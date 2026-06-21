ONLINE: Ekvádor - Curacao, oba týmy hrají o první body na turnaji

Curacao ve své historické premiéře na světovém šampionátu podlehlo Německu 1:7, byť po dvaceti minutách vyrovnalo na 1:1 a drželo se až do závěru půle.
„Chceme z toho udělat krásný turnaj pro celou zemi. Ve druhém a třetím zápase můžeme překvapit,“ řekl trenér Dick Advocaat, v 78 letech nejstarší kouč v historii mistrovství světa.
Ekvádor podlehl Pobřeží slonoviny gólem ze závěru utkání, předtím nastřelil proti africkému soupeři třikrát brankovou konstrukci. „Když nevstoupíte do turnaje dobře, můžete se dostat pod tlak. My ale věříme ve své schopnosti, zůstáváme sebevědomí,“ ujistil trenér Sebastian Beccacece.
H. Galíndez - A. Franco, W. Pacho, P. Hincapié - J. Alcívar, J. Yeboah, M. Caicedo, P. Vite, P. Estupiňán - G. Plata, E. Valencia
E. Room - J. Brenet, J. Gaari, A. Obispo, S. Floranus, D. Fonville - T. Chong, L. Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna - J. Locadia
J. Caicedo, Á. Preciado, J. Porozo, F. Torres, K. Rodríguez, N. Angulo, M. Ramírez, J. Ordóñez, G. Valle, A. Valencia, D. Castillo, A. Minda, J. Arévalo, K. Páez, Y. Medina
K. Gorré, G. Kastaneer, B. Kuwas, T. Noslin, K. Felida, J. Antonisse, J. Margaritha, T. Doornbusch, R. van Eijma, G. Roemeratoe, S. Hansen, S. Sambo, A. Martha, T. Bodak, R. Bazoer