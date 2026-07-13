S nikým se neradil. Podivný verdikt pro Baloguna vynesl šéf disciplinárky sám

Podrobnosti skandálního případu přinesl britský deník The Sunday Times.
„Všechno rozhodla pouze jedna osoba. Učinil to předseda disciplinárky Mohammad al-Kamali ze Spojených arabských emirátů,“ píše deník. „S ostatními sedmnácti členy komise nic nekonzultoval.“
Byl to nevídané rozhodnutí, když před osmifinálovým soubojem s Belgií oznámila FIFA trest pro Baloguna. Místo automatického zastavení činnosti na jedno utkání obdržel Balogun sice trest na jeden zápas, ale s podmíněným odkladem v délce trvání jednoho roku.
Šlo o nevídané a bezprecedentní rozhodnutí.
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Gianni, kamaráde, můžeš mluvit? Trump přiznal, že volal: Ten rozhodčí je podezřelý
Předcházel tomu telefonát prezidenta země Donalda Trumpa předsedovi Mezinárodní fotbalové federace Giannimu Infantinovi.
Trump se divil, proč by Balogun, který byl v duelu úvodního kola play off proti Bosně a Hercegovině vyloučen za surovou hru, proti Belgii neměl hrát.
„Nerad to říkám, nerad vyvolávám kontroverze, ale ten rozhodčí byl stejně trochu podezřelý, když se podíváte na jeho minulost. Udělal rozhodnutí, kterému nikdo nemohl uvěřit. Takže ano, Giannimu jsem zavolal,“ přiznal Trump na tiskovém briefingu.
A výsledkem byla podmínka, což je v podobných případech naprosto nestandardní řešení. Američané odmítali akceptovat verdikt brazilského rozhodčího Clause na hřišti, který Baloguna vyloučil až na doporučení videoasistenta.
Šlo sice o nechtěný zákrok, ale Balogun ohrozil zdraví bosenského protivníka Tarika Muharemoviče, proto dostal červenou kartu. Američané zápas i v deseti vyhráli 2:0. V dalším kole vyřazovací fáze je čekala Belgie a Baloguna měla čekat tribuna. Ale po verdiktu disciplinárky bylo všechno jinak.
„Nevěděl jsem, že je dnes apríl,“ říkal s úsměvem den před zápasem belgický kouč Rudi Garcia.
Proti verdiktu se bouřili nejen Belgičané, měli podporu dalších evropských zemí i politiků. Ale nic na „osvobozujícím rozsudku“ nezměnili. Balogun nastoupil, ale Spojeným státům se zápas nepovedl a prohrály 1:4.
„Samozřejmě, že to bylo kontroverzní,“ uznal sám Balogun. „Ale akceptovali jsme rozhodnutí, když jsem dostal červenou kartu. A zrovna tak jsme vzali verdikt, když nám řekli, že můžu hrát.“