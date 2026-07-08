Mustafá Ziku ve druhém poločase za stavu 1:0 pro Egypťany dal gól, který videorozhodčí doporučil neuznat.
Důvodem bylo, že egyptský záložník Marván Attíjá na druhé straně hřiště při zrodu akce šlápl Lisandru Martínezovi na nohu. Egypťané jsou také přesvědčeni, že Mohamed Salah byl faulován v pokutovém území Argentiny jen pár sekund před tím, než úřadující mistři světa v nastaveném čase dovršili velký obrat skóre a vstřelili vítězný gól.
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„Požadujeme prošetření francouzského rozhodčího Francoise Letexiera kvůli závažným chybám a dvojímu metru, které způsobily prohru egyptského týmu a vyřazení z mistrovství světa. Týká se to celého týmu rozhodčích na hřišti a také u videa poté, co se dopustili zjevných chyb a trvali na tom, že některé záběry nebudou posouzeny,“ uvedla EFA.
Egyptská asociace dokonce poznamenala, že se jednalo o „trestný čin diskriminace egyptského národního týmu“.
Trenér i hráči si v emocích stěžovali hned po zápase. „To, co se nám stalo, nebylo fér. Zacházeli s námi nespravedlivě. Možná chtěli udržet mistry světa na turnaji. Možná chtěli, aby Messi zůstal ve hře,“ řekl kouč Husam Hasan.
„Rozhodčí nebyl dobrý a spravedlivý. Od začátku po nás šel. Nechtěl, abychom vyhráli. Byl to jasně řízený zápas. Chtěli jsme fanouškům udělat radost, ale nepovedlo se. Není to naše chyba. Gratuluji Argentině k dalšímu titulu mistrů světa. Rozhodčí zničil sen celého národa. Turnaj byl od začátku evidentně zmanipulovaný,“ přidal se Ziku.
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Podle BBC není reakce ze strany FIFA příliš pravděpodobná. Protesty proti rozhodčím a jejich verdiktům na mistrovství světa málokdy k něčemu vedou, uvedla BBC.