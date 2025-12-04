Sir Alex Ferguson
Každý si vzpomene na jeho věhlasnou éru v Manchesteru United. Jenže svůj trenérský dvojboj zažil mnohem dříve. V osmdesátých letech totiž vedl jak skotský Aberdeen, tak tamní národní tým.
Ten převzal poté, co v roce 1985 tragicky zemřel tehdejší reprezentační trenér Jock Stein. Desátého září zkolaboval přímo na lavičce při kvalifikačním utkání s Walesem. Bylo mu dvaašedesát, když oslavil poslední gól. Konce zápasu už se nedožil.
Do dalších utkání už vedl tým Ferguson a dostal ho do baráže. Tam ale prohrál s Austrálií a na mistrovství světa 1986 se nepodíval. Skotský legendární kouč z deseti zápasů v reprezentaci vyhrál tři a další čtyři remizoval.