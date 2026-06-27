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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Egypt - Írán, africký tým hájí první příčku, soupeři jde o postup

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Sledujeme online   4:20

Egypťan Trézéguet přidal třetí branku do sítě Nového Zélandu. | foto: Reuters

Egyptští fotbalisté ve svém závěrečném utkání v základní skupině mistrovství světa budou proti Íránu hájit první příčku ve skupině G. Soupeři jde o naději o postup, duel můžete od 5.00 sledovat v online reportáži.

Egypt má takřka jisté play off, dosavadní zisk čtyř bodů by mu měl v nejhorším případě stačit na postup ze třetího místa. V minulém kole zdolal 3:1 Nový Zéland a zaznamenal jedinou výhru v celé skupině, ostatní tři zápasy skončily remízami.

Kolem účasti Íránu na šampionátu byla dlouho nejistá situace od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, který na konci února zahájily Spojené státy americké a Izrael. Íránský tým má základnu nakonec v Mexiku a ke všem zápasům létá do USA. Před utkáním proti Egyptu mu úřady poprvé dovolily odcestovat už dva dny předem.

Zápas v Seattlu bude mít ještě jeden nefotbalový motiv. Los rozhodl o tom, že utkání bude součástí oslav hrdosti komunity LGBT+. Jenže v Íránu je například homosexualita trestná, postihována je i v Egyptě.

MS ve fotbale 2026
27. 6. 2026 5:00
Egypt : Írán
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Sestavy:
M. Šubajr - M. Hání, R. Rabía, M. Abdal Múnim, A. Fatú - E. Ašúr, M. Ziko, M. Lášín, M. Sábir, M. Trézéguet - M. Salah
Sestavy:
A. Baíranvánd - Š. Chalílzadé, M. Mohammadí, H. Kanaaní, A. Nemati, R. Rezáíján - S. Ezatolahí, M. Mohebí, S. Ghoddos - M. Ghorbání, M. Taremí
Náhradníci:
M. Šanáví, O. Marmúš, K. Háfiz, Zizo, N. Imád, I. Ádel, a. Solimán, M. Atíja, J. Ibráhím, H. Hasan, H. Abdal Karim, M. Alá, T. Alá
Náhradníci:
M. Torabí, R. Češmí, E. Hadžsáfí, A. Džahánbachš, P. Níazmánd, D. Eckert, M. Ghájedí, H. Hossejní, S. Hardání, Á. Júsefi, A. Razzághíníjá, A. Alípúr, A. Hosejnzádé, Š. Moghánlú, D. Írí
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina G

Skupina L

Skupina K

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina D

Skupina I

Skupina H

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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