„Mistrovství světa v roce 2026 bude ve smyslu finančního příspěvku globální fotbalové komunitě průkopnické,“ uvedl prezident federace Gianni Infantino. Oproti předchozímu MS v Kataru v roce 2022 se prize money zvýší o padesát procent.
Vítěz šampionátu hraného v USA, Kanadě a Mexiku dostane 50 milionů dolarů, poražený finalista 33 milionů. Bronzový medailista získá 29 milionů dolarů, čtvrtý nejlepší tým o dva miliony méně. Odměny budou postupně klesat až na devět milionů dolarů pro mužstva na 33. až 48. pozici.
K tomu každý tým dostane 1,5 milionu dolarů na pokrytí nákladů na přípravu, takže každý účastník turnaje bude mít od FIFA garantováno minimálně 10,5 milionu dolarů (218 milionů korun).