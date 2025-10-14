Mlha se rozplynula, fotbalisté z Faerských ostrovů odletěli. Co bude dál s Haškem?

Autor:
  12:09
Čeští fotbalisté konečně odcestovali z Faerských ostrovů, kde si pobyt nedobrovolně o den prodloužili. Klimatické podmínky se od pondělí zlepšily natolik, že speciál mohl během úterý dopoledne vzlétnout. Po návratu do Prahy se vedení asociace bude zabývat pozicí trenéra Ivana Haška.

Počasí na letišti Vágar na Faerských ostrovech se zlepšilo, speciál s českými fotbalisty je připraven ke startu a návratu do Česka. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Národní mužstvo na Faerské ostrovy, které leží na půl cesty mezi Norskem, Islandem a Skotskem v severní části Atlantského oceánu, přicestovalo v pátek.

V neděli v hlavním městě Tórshavnu utrpělo po mizerném výkonu ostudnou porážku 1:2 a v pondělí se mělo vrátit do Česka. Jenže nad letištěm Vágar byla hustá mlha, přes kterou nebylo vidět ani na druhý konec krátké ranveje. Do toho foukal ostrý vítr a pršelo.

Fotbalisté musí na Faerech zůstat. Nedvěd a spol. jednali, o Haškovi rozhodnou doma

Jen kapitánovi Tomáš Součkovi a náhradnímu brankáři Lukáši Horníčkovi se podařilo z ostrovů dostat dřívějšími linkovými lety, kterými zamířili ke svým klubům do Anglie a Portugalska.

Po téměř pětihodinovém čekání v terminálu letiště se hráči vrátili do hlavního města Tórshavnu, kde přenocovali, a v úterý následoval druhý pokus o návrat. Už úspěšný.

Mezitím členové výkonného výboru v čele s předsedou Davidem Trundou, kteří výpravu doprovázeli, probírali situaci kolem kouče Ivana Haška.

Fiasko na Faerech může zkomplikovat baráž. Čechům se hodí i neúspěch Slováků

Porážkou na Faerských ostrovech si národní mužstvo v kvalifikaci nijak neublížilo, o druhou příčku a účast v dodatečných bojích o postup na mistrovství světa nepřijde. Ale jelikož nešlo o první výsledkovou blamáž a herní projev dlouhodobě není dobrý, je na stole Haškovo odvolání.

„Vedení v čele s předsedou Trundou se sejde v Praze bezprostředně po návratu k vyhodnocení uplynulého reprezentačního srazu a utkání proti Faerským ostrovům,“ poznamenal mluvčí reprezentace Martin Bergman.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Estonsko vs. MoldavskoFotbal - Skupina I - 14. 10. 2025:Estonsko vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:00
  • 2.25
  • 3.07
  • 3.64
Bulharsko vs. ČeskoFotbal - Skupina B - 14. 10. 2025:Bulharsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:00
  • 5.49
  • 4.13
  • 1.61
Lotyšsko vs. AnglieFotbal - Skupina K - 14. 10. 2025:Lotyšsko vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:45
  • 45.00
  • 16.50
  • 1.05
Andorra vs. SrbskoFotbal - Skupina K - 14. 10. 2025:Andorra vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:45
  • 15.80
  • 6.60
  • 1.20
Itálie vs. IzraelFotbal - Skupina I - 14. 10. 2025:Itálie vs. Izrael //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:45
  • 1.19
  • 7.43
  • 14.10
Turecko vs. GruzieFotbal - Skupina E - 14. 10. 2025:Turecko vs. Gruzie //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:45
  • 1.57
  • 4.35
  • 5.64
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 3 0 0 11:0 9
2. TureckoTurecko 3 2 0 1 9:9 6
3. GruzieGruzie 3 1 0 2 5:5 3
4. BulharskoBulharsko 3 0 0 3 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 3 3 0 0 9:2 9
2. MaďarskoMaďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. ArménieArménie 3 1 0 2 2:8 3
4. IrskoIrsko 3 0 1 2 3:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 5 4 0 1 15:8 12
3. IzraelIzrael 6 3 0 3 15:16 9
4. EstonskoEstonsko 6 1 0 5 6:16 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 5 2 1 2 4:6 7
4. LotyšskoLotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. AndorraAndorra 6 0 1 5 2:12 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Ve fotbalové lize si odkroutil deset sezon a 205 zápasů jako hlavní trenér, teď Jozef Weber povznáší Prostějov v soutěži o patro nižší. A nos nad tím neohrnuje, naopak. „Souhlasím s názory, že je...

