Netušil, jak poslední půlhodinu souboje na mistrovství světa proti Bosně (2:0) protrpí...

„Skvělý gól, mladý králi,“ vzkázal mu LeBron James přes sociální sítě.

Balogun je jedním z objevů šampionátu. Tvář mužstva Spojených států, které už jsou v osmifinále. V úvodním kole play off proti Bosně dal důležitý první jediný gól zápasu, předtím se dvakrát trefil ve skupině proti Paraguayi.

USA - Bosna 2:0, Balogun nasměroval domácí za postupem, pak musel ze hřiště

Jenže proti Bosně nedohrál, po hodině hry za surový faul ho sudí na doporučení videoasistenta vyloučil. V souboji nechtěně šlápl na achilovku protivníka Tarika Muharemoviče, pak mu přišlápl kotník, přičemž se noha nepřirozeně ohnula. Zákrokem ohrozil zdraví soupeře.

„Tohle nikdy nemůže být červená karta. Stalo se to omylem a nebyl v tom úmysl. Za toho přece nemůžou vyloučit,“ bědoval trenér Mauricio Pochettino. Ale můžou, měl byste se doučit pravidla, Mauricio.

Kdo dal gól a byl na MS zároveň vyloučený

Zinedine Zidane dal gól a dostal červenou kartu ve finále MS 2006 a Francie pak na penalty s Itálií prohrála.

Ronaldinhovi se to povedlo o čtyři roky dřív ve čtvrtfinále proti Anglii, ale Brazílii to tenkrát nevadilo, v poslední půlhodině uhájila vedení 2:1.

Jeho krajan Garincha v semifinále MS 1962 proti Chile dal dvě branky a na jednu přihrál (4:2). V té době prý hrál v lepší formě než Pelé. Tenkrát i po vyloučení mohl ve finále proti Československu (2:1) nastoupit.

Balogun se stal čtvrtým fotbalistou v historii, který v jednom utkání na mistrovství světa skóroval a zároveň byl vyloučen. Stal se součástí „exkluzivnímu klubu“, do něhož patří Zinedine Zidane, Ronaldinho a Garrincha.

Po Balogunově nuceném odchodu se průběh hry změnil, ale spoluhráči se postarali o to, že za jeho vyloučení nezaplatili. V závěru naopak dal Malik Tillman gól z přímého kopu ze sedmnácti metrů. Krásná rána.

„Samozřejmě jsem měl pocit, že jsme podali dobrý výkon a nezasloužili si červenou kartu. Tedy, neviděl jsem to, ale je to škoda. Ale po vyloučení jsme se semkli, dobře bránili a zvládli to. Vyžadovalo to opravdové týmové úsilí a jsme na to hrdí,“ řekl záložník Christian Pulisic, jenž se vrátil do základní sestavy po zranění lýtka.

Jedna z pořadatelských zemí šampionátu se raduje a těší se na osmifinále proti Belgii. Zato Balogun bude znovu trpět, za vyloučení si minimálně jedno utkání nezahraje.

Pro tým je to velké oslabení, druhého Baloguna nemají. Nejenže dal na turnaji tři branky, další dvě mu neuznali kvůli ofsajdu.

Pro soupeře představuje neustálé nebezpečí, umí si najít míč ve správném prostoru a zakončit. Jako proti Bosně, kdy pohotově zakončil mezi nohy brankáře.

Folarin Balogun (USA) střílí ve 45. minutě gól do sítě Bosny a Hercegoviny.

„Myslím, že tým zraje a každým týdnem úžasně roste,“ řekl kouč Pochettino.

„Folarin byl po zápase z vyloučení zklamaný a smutný, ale také šťastný, že jsme postoupili. Musí pochopit, že se takové situace stávají. Jen doufám, že nám na turnaji ještě pomůže,“ prohlásil kouč.

To by znamenalo, že Spojené státy porazí i Belgii a postoupí mezi nejlepších osm týmů planety.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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