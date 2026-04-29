FIFA navýšila odměny za mistrovství světa. Účastníkům rozdělí až osmnáct miliard

Každý účastník letního mistrovství světa si díky této novince přijde na 40 milionů korun navíc. Mezinárodní fotbalová federace FIFA navýšila finanční odměny za šampionát. Mezi všech 48 týmů, ke kterým patří i Češi, rozdělí 871 milionů dolarů (zhruba 18 miliard korun) místo původně plánovaných 755 milionů. Rada federace o tom informovala po zasedání ve Vancouveru.

Pohled na stadion před finále fotbalového MS klubů. | foto: Reuters

FIFA vyhověla žádosti národních svazů, kterým konání šampionátu v Mexiku, USA a Kanadě přinese vyšší náklady na cestování a ubytování. „Jsme v nejlepší finanční kondici v historii, takže můžeme našim členům pomoci,“ uvedl šéf FIFA Gianni Infantino.

Třeba čeští reprezentanti nalétají během základní skupiny přes osm tisíc kilometrů vzdušnou čarou. A to nepočítáme přesuny do a z Ameriky, včetně úvodního přátelského utkání na okraji New Yorku.

Logistika mistrovství. Jak a kam budou Češi cestovat? Nalétají tisíce kilometrů

Původně měl každý účastník garantováno minimálně 10,5 milionu dolarů, nyní dostane 12,5 milionu (zhruba 260 milionů korun). Vítěz šampionátu ještě dostane 50 milionů dolarů (zhruba miliardu korun). Od celého mistrovství si FIFA slibuje příjmy kolem 11 miliard dolarů (kolem 230 miliard korun).

To všechno poté, co se některé vstupenky na finále prodávají i za 48 milionů korun. Na oficiálním sekundárním trhu.

Vstupenka za 48 milionů? Infantino ceny na MS hájí: Jsme nezisková organizace

„Samozřejmě, že na mistrovství světa vyděláme miliardy. Ale lidi často zapomínají, že jsme nezisková organizace,“ vysvětloval Infantino.

Zisky rozpustí i mezi jednotlivé národní asociace.

Rada FIFA kromě navýšení odměn schválila další změnu v pravidlech. Kvůli rozšíření šampionátu z 32 týmů na 48 se budou žluté karty na turnaji nově mazat ve dvou vlnách – po základních skupinách a poté po čtvrtfinále.

Žlutá amnestie. Na šampionátu se karty budou mazat po skupinách i po čtvrtfinále

Už v úterý FIFA odsouhlasila možnost udělení červené karty hráčům, kteří na protest proti verdiktu rozhodčího odejdou ze hřiště. Vyloučeni mohou být také fotbalisté, kteří si při konfrontaci se soupeřem zakryjí ústa.

Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Do turnaje vstoupí 11. června zápasem s Jižní Koreou. Poté se v základní skupině utká ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....

28. dubna 2026  18:27,  aktualizováno  29. 4. 9:36

FIFA navýšila odměny za mistrovství světa. Účastníkům rozdělí až osmnáct miliard

Pohled na stadion před finále fotbalového MS klubů.

Každý účastník letního mistrovství světa si díky této novince přijde na 40 milionů korun navíc. Mezinárodní fotbalová federace FIFA navýšila finanční odměny za šampionát. Mezi všech 48 týmů, ke...

Přísná penalta proti Bayernu. To si má tu ruku strčit do trenek? nechápal expert

Debaty s rozdodčím Sandrem Schärerem během úvodního semifinále Ligy mistrů mezi...

A zase to pravidlo o ruce. Jakmile švýcarského sudího Sandra Schärera zavolali jeho španělští kolegové k obrazovce, fotbalisté Bayernu věděli, že je zle. V nastavení prvního poločasu strhujícího...

V offsidu už 14 let. I kvůli historii chceme Viktorku v lize, hlásí žižkovský trenér

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Hráči Viktorie...

Muži v offsidu? Pokud tím rozumíme neúčast mezi českou elitou, jsou v něm fotbalisté Žižkova už 14 let. Apetit dostat se z ústraní zpátky na prvoligové výsluní pod televizní věží roste, loni útočili...

Vstupenka za 48 milionů? Infantino ceny na MS hájí: Jsme nezisková organizace

Premium
Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Ano, je to zápas zápasů. Nic lákavějšího a žádanějšího než finále mistrovství světa ve fotbale neexistuje. Ale řekněte: Kolik byste maximálně obětovali za vstupenku na to letošní, které vypukne 19....

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program a výsledky od semifinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstoupila do nejatraktivnější fáze. Semifinále odstartovalo 28. dubna. Prohlédněte si kompletní program hlavní části play off v přehledném článku.

Cena míru pro Trumpa a pak? FIFA ji nemá udělovat, lobbuje šéfka norského fotbalu

Donald Trump přejímá od Gianniho Infantina Cenu míru FIFA.

Byl to jeden z hlavních bodů programu, když se v prosinci ve Washingtonu losovaly skupiny nadcházejícího mistrovství světa. Donald Trump, americký prezident, dostal od šéfa FIFA Gianniho Infantina...

United blízko Lize mistrů a Carrick sklízí chválu. Bude trenérem i v příští sezoně?

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

V lednu převzal trápící se mužstvo, během 13 zápasů s ním devětkrát zvítězil a je na dobré cestě ho po dvouleté pauze vrátit do Ligy mistrů. Budoucnost Michaela Carricka na lavičce fotbalistů...

Žlutá amnestie. Na šampionátu se karty budou mazat po skupinách i po čtvrtfinále

Dánský obránce Victor Nelsson vidí žlutou kartu v baráži s Českem.

I ten největší raubíř bude mít „problémy“ se na mistrovství světa vykartovat. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) schválí, že na blížícím se šampionátu v Americe po každých třech zápasech bude...

Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký Alan do...

Své první dva domácí góly za druholigový fotbalový Viagem dal Alan Do Marcolino hlavou, což u této 194 centimetrů vysoké věže z Gabonu asi nikoho nepřekvapí. Ani kouč Svatopluk Habanec ale nečekal,...

Ťuk ťuk: Nařiďte penaltu! Itálie řeší další skandál, točí se kolem šéfa rozhodčích

Premium
Gianluca Rocchi

Klidně to berte jako důkaz, že i když to nevypadá, vždycky může být ještě hůř. Ačkoli si to asi fotbalová Itálie před necelým měsícem vůbec neuměla představit. Tehdy kvůli barážovému fiasku s Bosnou...

