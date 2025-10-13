Hůř, byť jen nepatrně, bylo pouze po výprasku 1:4 v Gruzii (celková známka 4,08) na úvod Ligy národů B před více než rokem.
„Že je to ostuda, to můžete napsat, ale nemyslím si, že by tam kluci nebojovali, že bychom něco vypustili. Vůbec ne. Já neviděl, že by se někdo na něco vyprdl,“ říkal přesto Hašek, jehož pokračování u národního týmu je pořádně nahnuté.
ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili
Nejlépe ze všech hráčů nakonec v anketě dopadl Adam Karabec (3,17), pro kterého to byl teprve druhý zápas za reprezentační áčko.
Hodnocení pod trenérem Haškem
Kvalifikace MS 2026
Přípravné zápasy
Liga národů B
EURO 2024
Fanoušci po jeho nasazení volali hned po bezbrankové remíze s Chorvatskem, proti Faerům nakonec ale stejně nastoupil až do druhého poločasu.
Byl aktivní směrem dopředu, zkoušel vymýšlet nápadité přihrávky a také se postaral o jediný gól českého týmu. Ten však ve výsledku k ničemu nebyl, jelikož soupeř šel vzápětí znovu do vedení.
Zbytek mužstva už by školní matematikou dostal čtyřku.
Stejně jako proti Chorvatsku se na předních příčkách umístili obránci, byť tentokrát pochopitelně s výrazně horšími známkami. Trojici Ladislav Krejčí (3,58), Matěj Kovář (3,72) a Martin Vitík (3,82) například uškodilo, že se podepsala pod druhý inkasovaný gól.
V rámci možností si v očích čtenářů nevedl až tak špatně třeba střídající Lukáš Provod (3,76) – ten však odehrál pouhých 20 minut, což je minimum, aby vůbec mohl být hodnocen, takže jeho známka mírně zkresluje.
Nepřesvědčil Matěj Vydra (4,31), jenž dostal šanci od začátku, ani Tomáš Chorý (4,03), jenž naskočil do druhé půle – přitom právě díky jeho práci ve vápně srovnával Karabec.
Ptáte se, kdo si naopak vedl nejhůř?
Nejhorší fotbalové zkraty? Kopanec cestou do Anglie i kapky od Chovance. A teď Faery
Popáté ze sedmi zápasů skončil na úplném chvostu kapitán Tomáš Souček (4,49). Druhým nejhorším byl Vasil Kušej, těsně za ním pak Václav Černý. Ten po utkání odešel z televizního rozhovoru když mu reportér řekl, že byl u inkasovaného gólu. „Klidně udělejte to, že to dáte na mě, ten gól,“ pronesl.
Těžko byste hledali lepší důkaz o mizerném rozpoložení národního týmu. Skončí Hašek?