Sedmadvacetiletý Kapverďan kope na Slovensku za Trenčín. U sousedů působil tři sezony mezi lety 2021 a 2024, pak přestoupil do ukrajinské nejvyšší soutěže. Po dvou a půl letech v LNZ Čerkasy odešel na hostování zpátky do Trenčína, kde letos na jaře stihl za 14 zápasů pět gólů a tři asistence.
Přesto si pozvánku do reprezentace na premiérové představení vlasti na mistrovství světa nevysloužil.
Ale že by byl zapšklý? Kdepak! To není v povaze Kapverďanů. „My držíme pořád při sobě, je to náš naturel. A vidíte to i na hřišti. Hráči bojují jeden za druhého, když má jeden potíže, druhý mu pomůže,“ vypráví Soares pro iDNES Premium.
„Vozinha? Sláva ho nezmění. Stoprocentně zůstane stejný jako doteď. On byl vždycky vtipálek a takový bude pořád.“