Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku

Premium

Fotogalerie 14

V Toftiru (na obrázku), kde balony často létaly přes nízkou tribunku do mořských vln, už faerská reprezentace dávno nehraje. Češi se představí v Tórshávnu. | foto: Profimedia.cz

David Čermák
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech - Nedávno to bylo pětatřicet let. Polovina září 1990, stadion ve švédské Landskroně, tisícovka diváků a jeden z největších šoků fotbalové historie. Parta amatérů hrála soutěžní zápas poprvé v životě, proti ní naběhli mazáci, kteří o tři měsíce dřív váleli na mistrovství světa. Výsledek? Faerské ostrovy – Rakousko 1:0.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Senzace to byla tehdy a byla by i teď. Až v neděli večer v Tórshávnu nastoupí Češi, nic jiného než tři body do kvalifikace o mistrovství světa nepřichází v úvahu. Souostroví v severním Atlantiku mezi Skotskem a Dánskem by přece zdánlivě nemělo mít šanci. Vždyť na osmnácti ostrůvcích žije jen pětapadesát tisíc lidí, čili zhruba stejně jako v Opavě či Frýdku-Místku.

Ovšem pozor: registrovaných hráčů tu evidují sedm a půl tisíce, což znamená, že každý sedmý Faeřan je fotbalista.

V zemi, kde napočítáte víc ovcí než lidí a kde tři sta dní v roce prší, vyrostlo postupně šestadvacet stadionů a spousta menších hřišť. Kvůli krutému počasí se připravuje výstavba krytých hal, kde by se dalo trénovat přes zimu. Přibývá trenérů s licencí, jejich počet už překročil dvoustovku.

Už chápete, proč jsou Faerské ostrovy pastí na favority? Proč zvládne jejich reprezentace konkurovat téměř komukoli? Na rozdíl třeba od Andorry, která má o dvacet tisíc obyvatel víc?

Nikdy to pro Čechy nebyla na Faerských ostrovech snadná práce. Nejhůř bylo v březnu 1999. Na Toftir sedla hustá mlha, nebylo vidět na pár metrů, kvalifikace o Euro v tak šílených podmínkách nedávala smysl. Celý zápas se hrálo na slepou bábu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kolín vs. BrozanyFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Kolín vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
11. 10. 10:00
  • 1.45
  • 3.59
  • 5.19
Příbram B vs. Táborsko akademieFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Příbram B vs. Táborsko akademie //www.idnes.cz/sport
11. 10. 10:00
  • 2.46
  • 3.77
  • 2.02
Ml. Boleslav B vs. Most/SoušFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Ml. Boleslav B vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
11. 10. 10:15
  • 2.29
  • 3.39
  • 2.30
Jablonec B vs. VelvaryFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Jablonec B vs. Velvary //www.idnes.cz/sport
11. 10. 10:15
  • 1.47
  • 4.08
  • 4.15
Neratovice vs. ZápyFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Neratovice vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
11. 10. 10:15
  • 3.55
  • 3.88
  • 1.60
Písek vs. MotorletFotbal - 10. kolo - 11. 10. 2025:Písek vs. Motorlet //www.idnes.cz/sport
11. 10. 10:15
  • 1.49
  • 4.13
  • 3.91
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San MarinoSan Marino 6 0 0 6 1:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Nedávno to bylo pětatřicet let. Polovina září 1990, stadion ve švédské Landskroně, tisícovka diváků a jeden z největších šoků fotbalové historie. Parta amatérů hrála soutěžní zápas poprvé v životě,...

11. října 2025

Oslabení Slováci padli v Severním Irsku, Němci se posunuli do čela skupiny

Slovenští fotbalisté utrpěli v kvalifikaci pro mistrovství světa první porážku. V Severním Irsku prohráli 0:2 a museli přenechat první místo ve skupině A Němcům, kteří v Sinsheimu splnili úlohu...

10. října 2025  18:43,  aktualizováno  23:37

Mašek po hattricku: Mrzelo by, kdybych ho nedal. Lepší vstup jsme si nemohli přát

Útočník Lukáš Mašek se třemi góly podílel na demolici Ázerbájdžánu, který fotbaloví reprezentanti do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili v Karviné 5:0. „Teď si asi sedneme na pokoji a...

10. října 2025

Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek

Po šesti letech se fotbalová reprezentace do 21 let vrátila do Karviné a v utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2027 porazila Ázerbájdžán 5:0. Češi tak po třech zápasech mají ve skupině devět bodů a...

10. října 2025  21:16,  aktualizováno  21:59

Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček

Sice neprohráli, zvlášť povedeným výkonem ale čeští fotbalisté v kvalifikačním utkání proti Chorvatsku (0:0) neoslnili. I proto si v tradiční anketě čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrné hodnocení...

10. října 2025  15:54

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

Všechny týmy fotbalového MS: jistou účast už mají i dva nováčci, slaví i trenér Bielsa

Na den přesně za rok to celé vypukne. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jisté místo na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku má zatím třináct účastníků a další přibývají....

11. června 2025  10:15,  aktualizováno  10.10 13:58

Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

Nejspíš si ještě pamatujete, jaké pozdvižení to tehdy způsobilo. Fotbalové mistrovství světa v Kataru? Navíc na přelomu listopadu a prosince? Navzdory očekáváním se však z celé akce vyklubal skvělý...

10. října 2025  13:25

Češi nebyli příliš nebezpeční. Postup je náš na 99,7 procenta, píší Chorvaté

Chorvatští novináři po kvalifikačním utkání v Praze chválí fotbalovou reprezentaci za zisk bodu, který by měl stačit k přímému postupu na mistrovství světa. Podle médií nebyl český tým kromě...

10. října 2025  11:13

Chorvaty vynulovali i „sparťanští“ zadáci. Vitík slyšel chválu: Sebevědomý a vyspělý

Dlouho trvalo, než se všichni zase sešli na trávníku. Museli byste odečíst až třicet měsíců, abyste je viděli zrovna slavit první sparťanský titul po devíti letech. V bráně Matěj Kovář a před ním...

10. října 2025  9:58

Čechům docházely síly. Bod je cenný, ale není hotovo, hodnotil kouč Chorvatů

Na bílou košili si oblékl bílé triko se zlatým nápisem Zlatko a číslovkou 100. Zlatko Dalič koučoval svůj stý zápas u chorvatské fotbalové reprezentace. „Radši bych, kdybychom v Praze vyhráli, ale i...

10. října 2025

Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek

Když už ten večer dostal třetí dotaz na to, proč proti Chorvatům nedal ani minutu Adamu Karabcovi, trenér českých fotbalistů Ivan Hašek se už jen nevěřícně usmíval.

10. října 2025  5:54

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.