14. října 2025  9:54

Nejsem jen holka z děcáku. Fotbal a armádu mám jako terapii, říká Bolfíková

Vyrůstala v obci Novosedlice společně se sedmi sourozenci a balonem u nohy. Snila o tom, že jednou bude kopat za Teplice. Ale v jedenácti ji sociálka odvedla do dětského domova. „Máma měla moc ráda...

14. října 2025  8:57

Přežil jsem všechny kluby Slovácka. Němčický o slavné éře i atypickém Širůchu

Dres s jeho číslem 12 je ve fotbalovém Slovácku posvátný. Po Pavlu Němčickém (48) ho už nikdo nikdy neoblékl. Rodák z Kunovic má v historii klubu výsostné místo. Je jediným hráčem, který na přelomu...

14. října 2025

Nová éra, ale s respektem k historii. Cílem je účast v Evropě, říká majitel Jablonce

Na Ligu mistrů nemyslí, ale rád by pravidelně viděl svůj tým v nižších evropských pohárech. Jakub Střeštík, nový majitel fotbalového Jablonce, zažívá první dny v oficiální roli většinového vlastníka...

14. října 2025  7:30

Fiasko na Faerech může zkomplikovat baráž. Čechům se hodí i neúspěch Slováků

Porážkou na Faerských ostrovech se českým fotbalistům až o třetinu snížila pravděpodobnost, že v semifinále březnové baráže o účast na mistrovství světa nastoupí v domácím prostředí. I tak však mají...

14. října 2025  6:39

KOMENTÁŘ: Bez sebekritiky. A zase od nuly. Proč českému fotbalu chybí koncepce?

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech S oblibou o sobě říká, že je rád pro lidi nečitelný. Problém je, že to tak zůstalo i po téměř dvou letech ve funkci. A že nečitelná, nejasná a nedefinovatelná byla celou dobu i hra jeho týmu. Ivan...

14. října 2025

Slováci porazili Lucembursko. Belgie v kvalifikaci MS přestřílela Wales

Slovenští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa porazili 2:0 Lucembursko a ve skupině A jsou druzí o skóre za Německem. Napravili tak minulé zaváhání v Belfastu, kde se Severním Irskem prohráli...

13. října 2025  23:26

Na MS míří další nováček. Africkou kvalifikaci zvládli fotbalisté Kapverd

Fotbalisté Kapverd si poprvé zahrají na mistrovství světa. Tým z malého ostrovního státu si zajistil účast na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku v roce 2026 díky vítězství 3:0 nad Svazijskem v...

13. října 2025  20:50

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14

Galásek zpátky v Baníku: Doma dostal požehnání. Na nepěkné kroky je připraven

Sháněl lístky, aby přijel v neděli jako divák na utkání s Hradcem Králové. Jenže vše je jinak. Tomáš Galásek sice střetnutí fotbalistů Baníku Ostrava s Východočechy nezmešká, avšak dění na trávníku...

13. října 2025  19:35

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Druhý nejhorší výkon pod Haškem. V očích čtenářů obstál na Faerech jen Karabec

Ostuda. Fiasko. Blamáž. Trapas. Pojmenování pro porážku českých fotbalistů na Faerských Ostrovech (1:2) byste našli nespočet. Nepřekvapí proto, že ani čtenáři iDNES.cz nebyli v tradičním známkování...

13. října 2025  18:08

Fotbalisté musí na Faerech zůstat. Nedvěd a spol. jednali, o Haškovi rozhodnou doma

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Cestu, která se vůbec nepovedla, si čeští fotbalisté ještě nedobrovolně prodlouží. Z Faerských ostrovů, kde v neděli trapně prohráli 1:2, se kvůli špatnému počasí nemohli během pondělí vydat domů....

13. října 2025  15:10,  aktualizováno  17:38

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.