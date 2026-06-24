Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Fenomén, který zkoumali i vědci. Ale tušili jste, že mexickou vlnu vymyslel Američan?

Jiří Čihák
  13:22
Mexičtí fanoušci se pokoušejí o největší mexickou vlnu na světě.

Mexičtí fanoušci se pokoušejí o největší mexickou vlnu na světě. | foto: Profimedia.cz

Mexičtí fanoušci se pokoušejí o největší mexickou vlnu na světě.
Mexická vlna v zápase mezi Brazílií a Haiti.
Fanoušci na utkání mezi Rakouskem a Jordánskem předvádějí mexickou vlnu.
Mexická vlna kolumbijských fanoušků během zápasu s Demokratickou republikou...
79 fotografií
Od našeho zpravodaje v Mexiku - Do startu fotbalového mistrovství pořád ještě dost dnů zbývalo. Přesto se tisícovky Mexičanů v zelených dresech s aztéckými motivy začátkem června přímo v hlavním městě vyvalily do ulic. Sraz? Už tradičně na slavném bulváru Paso de la Reforma, v srdci všech velkých mexických oslav i častých protestů. Cíl? Nový světový rekord a nejdelší lidská vlna na světě. Mexická vlna.

Zná ji snad každý sportovní fanoušek, ale až v zemi, která ji dala název, pochopíte, o jaký fenomén se ve skutečnosti jedná.

Jde o součást místní kultury, takže i Fernando Vizcaíno, odborník na mexický nacionalismus a vysokoškolský profesor, vás bude přesvědčovat: „Když Mexičané roztočí svou vlnu, jako by tím symbolicky ztělesnili celý národ.“

Přehání?

Mexičtí fanoušci se pokoušejí o největší mexickou vlnu na světě.

Možná.

Ale kdo někdy zblízka nasál vášeň, s níž Mexičané žijí a dýchají pro fotbal, přestává se vzletným přirovnáním divit. Kolikrát ani nepotřebují znát výsledek či sledovat hru. Hlavně, že fandí a baví se společně.

Bylo to právě v Mexico City, odkud se oblíbený rituál, při kterém se lidé na tribunách postupně zvedají ze sedaček a znovu si sedají tak, aby dohromady vytvořili dojem valící se vody, přesně před čtyřiceti let rozletěl do všech koutů planety. Prosákla přes televizní obrazovky během mistrovství světa, které Boží rukou proslavil především Diego Maradona.

Nešlo přitom o mexický vynález.

Mexická vlna v zápase mezi Brazílií a Haiti.
Mexická vlna na zápase Íránu proti Novému Zélandu na stadionu v Los Angeles.

Nápad se zrodil v hlavě jistého George Hendersona, známého spíš pod pseudonymem Krazy George. Když jeho jméno vyťukáte do vyhledávače, vyskočí na vás čiperný dědeček se srandovním účesem a malým bubínkem v ruce. Prý profesionální roztleskávač a stadionový bavič. Dnes je mu dvaaosmdesát a svou první vlnu v roce 1981 dirigoval na baseballovém utkání mezi Oakland Athletics a newyorskými Yankees. Proč vlastně?

„Chlapcům z Oaklandu se nedařilo, ve třetí směně prohrávali a já se rozhodl zkusit něco, co ještě nikdo neviděl. Napadlo mě: Třeba tím něco změníš. Proto jsem začal obcházet lidi ve třech různých sektorech a snažil se jim vysvětlit, co po nich budu chtít,“ vzpomínal. První dva pokusy rychle zvadly, ale při třetím už vlna málem obkroužila celý stadion. A napočtvrté se už chytli všichni.

Klíčový duel fotbalistů na MS. Kdo by měl podle vás vyběhnout proti Mexiku?

Nebo bylo všechno jinak?

Robb Weller z univerzity ve Washingtonu je pro změnu přesvědčený, že ještě dřív si ji osvojili právě u nich, byť v lehce pozměněném provedení: vlna se valila v jednotlivých sektorech shora dolů a ne dokola.

I proto se v Americe s přídomkem, který zná celý svět, nesetkáte.

Mexičany to ale netrápí. Vědí, že právě oni ukázali světu hit, kterým se začátkem tisíciletí dokonce zabývali i seriózní vědci z Budapešti, které údajně zaujalo, že se při ní lidé chovají jako částice.

Co prosím?

Mexická vlna kolumbijských fanoušků během zápasu s Demokratickou republikou...
Fanoušci na utkání mezi Rakouskem a Jordánskem předvádějí mexickou vlnu.

Fyzik Ollés Farkas se svými kolegy v časopise Nature napsal, že typická mexická vlna se hýbe po směru hodinových ručiček rychlostí přibližně dvanáct metrů, tedy asi dvacet sedadel, za sekundu. Na velkých stadionech, jako jsou ty pro mistrovství světa, údajně stačí pětadvacet až třicet lidí, aby se chytla. Matematický model, který tehdy výzkumníci z Maďarska vytvořili, je podobný tomu, který se používá k popisu šíření lesního požáru nebo přenosu elektrického signálu srdeční tkání.

Ale to jsme se od obyčejného fanouškovského šílenství dostali moc daleko.

