„Nadřeli jsme se na něj. Přijeli jsme sem se snem odehrát nejlepší ekvádorský turnaj a to se nám už povedlo,“ uvedl na tiskové konferenci.
Charismatický argentinský trenér na sebe strhával pozornost emotivním koučováním. Často byl za čárou, na svěřence divoce mával a snažil se je povzbuzovat.
Ekvádorci energicky vzdorovali Němcům, kteří už měli jistý postup. Evropané výkonem neoslnili, také je za to domácí média náležitě pokárala.
A pětačtyřicetiletý Beccacece vedle slavil jako o život.
„Je potřeba si uvědomit, že fotbal přináší takové okamžiky, které byste si měli vychutnat se svou rodinou, s manželem, matkou, sestrou, s přáteli,“ uvedl kouč.
„Můj otec už tady není, sleduje nás shora. Ale takové momenty slavit musíme. Myslím na Ekvádorce, 19 milionů lidí, co se radují, objímají se, pijí pivo a slaví tohle historické vítězství.“
Posvětil jim to i prezident Daniel Noboa, jenž poté, co zápas sledoval na tribunách v New Jersey, vyhlásil na pátek celonárodní volno.
„Díky hráčům a trenérovi, kteří navzdory kritice, urážkám a těžkým okamžikům vydrželi, vzchopili se a přinesli celé zemi tuto nesmírnou radost. Zítra bude volno!“ napsal po zápase Noboa na sociální síti X.
Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026
¡Mañana, feriado!
Viva el Ecuador.
Ekvádor byl po dvou zápasech na hraně vyřazení. Prohrál s Pobřežím slonoviny, poté jen remizoval bez branek s nováčkem MS Curacaem a s jedním bodem musel proti Německu hrát na vítězství. Beccacece přesto novinářům řekl, že herní styl svého týmu neměnil.
„Zůstali jsme v klidu a drželi jsme se stejného systému. Fotbal už je takový: jeden den vyhrajete, další prohrajete. Nebyli jsme předtím v pekle, nyní nejsme v nebi. Důležitá je rovnováha,“ řekl trenér, jenž vede Ekvádor od roku 2024.
„Nemyslím si, že jsme byli horší než Curacao, stejně tak jsme neměli pocit, že jsme něco míň než Německo. Pokračujeme pokorně a rozvážně,“ řekl.
V play off se Ekvádor utká s některým z vítězů skupin a Beccacece po cenném vítězství ambice svého mužstva netlumí. „Ekvádor se ještě nikdy nedostal do čtvrtfinále. Bylo by to krásné, ne? Budeme na tom pracovat, protože tenhle tým a tito lidé si to zaslouží,“ řekl.