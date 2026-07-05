Vyloučili ho za surovou hru, ale nastoupit může. Balogun dostal jen podmínku

Pokud by se zákrok na bosenského stopera Tarika Muharemoviče odehrál například v Premier League nebo v české Chance Lize, Balogun by k červené kartě vyfasoval ještě trest na tři zápasy.
Na šampionátu však může v klidu hrát, byť je v „podmínce“.
„V souladu s článkem 27 disciplinárního řádu FIFA je výkon trestu od zápasu pozastaven na zkušební dobu jednoho roku,“ uvedla FIFA ve svém prohlášení.
Pokud se Balogun během zkušební doby dopustí dalšího přestupku podobné povahy a závažnosti, čímž poruší podmínku, už ho zastavení činnosti nemine.
Ale jak je to vůbec možné? Je to proto, že je Američanem a Spojené státy jsou hlavní pořádající zemí turnaje? „Disciplinární komise má pravomoc plně nebo částečně pozastavit výkon disciplinárního trestu,“ tvrdí FIFA.
Balogun je pro USA klíčovým útočníkem. Proti Bosně dal svůj třetí gól na turnaji, pro obranu soupeře je nebezpečný svou rychlostí, důrazem, náběhy.
Jenže po hodině hry ho za surový faul sudí na doporučení videoasistenta vyloučil. Stal se čtvrtým hráčem v historii mistrovství světa, který v jednom utkání dal gól a dostal červenou kartu. Před ním se to „povedlo“ Zidanovi a slavným brazilským útočníkům Garinchovi s Ronaldem.
Balogun v souboji nechtěně šlápl na achilovku protivníka Muharemoviče, pak mu přišlápl kotník, přičemž se noha nepřirozeně ohnula. Přesto americký trenér Mauricio Pochettino i někteří experti tvrdili, že vyloučení bylo „přísné“ nebo dokonce „nesmyslné“.
„Přijímáme rozhodnutí disciplinární komise a jsme potěšeni, že Folarin Balogun může nastoupit,“ prohlásil ve svém prohlášení americký tým.
Belgičané, kterých se „omilostnění“ dotkne, se nevyjádřili.
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Jako Zidane či Garrincha. Americký útočník Balogun dal gól i dostal červenou kartu
Podobně byl potrestán také portugalský kapitán Cristiano Ronaldo, který byl vyloučen loni na podzim v kvalifikaci proti Irsku.
Za potyčku s protivníkem nesměl hrát jen jedno utkání a do letošního listopadu je v podmínce. Pokud ji poruší, automaticky má zastavenou činnost na dvě utkání plus mu k nim přidají trest za nový přestupek.
To například katarský záložník Assim Madibo dostal trest na pět zápasů za faul, po kterém kanadský středopolař Ismael Koné utrpěl zlomeninu nohy.