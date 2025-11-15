Belgičtí fotbalisté odkládají postupové oslavy, v Kazachstánu jen remizovali

Už dříve na šampionát postoupily Anglie, Francie a Chorvatsko, téměř jistotu mají i Norsko a Nizozemsko. V dalších sobotních zápasech mohou slavit Španělé, Švýcaři a Rakušani.
Belgie vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát v řadě, čtyřikrát s nulou na účtu inkasovaných branek. Kazachstán utrpěl v září v Bruselu debakl 0:6, ale doma se představil v mnohem lepším světle, přestože už byl bez šance na postup. Už v 9. minutě sedmnáctiletý Satpajev, který má na příští rok podepsanou smlouvu s Chelsea, využil chybu v belgické rozehrávce.
Hostům chyběl nejlepší střelec Lukaku, autor 89 branek od srpna marodí se stehenním svalem. A vypadl i záložník De Bruyne, který v kvalifikaci pomohl šesti góly. Po změně stran je zastoupil Vanaken a přesnou hlavičkou vyrovnal. Kapitán hostů měl ještě další dvě šance, ale postupový gól vstřelit nedokázal. Domácí udrželi remízu i v deseti poté, co byl 11 minut před koncem vyloučen Česnokov.
Skupina B
Skupina C
Rozhodčí: Gil Manzano – Nevado, Porrasová (ESP)