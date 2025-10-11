U národního stadionu Tórsvøllur na okraji Tórshavnu, jednom z nejmenších hlavních měst Evropy, foukal v sobotu okolo třetí odpoledne jen lehounký větřík a zářilo slunce. Teploměr šplhal nad patnáct stupňů, takže cestou do kopce od barevných chaloupek s travnatými střechami jste museli rozepnout bundu, abyste nepropotili svetr.
Zato o den dřív?
Divočina!
„Fučelo a pršelo,“ otřepe se záložník Lukáš Červ. „Já po zápase s Chorvaty zůstal uvnitř na regeneraci, ale kluci, kteří byli venku, tvrdili, že to byl masakr. Zato teď je nádherně.“
Vítejte na Faerských ostrovech, kde s počasím vážně nevíte dne ani hodiny. Místní vám odpřisáhnou, že tady prší tři sta dní v roce. A fouká prý ještě častěji, což pochopíte dřív, než šťastně dosednete na skromném letišťátku ve Vágaru.
Pár minut předtím, než mělo letadlo z Prahy nad Atlantikem začít klesat, se ozvalo varování kapitána. Že se povětrnostní podmínky nad Faerskými ostrovy rapidně zhoršily. Že dost možná otočíme stroj směrem na Skotsko a přistaneme v Glasgow.
„Palivo máme asi na padesát minut,“ vystrašil pasažéry. „Budeme vyčkávat a uvidíme.“
Štěstí, že se mračna včas rozestoupila.
Letadlo mezi ně vklouzlo jako do čerstvě naklepaných peřin, na kratičké ranveji vzápětí zprudka zabrzdilo a než všichni cestující vyskákali ven, mezi vysokými zelenými kopci se zase usadila šedivá mlha. Uf.
Čeští fotbalisté přicestovali s předstihem na Faery už v pátek odpoledne a v letištní hale se mísili i se schlíplými Černohorci, kteří tady o den dřív prohráli vysoko 0:4. Však i proto měli domácí fotbalisté během špacíru městem tak dobrou náladu. A zdviženými palci zdravili nejen kolemjdoucí, ale i novináře z Česka.
„Určitě se na nás naladili dobře, bylo to pro ně historické vítězství,“ tuší Červ. „Už proti Chorvatům, kteří tady vyhráli jedna nula, nehráli vůbec zle. Nečeká nás nic jednoduchého, ale věřím, že to zvládneme.“
I na umělce?
„Bude to něco jiného, ale většina z nás na umělé trávě vyrostla, furt jsme na ní trénovali. Věřím, že se s tím vyrovnáme,“ pravil plzeňský záložník, než vyběhl na předzápasový trénink.
Překvapuje vás, že se během několika minut, co odpovídal médiím, zešeřilo a začalo hustě mrholit? Nemělo by, protože takhle to tady zkrátka chodí.
Poznáte to už čtyřicetiminutové cesty z letiště, která vede po klikaté silnici dechberoucí zelenou krajinou. Hledáte pasoucí se ovce, kterých je na Faerských ostrovech víc než lidí, pozorujete střídavě osvícené a pod mraky schované vodopády, projíždíte podmořskými tunely. Je běžné, že za jediný den zažijete klidně všechna roční období. Vždyť faerština, vzácný jazyk s několika unikátními písmeny a symboly, má pro různé druhy počasí a větru asi dvacet výrazů.
|
Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku
„Viděli jsme předpověď na neděli a vypadá to dobře,“ oddechl si Červ.
Teď jde ještě o to, aby vypadali dobře také čeští fotbalisté.
K jistotě druhého místa v kvalifikační skupině L jim stačí i bod, ale na ten proti 136. nejlepší fotbalové reprezentaci světa určitě hrát nechtějí a ani nesmí.
Výkop je v neděli v 18 hodin a výhra je povinnost, i když jsou domácí Faeřané zrovna na vlně. Už čtrnáctkrát za sebou neprohráli víc než o jeden gól. I zmiňované Chorvatsko se na útulném stadionu Tórsvøllur, který ze tří stran obklopují bílé sedačky i dřevěné obklady a z té čtvrté prosklená stěna, v září pěkně natrápilo.
V aktuální kvalifikaci už Faeřané posbírali devět bodů, čímž srovnali vlastní maximum z roku 2016. Proto není důvod, aby si nevěřili i na Česko, notabene po březnovém duelu v Hradci Králové (1:2), kde ještě pět minut před koncem sahali po remíze...
„Vím, že to bude velmi náročný zápas a výkon na devadesát procent nebude stačit,“ varoval kouč Ivan Hašek. „I maličké podcenění a trocha nabídnutého prostoru znamená nebezpečí. Musíme si dávat na zbytečné chyby bacha.“
Faerská mise je tu. S jakým výsledkem?