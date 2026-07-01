Mexiko vedlo nad Ekvádorem 2:0 a přes osmdesát tisíc fanoušků na Aztéckém stadionu v Mexico City skákalo nadšením.
Oslavy postupu do osmifinále se blížily, chybělo už jen pár vteřin z nastavení, když atmosféru rozbouřil incident na hřišti.
Frustrovaný Hincapié spílal Giménezovi, když v tom si Ekvádorec zakryl ústa. Mexičan okamžitě upozornil rozhodčího, který si gesta nevšiml. Po konzultaci s VAR a zhlédnutí monitoru vytáhl červenou kartu.
„Ano, jsi naštvaný, ale přece se nemusíš nechat vyloučit. Proč uděláš takovou hloupost, když je konec zápasu?“ nechápal v televizním studiu někdejší australský reprezentant Robbie Cornthwaite. „Je to dětinské. Snažíš se proslavit nebo upoutat pozornost? Nevím. Je to tak zbytečné.“
Vyloučení na průběh utkání na rozdíl od historicky prvního případu nemělo vliv.
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Nejdřív bouřka, pak zelená bouře. Mexické ulice ovládly oslavy, úřady ale hlásí i mrtvé
Paraguayský útočník Miguel Almirón v druhém utkání základní skupiny dostal červenou kartu v závěru poločasu proti Turecku, když se zakrytými ústy pronesl něco směrem k Mertu Mulderovi. I on běžel za sudím, aby protivníka vyloučil.
Paraguay sice po pauze ubránila vedení 1:0, ale v oslabení se ocitla pod velkým tlakem a jen kvůli nemohoucnosti soupeře v zakončení neprohrála. A pak by senzačně nevyřadila Německo a nepostoupila do osmifinále, pokud by Turci zkratu Almiróna využili k obratu.
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Zakryl si ústa a šel ven. Lex Prestianni poprvé v akci, pocítil ho „smolař“ Almirón
Červená karta za zakrytí úst při hádce se soupeřem je jednou z pravidlových novinek, které začaly platit právě na mistrovství světa.
Může za to případ argentinského útočníka Prestianniho z Benfiky, který si dal ruku před pusu v únorovém duelu Ligy mistrů proti Realu Madrid a cosi prohodil směrem k Viníciusovi. Ten okamžitě běžel za sudím a protivníka nařkl z rasismu.
Prestianni nakonec dostal šestizápasový trest, byť ne za rasismus, ale za homofobní urážky, k nimž se přiznal.
Na současném šampionátu se však stal i případ, kdy to prošlo. Anglický záložník Jude Bellingham nebyl vyloučen, přestože si zakrýval ústa, když mluvil s ghanským Jordanem Ayewem.
„Pokud se jedná o přátelský rozhovor, mohou v něm bez problémů pokračovat,“ vysvětloval těsně před turnajem šéf rozhodčích FIFA Pierluigi Collina.
„Když se jedná o konfrontaci, je to úplně jiný příběh. Zakrývání úst znamená, že děláte něco potenciálně velmi špatného. Tohle děláte schválně. Není to něco, co by hráč mohl udělat instinktivně,“ tvrdil Collina.
„Rozhodčí by měli vycházet z domněnky, že hráči řekli něco, co neměli,“ říkal Gianni Infantino, prezident FIFA.