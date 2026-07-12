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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Také Fallon se ptal: Přijdeš? Fenomén Haaland dobyl Ameriku, překvapil i Nory

Jiří Čihák
  18:15
Norský útočník Erling Haaland slavil postup do osmifinále mistrovství světa i s...

Norský útočník Erling Haaland slavil postup do osmifinále mistrovství světa i s vikingskou helmou. | foto: AP

Erling Haaland na norské lavičce po střídání na MS 2026 v zápase s Anglií.
Kristoffer Ajer a Erling Haaland smutní po gólu Judea Bellinghama v zápase...
Erling Haaland smutní po vyřazení Norska z fotbalového MS 2026.
Anglický záložník Elliot Anderson leží na zemi po předchozím souboji s norským...
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Nebyl to jeho den. Víc než sto minut na hřišti, jedenadvacet dotyků s balonem, dvě hlavičky přímo na bránu, ale žádná vyložená šance. Spoustu pokažených přihrávek, viditelně těžké nohy a v půlce půlhodinového prodloužení při sobotním čtvrtfinále mistrovství světa také střídání.

Erling Haaland byl celý rudý, když se v téměř čtyřicetistupňovém parnu na stadionu v Miami konečně schoval pod stříšku nad norskou lavičkou a s vyčerpaným výrazem ve tváři sledoval, jak jeho spoluhráči válčí o pokračování v turnaji.

O chvíli dřív si na stejném sedátku nechával masírovat naražené levé stehno a nejen norské fanoušky v ten moment napadlo: „Tak přece je tenhle viking taky jenom člověk.“

Poslední měsíc to tak nevypadalo.

Erling Haaland slaví výhru Norska nad Brazílií na MS ve fotbale 2026.
Erling Haaland slaví výhru Norska nad Brazílií na MS ve fotbale 2026.

Při premiéře na světovém šampionátu nastřílel sedm gólů ve čtyřech zápasech a statečný národ protáhl mezi osm nejlepších. S typickou blonďatou hřívou staženou do gumičky, kterou pokaždé sladil s barvou dresu, dvěma trefami v osmifinále seknul i Brazilce a trenér Stale Solbakken říkal: „Tohle je největší den v historii norského fotbalu!“

Krásný a sympatický příběh však v sobotu dostal hořkou tečku.

Norové se po ztraceném čtvrtfinále s Anglií zlobili na francouzského sudího Turpina. Vyčítali mu, že si před prvním gólem Bellinghama nevšiml, jak balon změnil směr po kontaktu s kabelem od kamery zavěšené nad trávníkem. A že po přestávce odvolal pro změnu trefu norského stopera Heggema, neboť právě Haaland těsně předtím oběma rukama povalil k zemi bránícího soupeře.

Ale to už je pryč.

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A kdo čekal, že se ke kritice po utkání připojí i sám Haaland, nemohl se splést víc. Jakmile se v klapajících žabkách objevil v chodbičce, kde na něj čekali novináři, usmíval se a zvesela hlásil: „Posledních šest týdnů? Nejúžasnější dobrodružství mého života. Nikdy nezapomenu.“

Nezapomene ani Amerika.

Tohle zdaleka není jen příběh úžasné norské jízdy, ale také zrod nečekané love story, jejíž je Haaland ústřední tváří.

Všimli jste si, jak o něm v posledních dnech píšou zámořská média? A jak jsou z něj Američané doslova paf: „Neznali jsme ho, ale je úžasný.“

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Taková normální fotbalová superstar a – Messi či Mbappé prominou – nejvýraznější postava celého šampionátu. V očích běžných Američanů je totiž Haaland nejen top sportovec, ale také senzace sociálních sítí. Pouze na Instagramu mu během turnaje přiskočilo přes 20 milionů sledujících (nově jich má více než 64 milionů) a rekordy trhají také jeho pravidelné videoblogy, na nichž fanouškům od podzimu přibližuje, jak si vybírá kvalitní steaky na farmě a pije syrové nepasterizované mléko.

V moderním světě, kdy se z elitního sportu stal tvrdý byznys a z největších hvězd nedostupné celebrity, je Haalandova bezprostřednost i suchý humor pro největší a nejvýdělečnější sportovní trh planety zjevením: během šampionátu si klidně vyrazil s přítelkyní Isabel na narvanou Times Square, v Texasu si užíval na horské dráze v zábavním parku a v centru Dallasu si do westernového obchůdku osobně došel pro kovbojské boty a klobouk.

Pobavil i jindy a jinde: třeba když tápajícím fanynkám, jež se na hotelu pídily po norských fotbalistech, po svém odpověděl: „Se mnou se nefoťte, já tu jen klukům vypomáhám se sociálními sítěmi.“

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Dnes už by asi tak snadno neproklouzl. Během uplynulých týdnů se totiž Haalandovi otevřely dveře do úplně jiné sféry.

Vždyť už mu přilétla pozvánka i do populární talk show Jimmyho Fallona, kterou týden co týden v premiéře hltají až dva miliony Američanů. Do Států přicestoval jako fotbalová hvězda a odjíždí coby globální ikona.

Jaké to je?

„Celkem fajn. Můžu říct, že jsem se svým životem docela spokojený,“ cukaly mu koutky, než se po poslední porážce s Anglií víc rozpovídal i o norské jízdě: „Jako bychom nasedli na obří horskou dráhu a zažili úplně všechno. Tlak, ale i neskutečné množství emocí. Všichni můžeme být pyšní!“

A on zejména.

Erling Haaland smutní po vyřazení Norska z fotbalového MS 2026.

V Norsku přitom pověst rozverného baviče dřív nemíval. Když před dvěma lety v Oslu před přípravným zápasem proti Česku nečekaně dorazil na tiskovku, norští novináři hostům z Prahy říkali: „Máte štěstí. S námi skoro dva roky nemluvil.“

I veřejnost ho vnímala především jako uzavřeného ledového krále, stoprocentně koncentrovaného na fotbal, trénink a zdravý životní styl. Až Amerika v něm naplno probudila týpka, který si dokáže udělat srandu sám ze sebe. Jako by právě za Atlantikem našel své pravé já, z nějž jsou všichni kolem na větvi. Například věhlasný Washington Post napsal: „Šampionát brzy skončí, ale legenda Erlinga Haalanda bude žít dál.“

Bez ohledu na to, že v sobotu neměl svůj den.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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