Někteří fanoušci Anglie prý na zápas vklouzli bez lístků, přeskakovali zábrany

„Bylo to absurdní. U zábran pro kontrolu vstupenek byly velké mezery a lidé jimi jen tak procházeli, někteří je i přeskočili. Dobrovolníci nikoho nezastavovali. Naskenoval jsem si vstupenku, ale nikdo mi nezkontroloval vlajku ani trofej (repliku poháru pro mistra světa),“ řekl listu jeden z fanoušků se vstupenkou.
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Na stadionu klubu amerického fotbalu Dallas Cowboys přitom jinak panovala přísná bezpečnostní opatření podobně jako na dalších zápasech MS. Policejní oddělení v Arlingtonu uvedlo, že na utkání byli nasazeni „vysoce vyškolení pracovníci a specializované vybavení“ včetně odstřelovačů.
Mluvčí FIFA uvedl, že federace nemá žádné informace o tom, že by fanoušci vstupovali do hlediště bez platné vstupenky. Ani texaská policie žádné potíže neřešila.
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Kromě malého počtu lístků za 45 liber (1255 korun) se jinak vstupné pohybovalo mezi 200 a 526 librami (5580 až 14 670 korun). Na zápas přišlo podle oficiálního údaje FIFA 70 389 diváků, Anglie zvítězila 4:2.