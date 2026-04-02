FIFA spustila závěrečný prodej vstupenek na fotbalové MS, provázel ho chaos

Na rozdíl od předchozích se v závěrečné vlně prodeje vstupenek nelosuje a fanoušci si můžou vybrat konkrétní místa. FIFA ji spustila ve středu. V tzv. „last-minute“ prodeji dala na své oficiální webové stránce k dispozici více než tři miliony lístků. Prodávají se na principu „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. K dispozici budou až do 19. července, tedy do konce šampionátu, informovala FIFA v tiskové zprávě.
Spuštění prodeje provázely technické problémy. Někteří fanoušci byli při kliknutí na odkaz přesměrováni na prodej vstupenek na interkontinentální baráž, která skončila v noci na středu. Jiní zase museli v řadě zájemců čekat na koupi i 90 minut.
FIFA nevysvětlila, proč k chybám došlo, ale později uvedla, že odkazy už fungují správně. Oznámila také, že vstupenky na další zápasy budou uvolňovány průběžně. Poslední fáze zůstane otevřená po celou dobu turnaje. Poprvé je možné zakoupit konkrétní místo k sezení, nikoli požádat o vstupenku v určité kategorii.
Vlnu kritiky vyvolala opět i cena vstupenek. Podle agentury AP některé kategorie lístků ve srovnání s obdobím po prosincovém losu výrazně zdražily. Na příklad lístky na finále v East Rutherfordu 19. července nyní stály 10 990 dolarů (233 tisíc korun), předtím byly za 8680 dolarů (184 tisíc korun). Dražší jsou také vstupenky kategorie 2 a 3.
FIFA využívá při prodeji vstupenek takzvaný dynamický model, takže ceny se mohou několikrát změnit. K tomu není jasné, kolik lístků je ještě celkem k dispozici. Ceny vstupenek kritizovalo už v prosinci Sdružení evropských fotbalových fanoušků a označilo je za astronomické a vyděračské. Minulý týden podalo FSE kvůli cenám a neprůhlednému způsobu prodeje na FIFA stížnost Evropské komisi.
Díky úspěšnému play off se na MS kvalifikovala také česká reprezentace. Její fanoušci budou o možnosti zakoupit si vstupenky brzy informováni, uvedl národní tým na sociálních sítích. Zájemci musejí mít ověřený profil ve fanouškovském programu FC REPRE.