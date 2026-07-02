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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Mluvčí na MS zaskočil trenéra. Při tiskové konferenci oznámil, že mu zemřel otec

Autor:
  14:54
Francouzský trenér Sébastien Desabre, který vede fotbalisty Demokratické...

Francouzský trenér Sébastien Desabre, který vede fotbalisty Demokratické republiky Kongo, během utkání úvodního kola play off na mistrovství světa proti Anglii. | foto: AP

Obránce DR Kongo Aaron Wan Bissaka blokuje na brankové čáře střelu Marcuse...
Francouzský trenér Sébastien Desabre, který vede fotbalisty Demokratické...
Anglický útočník Harry Kane střílí druhý gól do sítě DR Kongo.
Anglický útočník Harry Kane střílí do sítě DR Kongo.
63 fotografií
Byl to hodně zvláštní moment. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo zrovna vypadli z mistrovství světa a jejich trenér, Sébastien Desabre, zamířil na tiskovou konferenci. Zde s úsměvy odpovídal na dotazy. Jeho výběr taky neudělal žádnou ostudu, postoupil do play off a vzdoroval Anglii, které podlehl 1:2. Výraz kouče se náhle změnil až ve chvíli, kdy setkání uzavřel týmový mluvčí.

„Žádné další otázky? Děkuji. Rádi bychom vás ale informovali, že trenér přišel o otce. Upřímnou soustrast,“ sdělil mluvčí.

Viditelně zaskočený Desabre vstal, poděkoval a urychleně se odebral pryč ze ztichlé místnosti. V některých médiích se dokonce objevily zprávy, že se o úmrtí otce dozvěděl až přímo na briefingu, tyto informace ale nejsou potvrzené.

Reakce kouče Sébastiana Desabreho na oznámení mluvčího:

Podivný moment hned vyvolal pozdvižení, protože působí velmi necitlivě. Jaký smysl mělo soukromé informace okolo francouzského trenéra v konžských službách vynášet veřejně? Hned po utkání? Ještě když on sám s tímto vyjádřením viditelně nepočítal?

Putování afrického státu šampionátem skončilo smutným momentem, který vyvolal silnou debatu, rozšířil se po světě a nejspíš i částečně překryje povedené putování jednoho z překvapivých účastníků turnaje. Už jen první postup od roku 1974 byl velkou slávou.

Ale ne vrcholem, tým náramně ukázal, že na šampionát patří. Hned v prvním skupinovém klání překvapil, když obral o body Portugalce (1:1), na závěr úvodní fáze otočil duel s Uzbekistánem a výhra 3:1 jej pohodlně posunula až do vyřazovacích bojů.

Francouzský trenér Sébastien Desabre, který vede fotbalisty Demokratické republiky Kongo, odchází ze hřiště po porážce od Anglie v úvodním kole play off na mistrovství světa.

A zde ohromný stát ze středu afrického kontinentu zatápěl Anglii. Ujal se vedení 1:0, s postupujícím časem ale převaha soupeře přece jen sílila a favorizovaný tým nakonec ze 75. a 86. minuty otočil na konečných 2:1.

„Samozřejmě jsme teď zklamaní, protože jsme věřili. Takový je ale fotbal, možná nám na konci chyběla trošku zkušenost. Teď je každopádně ideální chvíle pogratulovat našim hráčům za to, co předvedli. Nových zkušeností teď získali spoustu,“ povídal hrdý Desabre, devětačtyřicetiletý kouč, který zaujal. V minulosti už vedl také Ugandu a řadu klubů v Africe.

Anglie - DR Kongo 2:1, obrat až v závěru, favorita spasil dvougólový Kane

„Bojovali jsme tak, jak je to pro lid v Kongu typické. Chtěli jsme je co nejlépe reprezentovat. Nyní jsme čelili jednomu z nejlepších týmů světa, dva góly nám dal jeden z nejlepších hráčů světa. Ale ukázali jsme dobrý fotbal. Rvali jsme se a právě tak si svět Kongo bude pamatovat.“

Ještě větší rozruch ale spustil závěrečný nešťastný incident.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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