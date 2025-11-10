Emoce z Plzně opadly, podali jsme si ruku, řekl Provod. Haškův konec prožíval těžce

Ještě v neděli večer po sobě šli jako psi a div se na hřišti nezhádali. „Ale v nároďáku si všichni podáme ruku, pokecáme a všechno se smývá. Máme společný cíl a klubové záležitosti sem nepatří,“ líčil slávista Lukáš Provod před posledním reprezentačním srazem tohoto kalendářního roku. Den poté, co v Plzni, kde hraje spousta jeho parťáků z nároďáku, zvítězil 5:3. „A bylo to emotivní,“ souhlasil.
foto:  Michal Růžička, MAFRA

Svedli drsný boj o postavení v české nejvyšší soutěži, teď společně potřebují uhájit lepší pozici pro nasazení do březnové baráže o mistrovství světa.

Z plzeňské strany se na srazu objevili Lukáš Červ, Martin Jedlička a Tomáš Ladra. Ze slávistické pak David Douděra, Michal Sadílek, Tomáš Chorý, Štěpán Chaloupek a právě Provod.

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

„Unavení samozřejmě jsme, protože šlo o fyzicky a hlavně emočně náročný zápas. Člověk kvůli tomu nejde spát úplně brzo a musíme to dospat v následujících dnech,“ uznal ofenzivní záložník.

Výhry si musíte o to víc vážit.
Extrémně, protože Plzeň má kvalitu, kterou vidíme v Evropě. Jsme rádi, že se uhrály tři body a za to, jak jsme se prezentovali, protože jsme zvládli i těžký moment, kdy jsme trochu polevili.

Slávisté Provod (vlevo) a Chorý se radují ze vstřelené branky.

Pomohl vám i nepříjemný parťák Tomáš Chorý, kterého tribuny vypískaly. Čeho si na něm nejvíc ceníte?
Sám to říkal, že se v těch situacích vyžívá a dodávají mu motivaci, což potvrzuje ve velkých zápasech. Má skvělý charakter a je neskutečně potřebný. Musím říct, že nám moc pomáhá a mně se s ním hraje skvěle. Pro soupeře je nepříjemný a kdybych byl stoper, hrát bych na něj nechtěl.

Teď si s ním opět zahrajete v reprezentaci. Co od tohoto srazu čekáte?
Musíme k němu přistoupit hlavně zodpovědně. První zápas proti San Marinu je od toho, abychom se připravili na závěr kvalifikace s Gibraltarem. Jde o to oba zvládnout vítězně. Budeme se chtít odvděčit fanouškům, kteří přijdou, abychom zvládli udržet druhé místo a nastolili co nejlepší atmosféru směrem k březnové baráži.

Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím

Vnímáte i matematiku nasazování do košů? Hrajete o výhodu domácího prostředí.
Přesně tak, vnímáme to jako obrovskou motivaci do tohoto srazu. Bude přímo zásadní, abychom první zápas měli doma, protože by přišla spousta fanoušků, kteří by nás hnali za dobrým vstupem do baráže. Už teď jsme říkali, že jsme od turnaje jen tři zápasy. I proto bude snazší začít doma.

Před baráží vás nově povede dřívější asistent Jaroslav Köstl, se kterým se znáte i ze Slavie. Jaký bude trenér?
Popasuje se s tím dobře, známe se dlouho a víme, co od sebe můžeme čekat. On těch hráčů tady zná hodně a zkušenosti má, u národního týmu už přece dlouho byl, takže s ním všichni tak nějak už spolupracovali a vědí, co od něj čekat.

Jak jste změny kolem trenéra prožíval?
Těžce, člověk nikdy nechce být u výměny trenéra. Můžou za ni spíš hráči a ne on. Zvlášť v reprezentaci toho ani moc neovlivní, takže mě mrzelo, že jsme nebyli lepší a jeho to stálo místo. Chtěl bych mu poděkovat za jeho práci, protože jsem přesvědčený, že byla dobrá a že reprezentaci nasměroval správným směrem. My můžeme jen odpovědět svými výkony a ty k takovým krokům pak směřují.

Měl bych jít taky, zvažoval Köstl. U repre ho udrželi odvolaný kouč i manželka

Máte představu, jak byste se teď chtěli herně prezentovat?
Umím si představit, jak budou ty zápasy probíhat. V dnešní době se týmy vyrovnávají. Už poslední zápas s Gibraltarem nevypadal, že bychom měli vyhrát 10:0. Děje se to mezi kluby i na mezinárodní úrovni. Záležet bude na koncentraci. Cílem je vítězství a čím lepší pak bude hra, tím lépe. Všichni víme, že bychom měli být hodně na balonu, kreativně vytvářet šance a proměňovat je. Příprava podle toho bude vypadat, abychom měli sebevědomí a troufli si přecházet hráče.

POHLED: Nedvěd nic neprozradí. Ani nenaznačí. Jak reprezentace hledá trenéra

Řešíte mezi sebou, jak neopakovat výpadky jako s Faerskými ostrovy?
V kabině se o tom bavíme, ale na druhou stranu jsou ta slova kolikrát taková plochá. Na jednu stranu je to důležité, ale zároveň už zbytečné. Každý si musí sáhnout do svědomí, jestli odvedl maximum a ne že si pak budeme něco říkat. Je třeba se zamyslet, abychom do zápasů dávali všechno. Že jsme pak schopní uhrát remízu s našlapaným Chorvatskem je skvělé a na takových výkonech bychom měli stavět.

Před minulou reprezentační přestávkou jste měl lehčí zdravotní problémy, jak se teď cítíte?
Je to super. Já i celá Slavia jsme se ustálili, virózou jsme těžkosti zažehnali a máme to za sebou. Těch zápasů je teď extrémní množství, hrajeme devadesát minut co tři dny a já se jen snažím připravovat na sto procent dokud vydrží zdraví. Doufejme, že se to už nezastaví.

Reprezentační kapitán Tomáš Souček o víkendu vyrovnal český střelecký rekord anglické Premier League. Co na to říkáte?
Pro mě je to něco neuvěřitelného. Suka znám dlouho a můžu ho nazvat svým velmi dobrým kamarádem. Co předvádí v Anglii, konzistencí i tímhle rekordem, to je z jeho pozice, kterou hraje, naprosto neskutečné. Určitě ho brzy překoná. Pro všechny je vzorem nejen jako hráč, ale i jako člověk.

Bláznivé finále v Kanadě. Fotbalisté hráli na sněhu, s odklízením pomáhal i brankář

Gólman Nathan Ingham z Ottawy vypomáhá s odklízením sněhu ve finále Kanadské...

Když sparťané před třemi týdny nadvakrát rozehráli duel Konferenční ligy v Rijece kvůli silnému dešti, mluvili o vodním pólu. Byl by tohle fotbal ideálně na lyže? Ve finálovém utkání Kanadské Premier...

10. listopadu 2025  11:23

Vzadu jsme byli nezodpovědní. Dwehovi zápas nevyšel, uznal plzeňský kouč Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský během zápasu proti Slavii

Až v šestém soutěžním utkání na lavičce Plzně odcházel ze hřiště jako poražený. Navíc proti klubu, kterému ještě donedávna „patřil“. Kouč Viktorie Martin Hyský po domácí porážce se Slavií 3:5...

10. listopadu 2025  11:20

