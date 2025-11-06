Fotbalová nobelovka Trumpovi. Infantino vymyslel cenu za mír, potěší svého přítele?

Jiří Čihák
  12:45
Skutečnou Nobelovu cenu za mír letos v říjnu nedostal, ač si o ni opakovaně a nahlas říkal. Ale ještě je tady Gianni Infantino, šéf světového fotbalu, který pro amerického prezidenta Donalda Trumpa, svého přítele a vlivného spojence, vymyslel cenu zbrusu novou. Proč?
Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA...

Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA Gianni Infantino. | foto: AP

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.
Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...
Americký prezident Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino drží...
Íránský rozhodčí Alírezá Faghání dostal po finále MS klubů medaili od Donalda...
17 fotografií

„Ve stále neklidnějším a rozdělenějším světě je zásadní uznat mimořádný přínos těch, kteří usilovně pracují na ukončení konfliktů a sjednocování lidí v duchu míru,“ oznámil Infantino, proč vznikla FIFA Peace Prize.

Taková malá fotbalová nobelovka.

Udělovat se prý bude vždy jednou ročně.

Poprvé letos 5. prosince v Kennedyho centru ve Washingtonu při slavnostním losování mistrovství světa, které má výkop za 217 dní. Trump bude na slavnostním galavečeru samozřejmě přítomen.

„Fotbal stojí na straně míru a jménem celé naší fotbalové komunity by měla být tato cena poděkováním za obrovské úsilí těch, kteří spojují lidi po celém světě a přinášejí naději budoucím generacím.“

Čti: Infantinovo poděkování Trumpovi.

Ti dva si padli do noty.

Gianni Infantino, šéf světového fotbalu, aplauduje při řeči amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Znají se už z minulosti, ale před blížícím se velkým fotbalovým šampionátem, který se Spojenými státy spolupořádají i Kanada a Mexiko, jsou v jednom týmu.

Opakovaně se potkávají na schůzkách v Bílém domě, šéf fotbalu dokonce prezidenta Trumpa doprovázel na jeho cestě po Blízkém východě a v jeho mrakodrapu uprostřed New Yorku si v létě otevřel novou kancelář.

Jeden druhého oslovují „příteli“ a Trump o Infantinovi často mluví jako o „královi socceru“ či naposledy tento týden jako o „velké hvězdě“.

„Prezident FIFA Gianni Infantino. FIFA! FIFA! Kde je Gianni? Wow! Ten můj kluk,“ vykřikoval rozverným hlasem během své středeční řeči na Americkém byznysovém fóru v Miami, načež kamery našly Infantina sedícího v publiku.

Právě před konferencí, na níž Infantino rovněž hovořil, FIFA oznámila, že v prosinci poprvé předá svou novou cenu míru. A i když ještě nedošlo k definitivnímu potvrzení, zahraniční média mají od začátku jasno, kdo bude prvním laureátem.

„Mám velké štěstí, že mám s prezidentem Trumpem takový vztah. Považuji ho za velmi blízkého přítele, který nám velmi pomáhá se vším, co se týká příprav mistrovství světa. Zajímá se, má neuvěřitelnou energii, čehož si vážím,“ vysvětlil Infantino.

„Líbí se mi, že říká, co si myslí. Ve skutečnosti jde o věci, které se mnoho dalších lidí neodváží ani vyslovit. Právě proto je tak úspěšný,“ myslí si šéf světového fotbalu. A doplňuje: „Fakt jsem překvapený, když na jeho osobu čtu nějaké negativní komentáře. Nejsem Američan, ale pokud tomu správně rozumím, prezident Trump byl lidmi ve Spojených státech zvolen poměrně přesvědčivě. Pokud žijete v tak skvělé demokracii, jakou Spojené státy bezesporu jsou, měli byste především respektovat výsledky voleb, nemám pravdu? Všichni bychom ho měli podporovat.“

Seberu vám fotbal i olympiádu, hrozí Trump městům. Nemá na to právo

Trump byl zapojený už do letošního mistrovství světa klubů, kde předával trofej vítězům z Chelsea a pak s nimi netaktně zůstal při oslavách přímo na pódiu.

V souvislosti s velkým fotbalovým MS i olympiádou, kterou by USA měly pořád v roce 2028 v Los Angeles, zase nedávno zaujal silnými výroky ohledně možného odebrání pořadatelství vybraným městům.

Jde hlavně o Boston, Seattle či San Francisco, které mají starosty z řad demokratů. Jenže Trump je republikán. „Starostka Bostonu není dobrá. Je radikálně levicová,“ prohlásil. Podobně ohodnotil i vedení zbylých dvou měst: „Vedou to tam radikální levicoví šílenci, kteří nevědí, co dělají.“

Prezident světového fotbalu Gianni Infantino přivezl americkému prezidentu Donaldu Trumpovi ukázat zbrusunovou trofejí pro vítěze mistrovství světa klubů, které se ve Spojených státech koná v létě 2025.

„Pokud někdo z nich odvádí špatnou práci a já mám pocit, že v jejich městech panují nebezpečné podmínky, zavolám Giannimu, který je fenomenální, a řeknu mu, ať ty zápasy přesuneme na jiné místo,“ řekl Trump. „A on by to udělal. Nerad by to dělal, ale udělal by to. Velmi snadno by to udělal,“ pokračoval o Infantinovi.

Podobně připustil možnost přestěhování samotných olympijských her z Los Angeles, ač na to nemá právo. Mimochodem, právě z LA přesunul do Washingtonu zmiňované losování fotbalového šampionátu, kterého se začátkem příštího měsíce plánuje osobně zúčastnit.

Nejen kvůli mírové ceně, kterou pro něj FIFA podle všech indicií chystá.

Trump přitom bažil po úplně jiném ocenění. Opakovaně prohlašoval, že si zaslouží Nobelovu cenu za mír, což zdůvodňoval svými úspěchy při ukončování válek po celém světě.

Norský Nobelův výbor ale letos v říjnu ocenil venezuelskou političku Maríu Corinu Machadovou za neúnavný opoziční boj za demokracii v autoritářské zemi ovládané diktátorem Nicolásem Madurem.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Výsledky

