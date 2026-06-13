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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Omezujete svobodu projevu. FIFA zakázala íránským fanouškům vlajku, čelí žalobě

  8:30
Jedno kontroverzní rozhodnutí se týkalo haitské reprezentace, teď jsou pro změnu rozhořčení fanoušci Íránu. FIFA jim totiž na mistrovství světa zakázala vnášet předrevoluční vlajku s motivem lva a slunce. Za to je nyní žaluje kalifornský Institute for Voices of Liberty.

Fanoušci ženské íránské reprezentace během úvodního zápasu Asijského poháru s Jižní Koreou. | foto: Reuters

První problém mělo Haiti. FIFA totiž karibské reprezentaci zakázala obléct dres zobrazující revoluční povstání z roku 1803, které tehdy znamenalo vyhlášení samostatného státu.

Haiti už dresy vyměnilo, teď se však řeší jiná kauza.

Je to nedorozumění. Haiti musí před MS měnit dresy, FIFA zakázala politické motivy

Další omezení totiž nejspíše pocítí i íránští fanoušci, jimž FIFA zakázala na stadiony vnášet vlajku z dob monarchistické vlády šáha Pahlavího, která byla v roce 1979 svržena islámskou revolucí.

Předrevoluční vlajka je přitom velice podobná té současné. Místo státního znaku na ní akorát najdete motiv lva a slunce.

Takový zákaz je však nezákonný, alespoň to tvrdí kalifornský Institute for Voices of Liberty. Ten ve čtvrtek kvůli omezení podal proti federaci žalobu.

Íránští fotbalisté oslavují postup na mistrovství světa 2026.

Nezisková organizace, která se podle svého popisu „zasazuje se o prosazování svobody projevu pro Íránce“, už minulý měsíc pohrozila právními kroky, pokud se FIFA pokusí zapovědět vlajku se lvem a sluncem.

Skupina své varování splnila a podala žalobu k Vrchnímu soudu okresu Los Angeles, v níž tvrdí, že ti, kteří chtějí vlajku vyvěšovat, disponují právem na „chráněný symbolický a politický projev“ a situace prý vyžaduje „okamžitý soudní zásah“.

Žádá o prohlášení, že zákaz je v Kalifornii protiprávní, že fanoušci mohou starou vlajku nosit na stadiony a aby federace zaplatila náhradu škody každému jednotlivci, kterému by byl za držení vlajky zakázán vstup.

Sam Kermanian, ředitel institutu, v žalobě bránil vlajky na kalifornských stadionech s tím, že „se zde uplatňují ústavní záruky svobody projevu stanovené tamní ústavou, protože stadiony pořádající zápasy mistrovství světa ve fotbale fungují jako velká veřejná shromaždiště přístupná široké veřejnosti.“

SoFi Stadium v Los Angeles.

FIFA ve svém seznamu zakázaných předmětů zahrnuje „jakékoli předměty, včetně, avšak nikoli výlučně, transparentů, vlajek, letáků, oděvů a dalších předmětů, které mají politický, urážlivý a/nebo diskriminační charakter a obsahují texty, symboly nebo jakékoli jiné prvky směřující k diskriminaci.“

Lze tedy předpokládat, že předrevoluční vlajka byla označena za „politickou“, FIFA to však blíže neupřesnila.

Teprve se uvidí, zda vůbec budou bezpečnostní služby na stadionech tuto směrnici v praxi uplatňovat. Na minulém mistrovství světa v Kataru byla situace nejasná. Někteří neměli s předrevoluční vlajkou problém, jiní ji však museli při bezpečnostní prohlídce odevzdat.

Írán si na letošním mistrovství poprvé zahraje v úterý, kdy jej v 03.00 SEČ čeká Nový Zéland.

Jak to tedy nakonec bude? Objeví se vlajka se lvem a sluncem v ochozech?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina B

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Skupina D

Skupina E

Skupina F

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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