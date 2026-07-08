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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Evropští politici chtějí prošetřit Trumpův zásah na MS: Infantino se znovu podvolil

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  11:40
Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový světový šampionát. | foto: Reuters

Gianni Infantino předává Donaldu Trumpovi Cenu míru FIFA.
Američtí fanoušci nesou transparent s Folarinem Balogunem před osmifinále...
Americký prezident Donald Trump (vlevo) a prezident FIFA Gianni Infantino.
Americký útočník Folarin Balogun, protagonista kontroverzního případu, se loučí...
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Skupina zákonodárců v Evropském parlamentu hodlá prošetřit zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa do probíhajícího mistrovství světa ve fotbale. Odeslali proto dopis sedmadvaceti národním asociacím evropských zemí, který podepsalo už 35 poslanců, aby vyvolaly vyšetřování v Etické komisi FIFA.

Kvůli stopce za červenou kartu amerického útočníka Folarina Baloguna zavolal Trump před utkáním s Belgií (1:4) prezidentovi světové fotbalové federace Giannimu Infantinovi. Disciplinární komise FIFA posléze trest skutečně zrušila.

„Což není nic jiného než hanba a zkreslování spravedlnosti,“ cituje agentura AP společné prohlášení autorů dopisu Barryho Andrewse z Irska (Renew Europe), Laru Woltersovou z Nizozemska a Nielse Fuglsanga z Dánska (S&D).

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„Znovu jsme byli svědky toho, jak se Gianni Infantino a FIFA podvolili Trumpově administrativě,“ odsuzují jednání šéfa světového fotbalu.

A žádají národní asociace, aby přiměly Etickou komisi FIFA ke zjištění, zda při rozhodování sousední disciplinární komise sehrál roli tlak Trumpovy administrativy. Dále chtějí prošetřit kroky porušující politickou neutralitu, například udělení Mírové ceny FIFA právě prezidentovi USA.

„Krása sportu spočívá v tom, že se opírá o nestranná a transparentní pravidla. Když Infantino připustí, aby o tom, kdo bude hrát, rozhodoval politický tlak, tento pocit spravedlnosti jde stranou,“ uvedli evropští poslanci.

Američtí fanoušci nesou transparent s Folarinem Balogunem před osmifinále mistrovství světa s Belgií.

FIFA však odmítla, že by rozhodování disciplinární komise nebylo nezávislé. Nakonec použila legální mezírku, kterou automatický trest zrušila. Místo jednozápasové stopky dostal Balogun roční podmínku.

Evropa se proti tomuto kroku ostře ohradila.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) označila tento krok za bezprecedentní a nepochopitelný. „FIFA překročila červenou čáru,“ sdělila hned druhý den po rozhodnutí.

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Maltský eurokomisař Glenn Micallef, jenž má v portfoliu také sport, považuje zrušení červené karty za „velice špatné“.

„Je to v naprostém rozporu s pravidly a postavením FIFA. Prostě opravdový skandál,“ nechal se slyšet William Gaillard, bývalý ředitel oddělení komunikace UEFA.

I proto zasáhli evropští poslanci, dopis jich podle serveru ESPN podepsalo už 35.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Čtvrtfinále

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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