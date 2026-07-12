Už ne mundial pro 48 týmů. Příště ho rozšiřme na 64, burcuje Infantino

Podle něj musí o turnaji snít celý svět a nikoli jen Evropa s Jižní Amerikou. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch. Šestapadesátiletý funkcionář má za to, že kvalita mužstev se stále zvyšuje.
Mistrovství světa začalo v roce 1930 se 13 celky. Mezi roky 1998 až 2022 se ho účastnilo 32 zemí, současný turnaj v Severní Americe se navýšil na 48 týmů. Místo dosavadních 64 zápasů se jich letos odehraje 104, turnaj se také prodloužil ze čtyř týdnů na pět. Další expanze šampionátu o třetinu by zvedla počet utkání na 128, týmy by odehrály maximálně osm duelů jako letos.
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„Rozhodně je to téma, kterými se výbory po tomto mistrovství světa budou zabývat a o kterém budou diskutovat,“ prohlásil Infantino. „Celý svět musí mít možnost snít o mistrovství světa, nejen Evropa a Jižní Amerika,“ uvedl šéf FIFA, v jejímž čele stojí 10 let. V příštím roce bude usilovat o znovuzvolení.
Současný formát si pochvaluje. „Rozšíření je obrovským úspěchem. Kvalita týmů je obecně mimořádně vysoká a po celém světě se stále zvyšuje,“ řekl Infantino.
Šampionát za čtyři roky se primárně uskuteční ve Španělsku, Portugalsku a Maroku. Po jednom zápasu budou hostit také Uruguay, Argentina a Paraguay v rámci oslav 100 let od prvního turnaje konaného v roce 1930 v Uruguayi.
V případě dalšího zvýšení účastníků by se místo 12 skupin hrálo 16. Díky této úpravě by stejně jako dříve mohly do vyřazovací fáze postupovat jen první dva týmy. Na aktuálním turnaji, který hostí USA, Kanada a Mexiko, se dál vedle prvních dvou celků dostalo také osm nejlepších mužstev ze třetích míst. Češi ve skupině A v konkurenci Mexika, Jihoafrické republiky a Koreji skončili s jedním bodem poslední. Na MS startovali podruhé v samostatné historii a poprvé po 20 letech.