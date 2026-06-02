Mistrovství světa 2026

Vyprodá se zahajovací zápas USA na mistrovství světa? Zbývají tisíce lístků

  17:05
Největší fotbalová akce v dějinách. Přesto se úvodní zápas domácí reprezentace USA ne a ne vyprodat. Na oficiálních stránkách zbývají tisíce lístků, většina přitom v přeprodeji. Podle serveru The Athletic už se stadion v Los Angeles na zahajovací utkání proti Paraguayi nemá šanci naplnit.
foto: Reuters

Může to být další reputační problém.

Co když budou některé stadiony poloprázdné?

Ještě před víkendem zbývalo v oficiálním prodeji kolem třinácti tisíc míst na americký zahajovací zápas, z toho deset tisíc v přeprodeji.

Podle serveru The Athletic navíc FIFA, světová fotbalová federace a organizátor šampionátu, jen v květnu do prodeje uvolnila víc lístků, než se jich na utkání prodalo.

I proto na oficiálním přeprodejním portálu začaly v posledních dnech ceny rapidně padat. „Což vyvolalo obavy, jestli se utkání vůbec vyprodá,“ píše přímo z Los Angeles novinář Henry Bushnell. Kapacita stadionu v Los Angeles je pro mistrovství světa určena na téměř 70 tisíc diváků.

Právě lístky na úvodní zápas s USA se prodávaly podezřele pomaleji než třeba na zápas Íránu s Novým Zélandem na stejném stadionu. Je totiž možné, že FIFA ostatní vstupenky zadržovala, aby na poslední chvíli využila zájmu. A teď je postupně uvolňuje.

„V poslední době se zdá, že některá VIP místa prodává už jako nejlepší kategorie běžných lístků. Minulý týden jich takto uvolnila několik tisíc na poslední chvíli,“ dodává Bushnell.

FIFA zároveň čelí vyšetřování, které zahájili nejvyšší státní zástupci států New York a New Jersey. Týká se právě způsobu, jakým federace lístky prodává.

A nejde jen o dynamické nacenění, které mění ceny v reálném čase a často vyhánělo částky do astronomických sum. Třeba vstupenku na finále jste v jeden čas mohli v oficiálním přeprodeji zakoupit za 48 milionů korun.

Už dříve si totiž fanoušci stěžovali, že po zakoupení vstupenek určité kategorie obdrželi konkrétní místo v úplně jiných, často horších, sektorech. Nakonec vyšlo najevo, že FIFA během jara měnila rozvržení stadionů.

A protože si fanoušci dopředu nekupovali konkrétní sedadla, ale pouze kategorii, při rozdělování míst byli překvapení.

„Orientační rozvržení kategorií mělo pomoct fanouškům pochopit, kde jejich místa mohou být. Bylo určené spíš jako návod než přesné rozvržení míst a rozsahu jednotlivých sekcí,“ reagovala tehdy FIFA.

Problémy s lístky ale, zdá se, nekončí.

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

