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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Vyloučili ho za surovou hru, ale nastoupit může. Balogun dostal jen podmínku

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  20:34
Americký útočník Folarin Balogun (vlevo) bojuje o míč s Tarikem Muharemovičem z...

Americký útočník Folarin Balogun (vlevo) bojuje o míč s Tarikem Muharemovičem z Bosny. | foto: AP

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Dopustil se surové hry, ohrozil zdraví protihráče a dostal červenou kartu. Přesto může útočník Spojených států Folarin Balogun na fotbalovém mistrovství světa v následujícím zápase proti Belgii nastoupit. Jak je to možné? Disciplinární komise FIFA využila zvláštního paragrafu v řádech a udělila mu překvapivý trest.

Pokud by se zákrok na bosenského stopera Tarika Muharemoviče odehrál například v Premier League nebo v české Chance Lize, Balogun by k červené kartě vyfasoval ještě trest na tři zápasy.

Na šampionátu však může v klidu hrát, byť je v „podmínce“.

„V souladu s článkem 27 disciplinárního řádu FIFA je výkon trestu od zápasu pozastaven na zkušební dobu jednoho roku,“ uvedla FIFA ve svém prohlášení.

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Pokud se Balogun během zkušební doby dopustí dalšího přestupku podobné povahy a závažnosti, čímž poruší podmínku, už ho zastavení činnosti nemine.

Ale jak je to vůbec možné? Je to proto, že je Američanem a Spojené státy jsou hlavní pořádající zemí turnaje? „Disciplinární komise má pravomoc plně nebo částečně pozastavit výkon disciplinárního trestu,“ tvrdí FIFA.

Balogun je pro USA klíčovým útočníkem. Proti Bosně dal svůj třetí gól na turnaji, pro obranu soupeře je nebezpečný svou rychlostí, důrazem, náběhy.

Brazilský rozhodčí Raphael Claus dává v 64. minutě červenou kartu americkému...

Jenže po hodině hry ho za surový faul sudí na doporučení videoasistenta vyloučil. Stal se čtvrtým hráčem v historii mistrovství světa, který v jednom utkání dal gól a dostal červenou kartu. Před ním se to „povedlo“ Zidanovi a slavným brazilským útočníkům Garinchovi s Ronaldem.

Balogun v souboji nechtěně šlápl na achilovku protivníka Muharemoviče, pak mu přišlápl kotník, přičemž se noha nepřirozeně ohnula. Přesto americký trenér Mauricio Pochettino i někteří experti tvrdili, že vyloučení bylo „přísné“ nebo dokonce „nesmyslné“.

„Přijímáme rozhodnutí disciplinární komise a jsme potěšeni, že Folarin Balogun může nastoupit,“ prohlásil ve svém prohlášení americký tým.

Belgičané, kterých se „omilostnění“ dotkne, se nevyjádřili.

Jako Zidane či Garrincha. Americký útočník Balogun dal gól i dostal červenou kartu

Podobně byl potrestán také portugalský kapitán Cristiano Ronaldo, který byl vyloučen loni na podzim v kvalifikaci proti Irsku.

Za potyčku s protivníkem nesměl hrát jen jedno utkání a do letošního listopadu je v podmínce. Pokud ji poruší, automaticky má zastavenou činnost na dvě utkání plus mu k nim přidají trest za nový přestupek.

To například katarský záložník Assim Madibo dostal trest na pět zápasů za faul, po kterém kanadský středopolař Ismael Koné utrpěl zlomeninu nohy.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
5. 7. 22:00
Norsko
Mexiko
6. 7. 2:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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