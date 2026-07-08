Evropští politici chtějí prošetřit Trumpův zásah na MS: Infantino se znovu podvolil

Kvůli stopce za červenou kartu amerického útočníka Folarina Baloguna zavolal Trump před utkáním s Belgií (1:4) prezidentovi světové fotbalové federace Giannimu Infantinovi. Disciplinární komise FIFA posléze trest skutečně zrušila.
„Což není nic jiného než hanba a zkreslování spravedlnosti,“ cituje agentura AP společné prohlášení autorů dopisu Barryho Andrewse z Irska (Renew Europe), Laru Woltersovou z Nizozemska a Nielse Fuglsanga z Dánska (S&D).
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„Znovu jsme byli svědky toho, jak se Gianni Infantino a FIFA podvolili Trumpově administrativě,“ odsuzují jednání šéfa světového fotbalu.
A žádají národní asociace, aby přiměly Etickou komisi FIFA ke zjištění, zda při rozhodování sousední disciplinární komise sehrál roli tlak Trumpovy administrativy. Dále chtějí prošetřit kroky porušující politickou neutralitu, například udělení Mírové ceny FIFA právě prezidentovi USA.
„Krása sportu spočívá v tom, že se opírá o nestranná a transparentní pravidla. Když Infantino připustí, aby o tom, kdo bude hrát, rozhodoval politický tlak, tento pocit spravedlnosti jde stranou,“ uvedli evropští poslanci.
FIFA však odmítla, že by rozhodování disciplinární komise nebylo nezávislé. Nakonec použila legální mezírku, kterou automatický trest zrušila. Místo jednozápasové stopky dostal Balogun roční podmínku.
Evropa se proti tomuto kroku ostře ohradila.
Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) označila tento krok za bezprecedentní a nepochopitelný. „FIFA překročila červenou čáru,“ sdělila hned druhý den po rozhodnutí.
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Maltský eurokomisař Glenn Micallef, jenž má v portfoliu také sport, považuje zrušení červené karty za „velice špatné“.
„Je to v naprostém rozporu s pravidly a postavením FIFA. Prostě opravdový skandál,“ nechal se slyšet William Gaillard, bývalý ředitel oddělení komunikace UEFA.
I proto zasáhli evropští poslanci, dopis jich podle serveru ESPN podepsalo už 35.
Bude mít ve světě fotbalu nějaký efekt?