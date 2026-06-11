Moses Kang
Česko – Jižní Korea, pátek 12. června, 4.00
Jako malý kluk byl na přátelském utkání mezi Českem a Koreou. „Pamatuju si to velmi dobře, protože Korea vyhrála 2:1,“ oznamuje mi hned na začátku Moses s netajenou radostí.
Šestadvacetiletý student a pracovník LG se narodil v Soulu. Když mu bylo šest, přestěhoval se s rodiči do Česka. Ano, počítáte správně, letos už tady žije dvacátým rokem. „Je to symbolické, protože vaše reprezentace byla naposledy na mistrovství světa taky před dvaceti lety,“ usmívá se.
Samozřejmě budu fandit Mexiku, ale moc bych si přál, aby postoupila i Česká republika. Na tým z mistrovství Evropy v roce 2004 mám skvělé vzpomínky. Tehdy jsem se stal i fanouškem českého fotbalu.