Druhý nejdražší v historii. V aukci se prodal dres sedmnáctiletého šampiona Pelého

Pelému bylo teprve sedmnáct, když v souboji o titul s domácím Švédskem dvěma brankami pomohl k výhře 5:2 a zisku trofeje.
Dodnes je nejmladším střelcem v historii finále MS. Pak se záložník stal fotbalovou ikonou, pomohl Brazílii k dalším titulům v roce 1962 v památném finále s Československem a v roce 1970. Zemřel před čtyřmi lety ve věku 82 let.
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MS 1958: Pelé je infantilní a nebojuje, nesmí hrát! Jak Brazilce řídil psycholog
Bezprostředně po finále světového šampionátu v roce 1958 Pelé věnoval svůj dres kamarádovi a spolubydlícímu z pokoje Didovi. Jeho rodina ho vlastnila desítky let, pak ho věnovala Muzeu sportu v Riu de Janeiro. Poprvé šel dres do aukce v roce 2004, kdy ho nový majitel získal za 105,600 dolarů (tehdy asi 2,75 milionu korun).
V další dražbě byla nyní částka za Pelého dres s číslem 10 mnohonásobně vyšší. Podle údajů Sotheby se jen jeden fotbalový dres prodal dráž. Jednalo se o ten, ve kterém Diego Maradona skóroval „boží rukou“ ve čtvrtfinále MS 1986 a pomohl Argentině k postupu přes Anglii. Tento dres se v roce 2022 vydražil za 9,3 milionu dolarů (tehdy přes 218 milionů korun).