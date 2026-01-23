Trofej mistrům světa předá očekávané duo, po boku Infantina bude Trump

  10:14
Trofej pro vítěze letošního fotbalového mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě bude předávat americký prezident Donald Trump. Společně s ním se úkolu zhostí šéf FIFA Gianni Infantino, který to oznámil během panelové diskuze na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému mistrovství světa 2026. Vedle něj je Gianni Infantino, šéf FIFA. | foto: Reuters

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.
Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...
Americký prezident Donald Trump mezi fotbalisty Chelsea, kteří slaví výhru na...
Donald Trump přijal návštěvu vedení FIFA a týmu Juventusu v průběhu mistrovství...
Agentura DPA uvedla, že Infantino přímo Trumpa nejmenoval, z jeho vyjádření to ale jasně vyplývá. Prezident FIFA bude předávat trofej „společně s prezidentem spolupořádající země“. V Mexiku je prezidentkou Claudia Sheinbaumová, Kanada jako konstituční monarchie v rámci britského Společenství prezidenta nemá a formální hlavou stát je britský král Karel III.

Za lístky na fotbalový šampionát až 140 tisíc korun. Ceny navíc můžou stoupat

Infantino má s Trumpem dobré vztahy, v prosinci mu během losování skupin MS udělil novou Cenu míru FIFA, za což si vysloužil kritiku. Americký prezident se zúčastnil ceremoniálu i po finále letního mistrovství světa klubů mezi vítěznou Chelsea a Paris St. Germain. Po předání trofeje ale způsobil zmatky, když oproti zvyku neopustil pódium a zůstal stát vedle kapitána londýnského celku Reece Jamese.

Finále světového šampionátu se uskuteční 19. července na stadionu v East Rutherfordu v New Jersey.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara jde na hostování do Celtiku, Džeko v Schalke

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Šulc přihrál v Evropské lize na vítězný gól Lyonu, Horníček udržel další nulu

Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.

Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc. Osmnáct bodů a jisté...

22. ledna 2026  21:20,  aktualizováno  23:36

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

22. ledna 2026  17:47,  aktualizováno  22:55

Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ

Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.

Byl u obou gólů zápasu. Pokaždé na jiné straně. Plzeňský záložník Lukáš Červ už v šesté minutě duelu Evropské ligy proti Portu báječně napálil míč z dvaceti metrů, nádherná rána zaplula do sítě a...

22. ledna 2026  22:30

Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou sedm zápasů v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali tři bezbrankové souboje proti Fenerbahce, Freiburgu a...

27. listopadu 2025  22:45,  aktualizováno  22. 1. 21:14

Sparta ve druhém zápase porazila Legii, Baník v generálce na ligu neuspěl

Sparťanský útočník Albion Rrahmani v přípravném utkání v Marbelle proti Malmö.

Sparťanští fotbalisté za sebou mají druhý a třetí zápas na na soustředění ve španělské Marbelle. V obou vyzvali polskou Legii Varšava, kterou potkali na podzim v Konferenční lize. Nejprve s ní uhráli...

22. ledna 2026  10:55,  aktualizováno  17:59

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

22. ledna 2026  17:20

Čvančara bude na jaře hostovat v Celtiku. Je to pro mě čest, říká český útočník

Tomáš Čvančara v dresu Celtiku.

Další šanci prosadit se v Německu zatím nedostane. Český fotbalový útočník Tomáš Čvančara, jenž patří Mönchengladbachu, stráví jarní část sezony na hostování v Celtiku Glasgow. Součástí dohody je i...

22. ledna 2026  14:31,  aktualizováno  16:41

Nešlo stíhat vše. Trunda o rozdělení pozice sportovního ředitele i rozpočtu fotbalu

Předseda FAČR David Trunda na mimořádné tiskové konferenci k odvolání trenéra...

Dříve na fotbalové asociaci působil v roli technického ředitele Erich Brabec. Nově jeho kompetence po rozsáhlém výběrovém řízení přebírají kandidáti dva. „Dlouho jsme přemýšleli, jak to nastavit,...

22. ledna 2026  16:30

Odmítl Chelsea, řádí v Barceloně. Fermín, Flickův dobrý voják, jehož čísla ohromí

Radost barcelonského Fermína Lópeze po gólu v utkání se Slavií.

Měli jste slyšet, jak jeho další vydařený večer prožíval jeden ze španělských reportérů na novinářské tribuně. I v huňaté šále a šedivé čepici se dlouhé minuty kroutil zimou. Ale jakmile Fermín...

22. ledna 2026  16:02

Sportovním ředitelem FAČR se stal Křeček, manažerem rozvoje mládeže Janoušek

Český kouč Aleš Křeček

Český fotbal má nového sportovního ředitele. Stal se jím Aleš Křeček, dosavadní trenér reprezentace do 20 let. Manažerem rozvoje mládeže je nově Petr Janoušek, jenž působil ve fotbalové asociaci v...

22. ledna 2026  13:57,  aktualizováno  14:18

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara jde na hostování do Celtiku, Džeko v Schalke

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

22. ledna 2026  14:09

