Odbornice radí, jak na noční zápasy: Pizza je vlastní gól. Šlofík? Ano, ale ne dlouhý

Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek umožňuje tělu regenerovat, posiluje imunitní systém a zásadně ovlivňuje psychickou pohodu. Nedostatek spánku naopak vede ke zhoršené koncentraci, vyšší míře stresu a dlouhodobě může přispívat ke vzniku závažných onemocnění.
„Pokud čekáte návod, jak sledovat zápas ve tři ráno a zároveň být druhý den stoprocentně svěží, musím vás zklamat. Takový návod neexistuje. Lidský mozek totiž stále funguje podle pravidel, která platila dávno před vznikem fotbalu, televize i mistrovství světa,“ upozorňuje profesorka Klára Látalová, přednostka Kliniky psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc.
„Dobrá zpráva je, že jednorázové ponocování většina zdravých lidí zvládne bez větších následků. Jen je dobré vědět, jak škody co nejvíce omezit,“ říká uznávaná odbornice pro iDNES.cz.
Pocit bdělosti není vždy spolehlivým ukazatelem skutečné výkonnosti. Člověk může mít pocit, že je po nočním zápase v pohodě, ale jeho reakční čas, pozornost nebo schopnost rozhodování už mohou být významně zhoršené.