FIFA nakonec umožní fanouškům přinést si na zápasy MS lahve s vodou

Ve čtvrtek však federace ve svém návštěvním řádu stadionů vlastní lahve z bezpečnostních důvodů zakázala, čímž vyvolala kritiku fanouškovských skupin. V některých dějištích se totiž na zápasech očekávají teploty přes 30 stupňů Celsia s omezenou možností stínu.
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Kontroverze před šampionátem. FIFA zakázala fanouškům vlastní láhve na vodu
Světová federace následně znovu rozhodnutí upravila. Ve videu na sociálních sítích FIFA oznámila, že si fanoušci budou moci donést vlastní lahev vody až do velikosti 20 uncí (590 mililitrů). Nadále zakázány budou z bezpečnostních důvodů lahve z tvrdých materiálů.