Druhý náhradník, který rozhodl finále MS. Osud to tak napsal, řekl španělský hrdina

„Osud to takhle napsal. Bylo nám dáno, abychom vyhráli. Jsme daleko od své země, ale snažili jsme se našim lidem být co nejblíž,“ pronesl do televizních kamer.
Španělé finále ovládli herně, ale nebyli schopní dát gól. Až v úvodu druhé části prodloužení, konkrétně ve 106. minutě, své ofenzivní soužení prolomili.
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Pravý obránce Pedro Porro přetáhl centr, od zadní tyče hlavou vrátil balon na penaltu Nico Williams a Torres ho napálil prudce levačkou pod břevno.„Uf, to byla úleva,“ odfrkl si.
„Během celého turnaje jsem byl kritizován, ale jak jsem už řekl, napsal to sám osud. Díky Bohu, vždycky mi dává sílu. Dává ji těm, kteří si ji nejvíc zaslouží.“
Střelec mistrovského gólu Ferran Torres dostává zlatou medaili od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Přitom v průběhu finále se mu nedařilo. Když se dostal do dobré příležitosti, řešil ji špatně. Ale v rozhodující chvíli byl naprosto precizní.
„Když proti sobě máte Messiho, musíte si dávat pozor. Ale i tak jsme se snažili hrát náš fotbal a myslím, že se nám to znovu vyplatilo,“ hlásil šestadvacetiletý útočník.
Na turnaji zasáhl do všech osmi zápasů, ale jen v tom prvním proti Kapverdám (0:0) figuroval v základní sestavě.
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Šlo o nejméně povedený zápas Španělů, což ztrátou pozice odnesl právě on. Ale nakonec týmu i tak vystřelil zlato.
V národním mužstvu debutoval před šesti lety. V době, kdy přestoupil z mateřské Valencie do Manchesteru City. V Premier League mu to nevyšlo, po roce a půl se vrátil do Španělska.
Ne však do klubu, který ho vychoval, ale do Barcelony, která za něj zaplatila v přepočtu víc než miliardu korun. Spekuluje se, že od nové sezony by mohl kopat za PSG.
Finále mistrovství světa bylo jeho pětašedesátým startem za národní mužstvo, zlatá trefa pětadvacátým gólem.
Stal se teprve druhým náhradníkem v historii, který rozhodl finále mistrovství světa. První byl německý ofenzivní hráč Mario Götze, jenž v roce 2014 skóroval rovněž proti Argentině.|