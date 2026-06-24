Fenomén, který zkoumali i vědci. Ale tušili jste, že mexickou vlnu vymyslel Američan?

Zná ji snad každý sportovní fanoušek, ale až v zemi, která ji dala název, pochopíte, o jaký fenomén se ve skutečnosti jedná.
Jde o součást místní kultury, takže i Fernando Vizcaíno, odborník na mexický nacionalismus a vysokoškolský profesor, vás bude přesvědčovat: „Když Mexičané roztočí svou vlnu, jako by tím symbolicky ztělesnili celý národ.“
Přehání?
Možná.
Ale kdo někdy zblízka nasál vášeň, s níž Mexičané žijí a dýchají pro fotbal, přestává se vzletným přirovnáním divit. Kolikrát ani nepotřebují znát výsledek či sledovat hru. Hlavně, že fandí a baví se společně.
Bylo to právě v Mexico City, odkud se oblíbený rituál, při kterém se lidé na tribunách postupně zvedají ze sedaček a znovu si sedají tak, aby dohromady vytvořili dojem valící se vody, přesně před čtyřiceti let rozletěl do všech koutů planety. Prosákla přes televizní obrazovky během mistrovství světa, které Boží rukou proslavil především Diego Maradona.
Nešlo přitom o mexický vynález.
Nápad se zrodil v hlavě jistého George Hendersona, známého spíš pod pseudonymem Krazy George. Když jeho jméno vyťukáte do vyhledávače, vyskočí na vás čiperný dědeček se srandovním účesem a malým bubínkem v ruce. Prý profesionální roztleskávač a stadionový bavič. Dnes je mu dvaaosmdesát a svou první vlnu v roce 1981 dirigoval na baseballovém utkání mezi Oakland Athletics a newyorskými Yankees. Proč vlastně?
„Chlapcům z Oaklandu se nedařilo, ve třetí směně prohrávali a já se rozhodl zkusit něco, co ještě nikdo neviděl. Napadlo mě: Třeba tím něco změníš. Proto jsem začal obcházet lidi ve třech různých sektorech a snažil se jim vysvětlit, co po nich budu chtít,“ vzpomínal. První dva pokusy rychle zvadly, ale při třetím už vlna málem obkroužila celý stadion. A napočtvrté se už chytli všichni.
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Klíčový duel fotbalistů na MS. Kdo by měl podle vás vyběhnout proti Mexiku?
Nebo bylo všechno jinak?
Robb Weller z univerzity ve Washingtonu je pro změnu přesvědčený, že ještě dřív si ji osvojili právě u nich, byť v lehce pozměněném provedení: vlna se valila v jednotlivých sektorech shora dolů a ne dokola.
I proto se v Americe s přídomkem, který zná celý svět, nesetkáte.
Mexičany to ale netrápí. Vědí, že právě oni ukázali světu hit, kterým se začátkem tisíciletí dokonce zabývali i seriózní vědci z Budapešti, které údajně zaujalo, že se při ní lidé chovají jako částice.
Co prosím?
Fyzik Ollés Farkas se svými kolegy v časopise Nature napsal, že typická mexická vlna se hýbe po směru hodinových ručiček rychlostí přibližně dvanáct metrů, tedy asi dvacet sedadel, za sekundu. Na velkých stadionech, jako jsou ty pro mistrovství světa, údajně stačí pětadvacet až třicet lidí, aby se chytla. Matematický model, který tehdy výzkumníci z Maďarska vytvořili, je podobný tomu, který se používá k popisu šíření lesního požáru nebo přenosu elektrického signálu srdeční tkání.
Ale to jsme se od obyčejného fanouškovského šílenství dostali moc daleko.
Vůbec největší vlnu, kterou evidují i v Guinessově knize rekordů, roztočili na závodech Nascar v americkém státě Tennessee a zapojilo se do ní na 150 tisíc lidí. Přes sedmnáct minut trvala mexická vlna na baseballu v japonské Nišinomiji, což je další rekord, a nejdelší vlnu mimo stadion, do které se zapojilo takřka deset tisíc lidí, pak stvořili v roce 2007 v Lisabonu. Ani Mexičané je zkraje června netrumfli, ovšem během turnaje by klidně mohli.
Zvlášť, pokud jejich reprezentanti na mistrovství světa dojdou daleko.