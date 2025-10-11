Soupeři v ulicích, divočina i vítr dvacetkrát jinak. Jak vypadá faerská fotbalová mise?

Jiří Čihák
  19:35
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech - Na stadionu se Češi těsně minuli s domácími fotbalisty, kteří si to po vlastním tréninku v černých teplákovkách s kelímky černé kávy zvesela štrádovali směrem k centru. I oni nejspíš chtěli využít nádherného počasí, které je tady na Faerských ostrovech vzácností.
Čeští fotbalisté na předzápasovém tréninku na Faerských ostrovech.

Čeští fotbalisté na předzápasovém tréninku na Faerských ostrovech. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Typické domečky s travnatou střechou v centru faerského Tórshavnu.
Pohled na stadion Tórsvöllur, kde hraje faerská fotbalová reprezentace.
Pohled na tribuny stadion Tórsvöllur na Faerských ostrovech.
Faerský brankář Bardur Reynatrod po inkasovaném gólu od českých fotbalistů
11 fotografií

U národního stadionu Tórsvøllur na okraji Tórshavnu, jednom z nejmenších hlavních měst Evropy, foukal v sobotu okolo třetí odpoledne jen lehounký větřík a zářilo slunce. Teploměr šplhal nad patnáct stupňů, takže cestou do kopce od barevných chaloupek s travnatými střechami jste museli rozepnout bundu, abyste nepropotili svetr.

Zato o den dřív?

Divočina!

„Fučelo a pršelo,“ otřepe se záložník Lukáš Červ. „Já po zápase s Chorvaty zůstal uvnitř na regeneraci, ale kluci, kteří byli venku, tvrdili, že to byl masakr. Zato teď je nádherně.“

Vítejte na Faerských ostrovech, kde s počasím vážně nevíte dne ani hodiny. Místní vám odpřisáhnou, že tady prší tři sta dní v roce. A fouká prý ještě častěji, což pochopíte dřív, než šťastně dosednete na skromném letišťátku ve Vágaru.

Pár minut předtím, než mělo letadlo z Prahy nad Atlantikem začít klesat, se ozvalo varování kapitána. Že se povětrnostní podmínky nad Faerskými ostrovy rapidně zhoršily. Že dost možná otočíme stroj směrem na Skotsko a přistaneme v Glasgow.

„Palivo máme asi na padesát minut,“ vystrašil pasažéry. „Budeme vyčkávat a uvidíme.“

Štěstí, že se mračna včas rozestoupila.

Letadlo mezi ně vklouzlo jako do čerstvě naklepaných peřin, na kratičké ranveji vzápětí zprudka zabrzdilo a než všichni cestující vyskákali ven, mezi vysokými zelenými kopci se zase usadila šedivá mlha. Uf.

Čeští fotbalisté přicestovali s předstihem na Faery už v pátek odpoledne a v letištní hale se mísili i se schlíplými Černohorci, kteří tady o den dřív prohráli vysoko 0:4. Však i proto měli domácí fotbalisté během špacíru městem tak dobrou náladu. A zdviženými palci zdravili nejen kolemjdoucí, ale i novináře z Česka.

Typické domečky s travnatou střechou v centru faerského Tórshavnu.
Pohled na stadion Tórsvöllur, kde hraje faerská fotbalová reprezentace.

„Určitě se na nás naladili dobře, bylo to pro ně historické vítězství,“ tuší Červ. „Už proti Chorvatům, kteří tady vyhráli jedna nula, nehráli vůbec zle. Nečeká nás nic jednoduchého, ale věřím, že to zvládneme.“

I na umělce?

„Bude to něco jiného, ale většina z nás na umělé trávě vyrostla, furt jsme na ní trénovali. Věřím, že se s tím vyrovnáme,“ pravil plzeňský záložník, než vyběhl na předzápasový trénink.

Překvapuje vás, že se během několika minut, co odpovídal médiím, zešeřilo a začalo hustě mrholit? Nemělo by, protože takhle to tady zkrátka chodí.

Poznáte to už čtyřicetiminutové cesty z letiště, která vede po klikaté silnici dechberoucí zelenou krajinou. Hledáte pasoucí se ovce, kterých je na Faerských ostrovech víc než lidí, pozorujete střídavě osvícené a pod mraky schované vodopády, projíždíte podmořskými tunely. Je běžné, že za jediný den zažijete klidně všechna roční období. Vždyť faerština, vzácný jazyk s několika unikátními písmeny a symboly, má pro různé druhy počasí a větru asi dvacet výrazů.

Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku

„Viděli jsme předpověď na neděli a vypadá to dobře,“ oddechl si Červ.

Teď jde ještě o to, aby vypadali dobře také čeští fotbalisté.

K jistotě druhého místa v kvalifikační skupině L jim stačí i bod, ale na ten proti 136. nejlepší fotbalové reprezentaci světa určitě hrát nechtějí a ani nesmí.

Výkop je v neděli v 18 hodin a výhra je povinnost, i když jsou domácí Faeřané zrovna na vlně. Už čtrnáctkrát za sebou neprohráli víc než o jeden gól. I zmiňované Chorvatsko se na útulném stadionu Tórsvøllur, který ze tří stran obklopují bílé sedačky i dřevěné obklady a z té čtvrté prosklená stěna, v září pěkně natrápilo.

Pohled na tribuny stadion Tórsvöllur na Faerských ostrovech.

V aktuální kvalifikaci už Faeřané posbírali devět bodů, čímž srovnali vlastní maximum z roku 2016. Proto není důvod, aby si nevěřili i na Česko, notabene po březnovém duelu v Hradci Králové (1:2), kde ještě pět minut před koncem sahali po remíze...

„Vím, že to bude velmi náročný zápas a výkon na devadesát procent nebude stačit,“ varoval kouč Ivan Hašek. „I maličké podcenění a trocha nabídnutého prostoru znamená nebezpečí. Musíme si dávat na zbytečné chyby bacha.“

Faerská mise je tu. S jakým výsledkem?

Vstoupit do diskuse
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San MarinoSan Marino 6 0 0 6 1:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. AndorraAndorra 6 0 1 5 2:12 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Soupeři v ulicích, divočina i vítr dvacetkrát jinak. Jak vypadá faerská fotbalová mise?