Vůbec největší vlnu, kterou evidují i v Guinessově knize rekordů, roztočili na závodech Nascar v americkém státě Tennessee a zapojilo se do ní na 150 tisíc lidí. Přes sedmnáct minut trvala mexická vlna na baseballu v japonské Nišinomiji, což je další rekord, a nejdelší vlnu mimo stadion, do které se zapojilo takřka deset tisíc lidí, pak stvořili v roce 2007 v Lisabonu. Ani Mexičané je zkraje června netrumfli, ovšem během turnaje by klidně mohli.

Zvlášť, pokud jejich reprezentanti na mistrovství světa dojdou daleko.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Jsme na tom podobně jako v baráži, říká Koubek

Sledujeme online
Česká reprezentace má tiskovou konferenci před klíčovým zápasem s Mexikem. Na...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jezdil tramvají, vyhrál derby. Zapomenutý slávista z Mexika: Charolim říkal, že dobrý

Premium
Césareo Victorino ve slávistickém dresu.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Do poslední chvíle nevíte, jestli vážně všechno klapne. První kontakt v polovině května: „Na Prahu stále rád vzpomínám. Určitě přijeďte. Uděláme rozhovor.“ Druhý začátkem června: „Všechno platí. A...

24. června 2026

Slončík se vrací do Hradce Králové, tentokrát jde z Plzně na přestup

Tom Slončík na tréninku královéhradeckých fotbalistů

Tom Slončík přestoupil z fotbalové Plzně do Hradce Králové. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se čtvrtým týmem uplynulé sezony nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu. Východočeši o tom...

24. června 2026  11:40

Fotbalové přestupy ONLINE: Brankář Surovčík prodloužil smlouvu ve Spartě

Sledujeme online
Sparťanský brankář Jakub Surovčík

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

24. června 2026  11:32

Pauzy na pití? Příjem z nich FIFA nemá, řekl Infantino. Zůstat by prý mohly napořád

Prezident FIFA Gianni Infantino na utkání mistrovství světa mezi Uruguayí a...

I když to stále neřekl naplno, je jasné, že sponzoři si libují. Přesto prezident světové fotbalové federace FIFA Gianni Infantino zdůraznil: „My z těchto reklam žádný zisk navíc nemáme.“ Načež...

24. června 2026  11:26

Dva fandové Slavie čelí po výtržnostech na derby obvinění, další policie vyšetřuje

Kotel sparťanských fanoušků v derby proti Slavii

První dva obviněné má incident na květnovém předčasně ukončeném fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou. Kriminalisté je podezírají z trestného činu výtržnictví, jednoho z nich navíc i z nebezpečného...

24. června 2026  11:22

Karviná je životní šance a musím ji využít děj se co děj, říká trenér West

Roman West vede fotbalisty Karviné na tréninku.

Byť šéfové fotbalistů MFK Karviná oficiálně představili nového trenéra Romana Westa tento týden, jak uvedl, smlouvu podepsal ještě před tím, než členové etické komise Fotbalové asociace České...

24. června 2026  11:02

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

24. června 2026  10:29

Náctiletý talent Houška maká s dospěláky: Musím být rychlejší, přesnější a preciznější

Marek Houška na tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Nepoznali byste, že za vámi právě přišel benjamínek české basketbalové reprezentace. Ročník 2009. Talentovaný rozehrávač Marek Houška působí při rozmluvě klidně a sebejistě. O prvních dvou dnech na...

24. června 2026

V hlavní roli plzeňský Adu. VAR šel asi na kafe, zlobil se trenér Ghany kvůli penaltě

Zákrok anglického obránce Ezriho Konsy na Prince Adua z Ghany.

Přišel na plac a málem všem Angličanům způsobil šok. Když plzeňský útočník Prince Adu z Ghany rozkmital nohy a řítil se vstříc brankáři Jordanu Pickfordovi, v poslední chvíli ho poslal svým zákrokem...

24. června 2026  9:44

Klíčový duel fotbalistů na MS. Kdo by měl podle vás vyběhnout proti Mexiku?

Nastoupený národní tým očekává duel s JAR.

Třetí zápas na mistrovství světa, třetí rozdílná sestava proti té předchozí? Trenér českých fotbalistů od minulého týdne po čtvrteční remíze s Jihoafrickou republikou (1:1) přemýšlel, které hráče...

24. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nedvěd, Poborský či Koller. Jak dnes vypadají čeští reprezentanti z MS 2006?

Česká reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 2006

Také před dvaceti lety sledovalo Česko své fotbalisty na mistrovství světa. Šlo tehdy o skutečně hvězdnou generaci. Ve výběru Karla Brücknera byli na mistrovství světa v Německu hráči z Juventusu,...

24. června 2026  8:30

15. den MS ve fotbale: Češi jdou do rozhodujícího boje s Mexikem, v akci bude i Brazílie

Český kapitán Ladislav Krejčí v souboji o míč v zápase s Jihoafrickou...

Na fotbalovém mistrovství světa startují poslední zápasy v základních skupinách. A rozhodnou o postupu do play off. Do akce napřed půjdou Bosna a Hercegovina proti Kataru a Švýcarsko proti Kanadě ve...

24. června 2026  8:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.