Belgičtí fotbalisté odkládají postupové oslavy, v Kazachstánu jen remizovali

Belgičtí fotbalisté hráli v kvalifikaci mistrovství světa v Kazachstánu 1:1 a oslavy postupu na závěrečný turnaj museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají dvoubodový náskok před Severní Makedonií.
Belgický křídelník Jeremy Doku (vpravo) se snaží obejít Maksima Samorodova z Kazachstánu. | foto: Reuters

Už dříve na šampionát postoupily Anglie, Francie a Chorvatsko, téměř jistotu mají i Norsko a Nizozemsko. V dalších sobotních zápasech mohou slavit Španělé, Švýcaři a Rakušani.

Belgie vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát v řadě, čtyřikrát s nulou na účtu inkasovaných branek. Kazachstán utrpěl v září v Bruselu debakl 0:6, ale doma se představil v mnohem lepším světle, přestože už byl bez šance na postup. Už v 9. minutě sedmnáctiletý Satpajev, který má na příští rok podepsanou smlouvu s Chelsea, využil chybu v belgické rozehrávce.

Hostům chyběl nejlepší střelec Lukaku, autor 89 branek od srpna marodí se stehenním svalem. A vypadl i záložník De Bruyne, který v kvalifikaci pomohl šesti góly. Po změně stran je zastoupil Vanaken a přesnou hlavičkou vyrovnal. Kapitán hostů měl ještě další dvě šance, ale postupový gól vstřelit nedokázal. Domácí udrželi remízu i v deseti poté, co byl 11 minut před koncem vyloučen Česnokov.

Skupina B

Kvalifikace MS
Skupina B 15. 11. 2025 20:45
Švýcarsko Švýcarsko : Švédsko Švédsko 0:0 (-:-)
Kvalifikace MS
Skupina B 15. 11. 2025 20:45
Slovinsko Slovinsko : Kosovo Kosovo 0:0 (-:-)

Skupina C

Kvalifikace MS
Skupina C 15. 11. 2025 20:45
Řecko Řecko : Skotsko Skotsko 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gil Manzano – Nevado, Porrasová (ESP)

Kvalifikace MS
Skupina C 15. 11. 2025 20:45
Dánsko Dánsko : Bělorusko Bělorusko 0:0 (-:-)

Skupina E

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 5 4 0 1 10:3 12
2. SlovenskoSlovensko 5 4 0 1 6:2 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 5 2 0 3 6:6 6
4. LucemburskoLucembursko 5 0 0 5 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 5 4 1 0 13:3 13
2. IslandIsland 5 2 1 2 13:9 7
3. UkrajinaUkrajina 5 2 1 2 8:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 5 0 1 4 2:13 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 5 3 1 1 11:6 10
2. MaďarskoMaďarsko 5 2 2 1 9:7 8
3. IrskoIrsko 5 2 1 2 6:5 7
4. ArménieArménie 5 1 0 4 2:10 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 7 5 2 0 23:4 17
2. PolskoPolsko 7 4 2 1 11:5 14
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 7 1 2 4 2:16 5
5. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 7 7 0 0 33:4 21
2. ItálieItálie 7 6 0 1 20:8 18
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 7 0 1 6 4:28 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 7 7 0 0 20:0 21
2. AlbánieAlbánie 7 4 2 1 7:3 14
3. SrbskoSrbsko 7 3 1 3 7:9 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 7 6 1 0 23:2 19
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 7 3 0 4 6:14 9
5. GibraltarGibraltar 7 0 0 7 3:22 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Mbappé nastřílel 400 gólů mezi dospělými, stihl to dřív než Messi a Ronaldo

Kylian Mbappé kličkuje mezi ukrajinskými hráči.

Kylian Mbappé dosáhl velkého milníku, když se ve čtvrtek dvakrát trefil v kvalifikačním utkání s Ukrajinou. Francouzští fotbalisté si výhrou 4:0 zajistili postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a...

14. listopadu 2025  14:20

Hellebranda outsider překvapil: Chtěli jsme hnát dopředu, někdy se to nedařilo

Český reprezentant Patrik Hellebrand

Válí v polském Górniku Zabrze, který je po 15 kolech v čele polské ekstraklasy. I díky tomu si záložník Patrik Hellebrand vysloužil pozvánku do fotbalové reprezentace. Premiéru měl ve čtvrtek v...

14. listopadu 2025  13:48

