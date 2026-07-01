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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Dětinské, chtěl se snad proslavit? Hincapié se hádal, zakryl si ústa a dostal červenou

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  15:55
Jdeš ven! Ekvádorský obránce Piero Hincapie slyší v závěru utkání vyřazovací...

Jdeš ven! Ekvádorský obránce Piero Hincapie slyší v závěru utkání vyřazovací fáze MS od slovinského sudího Slavko Vinčiče nekompromisní verdikt. Obránce Arsenaliu dostal červenou kartu za to, že si v hádce s protivníkem Santiagem Gimenezem zakryl ústa. | foto: AP

Slovinský sudí Slavko Vinčiče ukazuje, že se půjde podívat na monitor. VAR ho...
Slovinský sudí Slavko Vinčiče ukazuje červenou kartu ekvádorskému obránci Piero...
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Mexický náhradník Santiago Giménez se v páté minutě nastavení za rozhodnutého stavu rozběhl za slovinským sudím Slavko Vinčičem. „Pane rozhodčí, on si dal ruku před ústa a mluvil na mě.“ A tak se ekvádorský obránce Piero Hincapié stal druhým fotbalistou na mistrovství světa, který doplatil na nové pravidlo.

Mexiko vedlo nad Ekvádorem 2:0 a přes osmdesát tisíc fanoušků na Aztéckém stadionu v Mexico City skákalo nadšením.

Oslavy postupu do osmifinále se blížily, chybělo už jen pár vteřin z nastavení, když atmosféru rozbouřil incident na hřišti.

Frustrovaný Hincapié spílal Giménezovi, když v tom si Ekvádorec zakryl ústa. Mexičan okamžitě upozornil rozhodčího, který si gesta nevšiml. Po konzultaci s VAR a zhlédnutí monitoru vytáhl červenou kartu.

Slovinský sudí Slavko Vinčiče ukazuje červenou kartu ekvádorskému obránci Piero Hincapiemu, který si v hádce s mexickým protivníkem Santiagem Gimenezem zakryl ústa.

„Ano, jsi naštvaný, ale přece se nemusíš nechat vyloučit. Proč uděláš takovou hloupost, když je konec zápasu?“ nechápal v televizním studiu někdejší australský reprezentant Robbie Cornthwaite. „Je to dětinské. Snažíš se proslavit nebo upoutat pozornost? Nevím. Je to tak zbytečné.“

Vyloučení na průběh utkání na rozdíl od historicky prvního případu nemělo vliv.

Nejdřív bouřka, pak zelená bouře. Mexické ulice ovládly oslavy, úřady ale hlásí i mrtvé

Paraguayský útočník Miguel Almirón v druhém utkání základní skupiny dostal červenou kartu v závěru poločasu proti Turecku, když se zakrytými ústy pronesl něco směrem k Mertu Mulderovi. I on běžel za sudím, aby protivníka vyloučil.

Paraguay sice po pauze ubránila vedení 1:0, ale v oslabení se ocitla pod velkým tlakem a jen kvůli nemohoucnosti soupeře v zakončení neprohrála. A pak by senzačně nevyřadila Německo a nepostoupila do osmifinále, pokud by Turci zkratu Almiróna využili k obratu.

Zakryl si ústa a šel ven. Lex Prestianni poprvé v akci, pocítil ho „smolař“ Almirón

Červená karta za zakrytí úst při hádce se soupeřem je jednou z pravidlových novinek, které začaly platit právě na mistrovství světa.

Může za to případ argentinského útočníka Prestianniho z Benfiky, který si dal ruku před pusu v únorovém duelu Ligy mistrů proti Realu Madrid a cosi prohodil směrem k Viníciusovi. Ten okamžitě běžel za sudím a protivníka nařkl z rasismu.

Prestianni nakonec dostal šestizápasový trest, byť ne za rasismus, ale za homofobní urážky, k nimž se přiznal.

Slovinský sudí Slavko Vinčiče ukazuje, že se půjde podívat na monitor. VAR ho...

Na současném šampionátu se však stal i případ, kdy to prošlo. Anglický záložník Jude Bellingham nebyl vyloučen, přestože si zakrýval ústa, když mluvil s ghanským Jordanem Ayewem.

„Pokud se jedná o přátelský rozhovor, mohou v něm bez problémů pokračovat,“ vysvětloval těsně před turnajem šéf rozhodčích FIFA Pierluigi Collina.

„Když se jedná o konfrontaci, je to úplně jiný příběh. Zakrývání úst znamená, že děláte něco potenciálně velmi špatného. Tohle děláte schválně. Není to něco, co by hráč mohl udělat instinktivně,“ tvrdil Collina.

„Rozhodčí by měli vycházet z domněnky, že hráči řekli něco, co neměli,“ říkal Gianni Infantino, prezident FIFA.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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