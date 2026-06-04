S vlastní láhví vás do hlediště nepustíme. FIFA chystá proti vedru jiná opatření

Před třemi týdny přitom oficiální Kodex chování na stadionech FIFA obsahoval ustanovení, kde byly prázdné a průhledné plastové nádoby do objemu jednoho litru povoleny.
Nyní však FIFA otočila. Aktualizované podmínky potvrdila federace pro portál The Athletic.
„Z bezpečnostních důvodů je v několika z těchto areálů už zakázáno vnášet vlastní nápoje a FIFA tento zákaz uplatňuje ve všech stadionech, kde se turnaj koná,“ oznámila federace.
Ale odborníci varují, že kvůli horku mohou být fanoušci vystaveni riziku zdravotních komplikací.
„Úzce spolupracujeme s jednotlivými organizačními výbory hostitelských měst a místními úřady na opatřeních ke zmírnění dopadů vysokých teplot pro fanoušky,“ ujistila FIFA.
Mezi tato opatření mohou patřit například mlžné stanice, ventilátory, stanice s pitnou vodou, chladicí stany a další zařízení rozmístěná v areálu stadionu. „Ceny lahví s vodou budou v souladu s cenami u jiných akcí konaných na daném stadionu,“ oznámila federace.
|
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Generálka už v noci. Japonci mění hřiště kvůli trávníku
USA, jedna z hostitelských zemí, si loni prošla generálkou v rámci mistrovství světa klubů. Tehdy byly znovupoužitelné láhve povoleny.
Nehazarduje FIFA? Budou mít fanoušci dost vody?
Čeští fanoušci si podmínky vyzkouší jako jedni z prvních, národní mužstvo hraje na šampionátu příští týden už ze čtvrtka na pátek v mexické Guadalajaře, soupeřem je Jižní Korea (4.00 středoevropského času).