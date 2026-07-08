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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Egypt žádá vyloučení sudích: Diskriminace, některé záběry nechtěli ani posoudit

Autor: ,
  18:06
Rozhodčí Francois Letexier diskutuje s egyptskými fotbalisty.

Rozhodčí Francois Letexier diskutuje s egyptskými fotbalisty. | foto: AP

Rozhodčí Francois Letexier v utkání s Egyptem.
Sudí Francois Letexier vylučuje jednoho z členů egyptského realizačního týmu...
Egyptský trenér Husam Hassan po zápase s Argentinou.
Egyptský trenér Husam Hassan v diskusi s rozhodčím během utkání s Argentinou.
44 fotografií
Egyptská fotbalová asociace (EFA) požádala mezinárodní federaci FIFA, aby z mistrovství světa vyloučila rozhodčí, kteří podle ní zavinili porážku 2:3 s Argentinou v osmifinále. EFA uvedla, že podala stížnost a žádá vyšetření "dvojího metru" při řízení zápasu v Atlantě.

Mustafá Ziku ve druhém poločase za stavu 1:0 pro Egypťany dal gól, který videorozhodčí doporučil neuznat.

Důvodem bylo, že egyptský záložník Marván Attíjá na druhé straně hřiště při zrodu akce šlápl Lisandru Martínezovi na nohu. Egypťané jsou také přesvědčeni, že Mohamed Salah byl faulován v pokutovém území Argentiny jen pár sekund před tím, než úřadující mistři světa v nastaveném čase dovršili velký obrat skóre a vstřelili vítězný gól.

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„Požadujeme prošetření francouzského rozhodčího Francoise Letexiera kvůli závažným chybám a dvojímu metru, které způsobily prohru egyptského týmu a vyřazení z mistrovství světa. Týká se to celého týmu rozhodčích na hřišti a také u videa poté, co se dopustili zjevných chyb a trvali na tom, že některé záběry nebudou posouzeny,“ uvedla EFA.

Egyptská asociace dokonce poznamenala, že se jednalo o „trestný čin diskriminace egyptského národního týmu“.

Rozhodčí Francois Letexier diskutuje s egyptskými fotbalisty.
Rozhodčí Francois Letexier v utkání s Egyptem.
Sudí Francois Letexier vylučuje jednoho z členů egyptského realizačního týmu během utkání s Argentinou.
Egyptský trenér Husam Hassan po zápase s Argentinou.
44 fotografií

Trenér i hráči si v emocích stěžovali hned po zápase. „To, co se nám stalo, nebylo fér. Zacházeli s námi nespravedlivě. Možná chtěli udržet mistry světa na turnaji. Možná chtěli, aby Messi zůstal ve hře,“ řekl kouč Husam Hasan.

„Rozhodčí nebyl dobrý a spravedlivý. Od začátku po nás šel. Nechtěl, abychom vyhráli. Byl to jasně řízený zápas. Chtěli jsme fanouškům udělat radost, ale nepovedlo se. Není to naše chyba. Gratuluji Argentině k dalšímu titulu mistrů světa. Rozhodčí zničil sen celého národa. Turnaj byl od začátku evidentně zmanipulovaný,“ přidal se Ziku.

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Podle BBC není reakce ze strany FIFA příliš pravděpodobná. Protesty proti rozhodčím a jejich verdiktům na mistrovství světa málokdy k něčemu vedou, uvedla BBC.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Čtvrtfinále

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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