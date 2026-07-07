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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Bylo to kontroverzní, řekl Balogun. Posílilo nás to, ale selhali jsme, tvrdil spoluhráč

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  8:07
Americký útočník Folarin Balogun, protagonista kontroverzního případu, se loučí...

Americký útočník Folarin Balogun, protagonista kontroverzního případu, se loučí s mistrovstvím světa po osmifinálovém porážce se Belgií. | foto: AP

Americký útočník Folarin Balogun, protagonista kontroverzního případu, se loučí...
Američan Folarin Balogun se rozcvičuje před osmifinále mistrovství světa s...
Američtí fanoušci nesou transparent s Folarinem Balogunem před osmifinále...
Američan Folarin Balogun se rozcvičuje před osmifinále mistrovství světa s...
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Dva dny před zápasem se ve fotbalovém světě mluvilo jen o něm. Když měl na hřišti promluvit konečně on, mlčel. Po drtivé porážce s Belgií (1:4) v osmifinále šampionátu se ukázalo, že bizarní případ útočníka Folarina Baloguna jemu ani americkému mužstvu zrovna neprospěl. „Samozřejmě, že je to kontroverzní,“ uznal. „Ale akceptovali jsme rozhodnutí, když jsem dostal červenou kartu. A zrovna tak jsme vzali verdikt, když nám řekli, že můžu hrát.“

Když v úterý nad ránem středoevropského času vyběhl na stadionu v Seattlu k rozcvičení, přivítal ho bouřlivý aplaus. To však bylo naposled, kdy jste si ho v utkání pořádně všimli.

Možná ještě devět minut před koncem, když za stavu 3:1 pro Belgii vystřelil, ale gólmana Courtoise nijak nevyděsil. Za chvíli střídal a Spojené státy dostaly v nastavení čtvrtý gól.

„Krutý konec měsíčního vzestupu,“ křičelo z titulků amerických médií.

„Nebyli jsme to my. Nebyl to to ten tým, který prezentoval během turnaje,“ řekl na tiskové konferenci trenér Mauricio Pochettino.

„Měli jsme velmi špatný den. Nesedlo nám to kolektivně ani individuálně. Bohužel, to se ve fotbale někdy stává. Jenže když se vám to stane na turnaji, jako je mistrovství světa, další šanci už nedostanete.“

Americký útočník Folarin Balogun, protagonista kontroverzního případu, se loučí...

Američané slyšeli chválu a obdiv, jak prolétli základní skupinou. Jak zvládli úvodní kolo play off proti Bosně, když hráli půlhodinu v deseti bez vyloučeného Baloguna.

Jenže právě kvůli následným událostem kolem nadaného útočníka, jenž patří Monaku, veškeré sympatie neamerického publika i zahraničních médií ztratili.

„Svlékli dres a místo něj na sebe vzali oblek politického vlivu. Zpochybnili taxativní červenou kartu pro Baloguna, na pomoc si vzali Bílý dům a agitaci prezidenta Donalda Trumpa, jako by fotbalová pravidla byla jen kus papíru, který lze přepsat telefonátem, politickým tlakem nebo laskavostí pro hostitelskou zemi,“ mohli jste se dočíst v evropských žurnálech.

Američtí fanoušci nesou transparent s Folarinem Balogunem před osmifinále...

„Belgie nečelila jen fotbalovému týmu, ale i faktu, že Spojené státy mají nárok na privilegia, kterých by se žádný jiný národ nikdy nedočkal. Proto skóre čtyři jedna bylo víc než jen výsledkem. Bylo to zasloužené ponížení pro tým, který se skrýval za politikou, a pohlavek pro FIFA, která sklonila hlavu před Trumpovým arogantním politickým vlivem.“

Američtí fotbalisté o tom po zápase mluvit nechtěli. Tvrdili, že všechny ty věci šly mimo ně, že se o detaily nezajímali. A odmítli, že by je celá kauza rozptylovala.

„Nemyslím si, že nás ten hluk nebo cokoli jiného nějak ovlivnilo,“ řekl záložník Tyler Adams. „Spíš nás to v jistém smyslu povzbudilo. Měli jsme příležitost dokázat něco velkého, speciálního, ale selhali jsme.“

Po zápase přišel Balogun za belgickým trenérem Rudim Garciou a dlouze spolu mluvili.

„Chtěl jsem mu i Belgii pogratulovat a popřát hodně štěstí do zbytku turnaje,“ řekl Balogun.

„Vážím si toho, že za mnou přišel. Ta věc posledních dnů není jeho chyba. Neudělal nic špatného,“ zastal se ho belgický kouč.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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