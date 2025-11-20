Vzkaz fanoušků reprezentaci: Jedna výhra nás neumlčí. Podporu ale neukončíme

A to i z nejvyšších míst.
Výkonný výbor fotbalové asociace v úterý zbavil záložníka Tomáše Součka kapitánské pásky. Právě on a Vladimír Coufal k naštvanému kotli posléze přistoupili a cosi vysvětlovali fanouškům.
Ti už před zápasem oznámili, že zareagují na nedávné výkony národního týmu, zejména prohru na Faerských ostrovech (1:2) a chudé vítězství 1:0 nad San Marinem, nejhorším týmem světa.
Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat
„Nechtěli jsme zůstat jen u kritiky na sociálních sítích. Po zápase se mělo přijít pod kotel a říct si do očí pozitiva i negativa. To je férový přístup. Místo toho přišli jen dva hráči. A když místo týmu dorazí dvojice s arogancí, akce vyvolá reakci. Debata se změnila v hádku, protože fanoušci čekali vysvětlení,“ píše skupina Fanatismus Česko na svém instagramu.
„Ano, vhozený kelímek ničemu nepomohl. Tohle nechceme a takové momenty jen odvádějí pozornost od skutečného problému,“ doplňuje.
Tím je podle nich celkový obraz fotbalové reprezentace.
„Když vznikala iniciativa Fanatismus Česko, vybudovaná od píky samotnými fanoušky, kolem reprezentace nebylo nic, co by člověku dávalo chuť chodit na stadion. Zlom přišel po zápase s Moldavskem v roce 2023, kdy jsme společně dotlačili Česko na Euro. Ten moment ukázal, jak silní dokážeme být, když táhneme za jeden provaz,“ zdůrazňují aktivní fanoušci.
Fenomén Fanatismus: projekt, který ovládl tribuny nároďáku. A vznikl skoro náhodou
„Jenže poté přišel sled kauz, který znovu snižuje ochotu brát reprezentaci vážně: Belmondo, tříkolky, posměch nároďáku, zvláštní kroky svazu, ležérní výsledky. A do toho dlouhodobý problém: bojovnost bez zápalu,“ pokračují.
„Jako by národní dres byl jen povinností. Žádné emoce, vášeň hrdost ani dravost. Fanoušci přitom cestují přes celou Evropu za vlastní peníze. Stačí přitom málo. Vyhecovat kotel, slavit pod ním góly a ukázat emoce. Chladnokrevnost už unavuje každého. Pohár trpělivosti přetekl po posledních výkonech,“ líčí.
Proto utkání s Gibraltarem dlouho provázel pokřik „Bojujte za Česko!“. Proto se při startu druhého poločasu mlčelo a nefandilo. Což fotbalisty namíchlo.
„Necítili jsme jednotu, že všichni chceme jít za stejným cílem a postoupit na mistrovství světa. Že jsme ke kotli nepřišli všichni, byla naše odpověď,“ vysvětloval Souček následně novinářům. Ty odbyl před televizními kamerami i Coufal: „Já bych to nechal bejt.“
Svaz po vlně kritiky reagoval ostře: „Nikdo z hráčů nestojí nad zemí, kterou má tu čest reprezentovat, a nikdo z hráčů není víc než fanoušek, který věnuje své prostředky, čas i energii, aby podpořil český národní tým.“
Podpora nejaktivnějších fanoušků nekončí, nicméně olomoucké protesty měly jasně poukázat na to, že se jim přístup národního týmu nelíbí.
„Jeden výsledek nás neumlčí. Jdeme si pro bojovnost a dravost, kterou musí hráči konečně sdílet s námi. Poslední exces byl tvrdou, ale potřebnou fackou pro reprezentaci. Možná právě ta může konečně probudit kabinu. Když budeme tlačit dál, změna přijde. Když ne, bude to stále stejný kolotoč. Proto budeme nadále podporovat Českou republiku i v těžkých časech. A budeme rádi, když se k nám přidáte,“ uzavírají fanoušci.