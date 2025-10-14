Mlha se rozplynula, fotbalisté z Faerských ostrovů odletěli. Co bude dál s Haškem?

Národní mužstvo na Faerské ostrovy, které leží na půl cesty mezi Norskem, Islandem a Skotskem v severní části Atlantského oceánu, přicestovalo v pátek.
V neděli v hlavním městě Tórshavnu utrpělo po mizerném výkonu ostudnou porážku 1:2 a v pondělí se mělo vrátit do Česka. Jenže nad letištěm Vágar byla hustá mlha, přes kterou nebylo vidět ani na druhý konec krátké ranveje. Do toho foukal ostrý vítr a pršelo.
|
Fotbalisté musí na Faerech zůstat. Nedvěd a spol. jednali, o Haškovi rozhodnou doma
Jen kapitánovi Tomáš Součkovi a náhradnímu brankáři Lukáši Horníčkovi se podařilo z ostrovů dostat dřívějšími linkovými lety, kterými zamířili ke svým klubům do Anglie a Portugalska.
Po téměř pětihodinovém čekání v terminálu letiště se hráči vrátili do hlavního města Tórshavnu, kde přenocovali, a v úterý následoval druhý pokus o návrat. Už úspěšný.
Mezitím členové výkonného výboru v čele s předsedou Davidem Trundou, kteří výpravu doprovázeli, probírali situaci kolem kouče Ivana Haška.
|
Fiasko na Faerech může zkomplikovat baráž. Čechům se hodí i neúspěch Slováků
Porážkou na Faerských ostrovech si národní mužstvo v kvalifikaci nijak neublížilo, o druhou příčku a účast v dodatečných bojích o postup na mistrovství světa nepřijde. Ale jelikož nešlo o první výsledkovou blamáž a herní projev dlouhodobě není dobrý, je na stole Haškovo odvolání.
„Vedení v čele s předsedou Trundou se sejde v Praze bezprostředně po návratu k vyhodnocení uplynulého reprezentačního srazu a utkání proti Faerským ostrovům,“ poznamenal mluvčí reprezentace Martin Bergman.