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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Druhý náhradník, který rozhodl finále MS. Osud to tak napsal, řekl španělský hrdina

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  1:13
Střelec mistrovského gólu Ferran Torres ze Španělska si hýčká trofej pro...

Střelec mistrovského gólu Ferran Torres ze Španělska si hýčká trofej pro světové šampiony. | foto: AP

Střelec mistrovského gólu Ferran Torres ze Španělska si hýčká trofej pro...
Ferran Torres ze Španělska slaví gól v prodloužení finále MS proti Argentině.
Střelec mistrovského gólu Ferran Torres dostává zlatou medaili od amerického...
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Před dvěma lety proseděl finále mistrovství Evropy na lavici náhradníků, což Španělsku nevadilo. Do nedělního zápasu o titul na světovém šampionátu proti Argentině vstoupil až kolem hodiny hry. A byl to zlatý tah. Ferran Torres, střelec jediné trefy: „Ten gól dalo 49 milionů lidí, prostě všichni Španělé. Nejen my, co jsme tady.“

„Osud to takhle napsal. Bylo nám dáno, abychom vyhráli. Jsme daleko od své země, ale snažili jsme se našim lidem být co nejblíž,“ pronesl do televizních kamer.

Španělé finále ovládli herně, ale nebyli schopní dát gól. Až v úvodu druhé části prodloužení, konkrétně ve 106. minutě, své ofenzivní soužení prolomili.

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Pravý obránce Pedro Porro přetáhl centr, od zadní tyče hlavou vrátil balon na penaltu Nico Williams a Torres ho napálil prudce levačkou pod břevno.„Uf, to byla úleva,“ odfrkl si.

„Během celého turnaje jsem byl kritizován, ale jak jsem už řekl, napsal to sám osud. Díky Bohu, vždycky mi dává sílu. Dává ji těm, kteří si ji nejvíc zaslouží.“

Střelec mistrovského gólu Ferran Torres dostává zlatou medaili od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ferran Torres ze Španělska slaví gól v prodloužení finále MS proti Argentině.

Přitom v průběhu finále se mu nedařilo. Když se dostal do dobré příležitosti, řešil ji špatně. Ale v rozhodující chvíli byl naprosto precizní.

„Když proti sobě máte Messiho, musíte si dávat pozor. Ale i tak jsme se snažili hrát náš fotbal a myslím, že se nám to znovu vyplatilo,“ hlásil šestadvacetiletý útočník.

Na turnaji zasáhl do všech osmi zápasů, ale jen v tom prvním proti Kapverdám (0:0) figuroval v základní sestavě.

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Šlo o nejméně povedený zápas Španělů, což ztrátou pozice odnesl právě on. Ale nakonec týmu i tak vystřelil zlato.

V národním mužstvu debutoval před šesti lety. V době, kdy přestoupil z mateřské Valencie do Manchesteru City. V Premier League mu to nevyšlo, po roce a půl se vrátil do Španělska.

Ne však do klubu, který ho vychoval, ale do Barcelony, která za něj zaplatila v přepočtu víc než miliardu korun. Spekuluje se, že od nové sezony by mohl kopat za PSG.

Ferran Torres ze Španělska slaví gól v prodloužení finále MS proti Argentině.

Finále mistrovství světa bylo jeho pětašedesátým startem za národní mužstvo, zlatá trefa pětadvacátým gólem.

Stal se teprve druhým náhradníkem v historii, který rozhodl finále mistrovství světa. První byl německý ofenzivní hráč Mario Götze, jenž v roce 2014 skóroval rovněž proti Argentině.|

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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