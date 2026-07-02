Mluvčí na MS zaskočil trenéra. Při tiskové konferenci oznámil, že mu zemřel otec

„Žádné další otázky? Děkuji. Rádi bychom vás ale informovali, že trenér přišel o otce. Upřímnou soustrast,“ sdělil mluvčí.
Viditelně zaskočený Desabre vstal, poděkoval a urychleně se odebral pryč ze ztichlé místnosti. V některých médiích se dokonce objevily zprávy, že se o úmrtí otce dozvěděl až přímo na briefingu, tyto informace ale nejsou potvrzené.
Reakce kouče Sébastiana Desabreho na oznámení mluvčího:
🚨🚨| DR Congo coach Sébastien Desabre learned of his father's 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐍𝐆 after their match…and this is how it was announced at the press conference. 😢💔pic.twitter.com/P3itgdQDDv— Goals Side (@goalsside) July 2, 2026
Podivný moment hned vyvolal pozdvižení, protože působí velmi necitlivě. Jaký smysl mělo soukromé informace okolo francouzského trenéra v konžských službách vynášet veřejně? Hned po utkání? Ještě když on sám s tímto vyjádřením viditelně nepočítal?
Putování afrického státu šampionátem skončilo smutným momentem, který vyvolal silnou debatu, rozšířil se po světě a nejspíš i částečně překryje povedené putování jednoho z překvapivých účastníků turnaje. Už jen první postup od roku 1974 byl velkou slávou.
Ale ne vrcholem, tým náramně ukázal, že na šampionát patří. Hned v prvním skupinovém klání překvapil, když obral o body Portugalce (1:1), na závěr úvodní fáze otočil duel s Uzbekistánem a výhra 3:1 jej pohodlně posunula až do vyřazovacích bojů.
A zde ohromný stát ze středu afrického kontinentu zatápěl Anglii. Ujal se vedení 1:0, s postupujícím časem ale převaha soupeře přece jen sílila a favorizovaný tým nakonec ze 75. a 86. minuty otočil na konečných 2:1.
„Samozřejmě jsme teď zklamaní, protože jsme věřili. Takový je ale fotbal, možná nám na konci chyběla trošku zkušenost. Teď je každopádně ideální chvíle pogratulovat našim hráčům za to, co předvedli. Nových zkušeností teď získali spoustu,“ povídal hrdý Desabre, devětačtyřicetiletý kouč, který zaujal. V minulosti už vedl také Ugandu a řadu klubů v Africe.
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„Bojovali jsme tak, jak je to pro lid v Kongu typické. Chtěli jsme je co nejlépe reprezentovat. Nyní jsme čelili jednomu z nejlepších týmů světa, dva góly nám dal jeden z nejlepších hráčů světa. Ale ukázali jsme dobrý fotbal. Rvali jsme se a právě tak si svět Kongo bude pamatovat.“
Ještě větší rozruch ale spustil závěrečný nešťastný incident.