ONLINE: Egypt - Írán, africký tým hájí první příčku, soupeři jde o postup

Egypt má takřka jisté play off, dosavadní zisk čtyř bodů by mu měl v nejhorším případě stačit na postup ze třetího místa. V minulém kole zdolal 3:1 Nový Zéland a zaznamenal jedinou výhru v celé skupině, ostatní tři zápasy skončily remízami.
Kolem účasti Íránu na šampionátu byla dlouho nejistá situace od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, který na konci února zahájily Spojené státy americké a Izrael. Íránský tým má základnu nakonec v Mexiku a ke všem zápasům létá do USA. Před utkáním proti Egyptu mu úřady poprvé dovolily odcestovat už dva dny předem.
Zápas v Seattlu bude mít ještě jeden nefotbalový motiv. Los rozhodl o tom, že utkání bude součástí oslav hrdosti komunity LGBT+. Jenže v Íránu je například homosexualita trestná, postihována je i v Egyptě.
M. Šubajr - M. Hání, R. Rabía, M. Abdal Múnim, A. Fatú - E. Ašúr, M. Ziko, M. Lášín, M. Sábir, M. Trézéguet - M. Salah
A. Baíranvánd - Š. Chalílzadé, M. Mohammadí, H. Kanaaní, A. Nemati, R. Rezáíján - S. Ezatolahí, M. Mohebí, S. Ghoddos - M. Ghorbání, M. Taremí
M. Šanáví, O. Marmúš, K. Háfiz, Zizo, N. Imád, I. Ádel, a. Solimán, M. Atíja, J. Ibráhím, H. Hasan, H. Abdal Karim, M. Alá, T. Alá
M. Torabí, R. Češmí, E. Hadžsáfí, A. Džahánbachš, P. Níazmánd, D. Eckert, M. Ghájedí, H. Hossejní, S. Hardání, Á. Júsefi, A. Razzághíníjá, A. Alípúr, A. Hosejnzádé, Š. Moghánlú, D. Írí