Druhý nejhorší výkon pod Haškem. V očích čtenářů obstál na Faerech jen Karabec

Autor:
  18:08
Ostuda. Fiasko. Blamáž. Trapas. Pojmenování pro porážku českých fotbalistů na Faerských Ostrovech (1:2) byste našli nespočet. Nepřekvapí proto, že ani čtenáři iDNES.cz nebyli v tradičním známkování příliš shovívaví. Průměrné hodnocení týmu bylo 3,99, což je druhý nejhorší výkon pod trenérem Ivanem Haškem.
Čeští fotbalisté při nástupu před kvalifikačním utkáním na Faerských ostrovech.

Čeští fotbalisté při nástupu před kvalifikačním utkáním na Faerských ostrovech. | foto: Štěpán Černý/FAČR

Český útočník Václav Černý v kvalifikačním utkání na Faerských ostrovech mezi...
Pohled na tribuny stadion Tórsvöllur na Faerských ostrovech.
Čeští fotbalisté na předzápasovém tréninku na Faerských ostrovech.
Typické domečky s travnatou střechou v centru faerského Tórshavnu.
6 fotografií

Hůř, byť jen nepatrně, bylo pouze po výprasku 1:4 v Gruzii (celková známka 4,08) na úvod Ligy národů B před více než rokem.

„Že je to ostuda, to můžete napsat, ale nemyslím si, že by tam kluci nebojovali, že bychom něco vypustili. Vůbec ne. Já neviděl, že by se někdo na něco vyprdl,“ říkal přesto Hašek, jehož pokračování u národního týmu je pořádně nahnuté.

ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili

Nejlépe ze všech hráčů nakonec v anketě dopadl Adam Karabec (3,17), pro kterého to byl teprve druhý zápas za reprezentační áčko.

Hodnocení pod trenérem Haškem

Kvalifikace MS 2026
na Faerských o. (1:2) průměrná známka 3,99
s Chorvatskem (0:0) 2,71
v Černé Hoře (2:0) 2,68
v Chorvatsku (1:5) 3,87
s Černou Horou (2:0) 2,48
s Gibraltarem (4:0) 2,8
s Faerskými o. (2:1) 3,03

Přípravné zápasy
se Saúdskou Arábií (1:1) 3,59

Liga národů B
s Gruzií (2:1) 2,31
v Albánii (0:0) 2,78
s Ukrajinou (1:1) 2,67
s Albánií (2:0) 2,13
s Ukrajinou (3:2) 2,87
v Gruzii (1:4) 4,08

EURO 2024
s Tureckem (1:2) 2,95
s Gruzií (1:1) 3,00
s Portugalskem (1:2) 3,15

Fanoušci po jeho nasazení volali hned po bezbrankové remíze s Chorvatskem, proti Faerům nakonec ale stejně nastoupil až do druhého poločasu.

Byl aktivní směrem dopředu, zkoušel vymýšlet nápadité přihrávky a také se postaral o jediný gól českého týmu. Ten však ve výsledku k ničemu nebyl, jelikož soupeř šel vzápětí znovu do vedení.

Zbytek mužstva už by školní matematikou dostal čtyřku.

Stejně jako proti Chorvatsku se na předních příčkách umístili obránci, byť tentokrát pochopitelně s výrazně horšími známkami. Trojici Ladislav Krejčí (3,58), Matěj Kovář (3,72) a Martin Vitík (3,82) například uškodilo, že se podepsala pod druhý inkasovaný gól.

V rámci možností si v očích čtenářů nevedl až tak špatně třeba střídající Lukáš Provod (3,76) – ten však odehrál pouhých 20 minut, což je minimum, aby vůbec mohl být hodnocen, takže jeho známka mírně zkresluje.

Nepřesvědčil Matěj Vydra (4,31), jenž dostal šanci od začátku, ani Tomáš Chorý (4,03), jenž naskočil do druhé půle – přitom právě díky jeho práci ve vápně srovnával Karabec.

Ptáte se, kdo si naopak vedl nejhůř?

Nejhorší fotbalové zkraty? Kopanec cestou do Anglie i kapky od Chovance. A teď Faery

Popáté ze sedmi zápasů skončil na úplném chvostu kapitán Tomáš Souček (4,49). Druhým nejhorším byl Vasil Kušej, těsně za ním pak Václav Černý. Ten po utkání odešel z televizního rozhovoru když mu reportér řekl, že byl u inkasovaného gólu. „Klidně udělejte to, že to dáte na mě, ten gól,“ pronesl.

Těžko byste hledali lepší důkaz o mizerném rozpoložení národního týmu. Skončí Hašek?

