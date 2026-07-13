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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

S nikým se neradil. Podivný verdikt pro Baloguna vynesl šéf disciplinárky sám

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  11:13
Americký útočník Folarin Balogun dostává červenou kartu v utkání s Bosnou a...

Americký útočník Folarin Balogun dostává červenou kartu v utkání s Bosnou a Hercegovinou. | foto: Reuters

Americký útočník Folarin Balogun pouští hřiště po červené kartě v utkání s...
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K vynesení kontroverzního verdiktu pro amerického útočníka Folarina Baloguna za červenou kartu na fotbalovém mistrovství světa mohla disciplinární komise FIFA dojít následujícím způsobem: prezident Spojených států zavolal šéfovi světového fotbalu, který kontaktoval předsedu disciplinárky a ten udělil trest, aniž by ho konzultoval s dalšími členy.

Podrobnosti skandálního případu přinesl britský deník The Sunday Times.

„Všechno rozhodla pouze jedna osoba. Učinil to předseda disciplinárky Mohammad al-Kamali ze Spojených arabských emirátů,“ píše deník. „S ostatními sedmnácti členy komise nic nekonzultoval.“

Byl to nevídané rozhodnutí, když před osmifinálovým soubojem s Belgií oznámila FIFA trest pro Baloguna. Místo automatického zastavení činnosti na jedno utkání obdržel Balogun sice trest na jeden zápas, ale s podmíněným odkladem v délce trvání jednoho roku.

Šlo o nevídané a bezprecedentní rozhodnutí.

Gianni, kamaráde, můžeš mluvit? Trump přiznal, že volal: Ten rozhodčí je podezřelý

Předcházel tomu telefonát prezidenta země Donalda Trumpa předsedovi Mezinárodní fotbalové federace Giannimu Infantinovi.

Trump se divil, proč by Balogun, který byl v duelu úvodního kola play off proti Bosně a Hercegovině vyloučen za surovou hru, proti Belgii neměl hrát.

„Nerad to říkám, nerad vyvolávám kontroverze, ale ten rozhodčí byl stejně trochu podezřelý, když se podíváte na jeho minulost. Udělal rozhodnutí, kterému nikdo nemohl uvěřit. Takže ano, Giannimu jsem zavolal,“ přiznal Trump na tiskovém briefingu.

A výsledkem byla podmínka, což je v podobných případech naprosto nestandardní řešení. Američané odmítali akceptovat verdikt brazilského rozhodčího Clause na hřišti, který Baloguna vyloučil až na doporučení videoasistenta.

Gianni Infantino předává Donaldu Trumpovi Cenu míru FIFA.

Šlo sice o nechtěný zákrok, ale Balogun ohrozil zdraví bosenského protivníka Tarika Muharemoviče, proto dostal červenou kartu. Američané zápas i v deseti vyhráli 2:0. V dalším kole vyřazovací fáze je čekala Belgie a Baloguna měla čekat tribuna. Ale po verdiktu disciplinárky bylo všechno jinak.

„Nevěděl jsem, že je dnes apríl,“ říkal s úsměvem den před zápasem belgický kouč Rudi Garcia.

Proti verdiktu se bouřili nejen Belgičané, měli podporu dalších evropských zemí i politiků. Ale nic na „osvobozujícím rozsudku“ nezměnili. Balogun nastoupil, ale Spojeným státům se zápas nepovedl a prohrály 1:4.

„Samozřejmě, že to bylo kontroverzní,“ uznal sám Balogun. „Ale akceptovali jsme rozhodnutí, když jsem dostal červenou kartu. A zrovna tak jsme vzali verdikt, když nám řekli, že můžu hrát.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Osmifinále

Čtvrtfinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Španělsko
Anglie
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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