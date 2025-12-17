Z fotbalového MS si účastníci odvezou rekordních 727 milionů dolarů

Autor: ,
  15:17
Mezinárodní federace FIFA rozdělí mezi účastníky fotbalového mistrovství světa v příštím roce rekordních 727 milionů dolarů (15 miliard korun). Největší část, 656 milionů dolarů (13,5 miliardy korun), představují odměny za výsledky 48 týmů startujících na turnaji. FIFA to oznámila po zasedání své rady v Dauhá.

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě. | foto: AP

„Mistrovství světa v roce 2026 bude ve smyslu finančního příspěvku globální fotbalové komunitě průkopnické,“ uvedl prezident federace Gianni Infantino. Oproti předchozímu MS v Kataru v roce 2022 se prize money zvýší o padesát procent.

Vítěz šampionátu hraného v USA, Kanadě a Mexiku dostane 50 milionů dolarů, poražený finalista 33 milionů. Bronzový medailista získá 29 milionů dolarů, čtvrtý nejlepší tým o dva miliony méně. Odměny budou postupně klesat až na devět milionů dolarů pro mužstva na 33. až 48. pozici.

K tomu každý tým dostane 1,5 milionu dolarů na pokrytí nákladů na přípravu, takže každý účastník turnaje bude mít od FIFA garantováno minimálně 10,5 milionu dolarů (218 milionů korun).

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Manchester City vs. BrentfordFotbal - - 17. 12. 2025:Manchester City vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
17. 12. 20:30
  • 1.48
  • 4.56
  • 5.92
Newcastle vs. FulhamFotbal - - 17. 12. 2025:Newcastle vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
17. 12. 21:15
  • 1.68
  • 4.05
  • 4.57
Sparta vs. AberdeenFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Sparta vs. Aberdeen //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.18
  • 7.41
  • 15.70
Olomouc vs. Lech PoznaňFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Olomouc vs. Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 3.30
  • 2.79
  • 2.45
Zrinjski Mostar vs. Rapid VídeňFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Zrinjski Mostar vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.96
  • 3.51
  • 3.73
Rayo Vallecano vs. DritaFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Rayo Vallecano vs. Drita //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.15
  • 7.87
  • 15.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Olomouc - Lech Poznaň: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Michal Beran sleduje balón v utkání proti Noahu.

Fotbalisté Olomouce se v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy pokusí napravit fiasko z Gibraltaru. Doma přivítají polský Lech Poznaň a ve hře je postup do play off. Kde můžete zápas sledovat...

17. prosince 2025  15:45

Z fotbalového MS si účastníci odvezou rekordních 727 milionů dolarů

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní federace FIFA rozdělí mezi účastníky fotbalového mistrovství světa v příštím roce rekordních 727 milionů dolarů (15 miliard korun). Největší část, 656 milionů dolarů (13,5 miliardy...

17. prosince 2025  15:17

Chceme vyhrát a mít volnější únor, hlásil Priske. Čelil i otázce na námluvy s Rangers

Trenér Brian Priske se usmívá na tiskové konferenci před zápasem Sparty s...

Kromě tradičních předzápasových otázek se ho skotští novináři zeptali také na to, jak blízko byl angažmá v Rangers, o čemž se spekulovalo před jeho návratem do fotbalové Sparty. „To je něco, o čem...

17. prosince 2025  15:16

Sparta - Aberdeen: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Fotbalisté Sparty nastoupí v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy proti skotskému Aberdeenu. Vítězství jim zaručí přímý postup do osmifinále. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě i další...

17. prosince 2025  13:11

Klub rovná se stadion. Bohemians chtějí koupit Ďolíček, záměr přednesli městu

Vršovický stadion Ďolíček.

Vedení fotbalistů Bohemians Praha 1905 předneslo Magistrátu hlavního města Prahy záměr koupit stadion Ďolíček do majetku klubu. Výbory pro správu majetku i sport se k tomu vyjádřily kladně, uvedl...

17. prosince 2025  11:25

Vachouškovo dilema. Ať ještě zůstane v Brně, radí táta kometě Zbrojovky

Tadeáš Vachoušek ze Zbrojovky Brno slaví s fanoušky svůj gól na hřišti béčka...

Pět gólů ve finiši podzimu, sedm celkem. Fotbalista Tadeáš Vachoušek v brněnské Zbrojovce konečně explodoval, z talentu se vyklubala kometa a tahoun druholigového lídra. Kam se zrzavý útočník v zimě...

17. prosince 2025

Na finále MS za něco přes tisícovku. FIFA po kritice zavedla levnější lístky

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA po kritice cen vstupenek na mistrovství světa 2026 ze strany fanouškovských organizací zavedla levnější kategorii lístků. FIFA uvedla, že speciální vstupenky pro...

17. prosince 2025  7:05

Bílkova průlomová sezona. Nejlepší střelec a kapitán pokračuje v Teplicích

Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians.

Fotbalové Teplice si pojistily svého kapitána a nejlepšího střelce, záložník Michal Bílek na Stínadlech prodloužil kontrakt, který by mu vypršel v létě. Prvoligový klub o tom informoval na svém webu,...

16. prosince 2025  20:14

Fotbalistou roku FIFA je Dembélé. Navázal na svůj triumf ve Zlatém míči

Ousmane Dembélé z Paris St. Germain se raduje.

Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA získal útočník Ousmane Dembélé. Osmadvacetiletý francouzský reprezentant, který s Paris St. Germain...

16. prosince 2025  18:56,  aktualizováno  20:03

Ještě jedna mise pro Koubka? Odrazil předsudky, teď je blízko životní šanci

Trenér Plzně Miroslav Koubek před zápasem proti Glasgow Rangers

Už pomalu najížděl na klidnější rytmus. Zašel si zaběhat, projel se na kole nebo s manželkou vyrazil na výlet. Konečně měl čas sednout si na jedno do oblíbené kladenské hospůdky. Taky zařídit...

16. prosince 2025  18:33

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Během pár měsíců jsme všechno zahodili, štve ostravského kapitána Frydrycha

Kapitán ostravský fotbalistů Michal Frydrych střílí v pokutovém území Pardubic.

Ví, že si ostravští fotbalisté musejí během nynější zimní pauzy především vyčistit hlavu. Kapitán Michal Frydrych věří, že se Baník zvládne odrazit ze dna první ligy výš. Zároveň upozorňuje: „Může...

16. prosince 2025  16:43

Soud dal Mbappému za pravdu, PSG mu musí uhradit miliardový nedoplatek

Kylian Mbappé slaví gól do sítě Realu Sociedad, kterým poslal PSG do vedení.

Paris St. Germain musí dle rozhodnutí soudu zaplatit svému bývalému útočníkovi Kylianu Mbappému 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun) za dlužnou mzdu a bonusy.

16. prosince 2025  14:03,  aktualizováno  15:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.