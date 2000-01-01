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Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepé show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte v obrazovém článku.
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Finále mezi Španělskem a Argentinou se uskutečnilo na stadionu MetLife v New Jersey, na nějž se vejde 82 a půl tisíce diváků.
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Z tribun zhruba hodinu a čtvrt před zápasem vystřelily ohňostroje na znamení, že předzápasová show může začít.
Autor: Reuters
Ten vystoupil se svou písní World Cup (Champions), která už nasbírala skoro 100 milionů zhlédnutí na Youtube.
Autor: Reuters
Společně pak zazpívali píseň Sunflower z animovaného filmu Spider-Man: Paralelní světy.
Autor: Reuters
Ruku na to a máme hotovo! Alespoň prozatím. Jak bylo naznačeno v úvodu, finále nenabídlo jen jednu show.
Autor: Reuters
Těsně před zápasem zpěvačka Jennifer Hudson zazpívala americkou hymnu. Nebojte, zazněly samozřejmě i národní hymny obou zemí, které ve finále hrály.
Autor: Reuters
A možná překvapivě se ukázal také hollywoodský herec Tom Cruise, jenž tentokrát nepřijel na motorce ani nepřistál s padákem, nýbrž jen přišel po svých a pronesl před zaplněným stadionem projev.
Autor: Reuters
Tu odstartovala zpěvačka Madonna, kterou doprovodily brazilské fotbalové legendy Ronaldinho a Ronaldo
Autor: Reuters
Pak herec Jason Sudeikis v roli trenéra Teda Lassa ze stejnojmenného seriálu uvedl zpěváka Justina Biebera.
Autor: Reuters
Ta stejně jako při úvodním ceremoniálu v Mexiku zazpívala oficiální píseň šampionátu s názvem Dai Dai.
Autor: Reuters
Na závěr se na plochu seběhly desítky dětí, které tancovaly, zatímco se pod nimi objevil velký nápis „Láska“.
Autor: Reuters