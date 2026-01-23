Agentura DPA uvedla, že Infantino přímo Trumpa nejmenoval, z jeho vyjádření to ale jasně vyplývá. Prezident FIFA bude předávat trofej „společně s prezidentem spolupořádající země“. V Mexiku je prezidentkou Claudia Sheinbaumová, Kanada jako konstituční monarchie v rámci britského Společenství prezidenta nemá a formální hlavou stát je britský král Karel III.
Infantino má s Trumpem dobré vztahy, v prosinci mu během losování skupin MS udělil novou Cenu míru FIFA, za což si vysloužil kritiku. Americký prezident se zúčastnil ceremoniálu i po finále letního mistrovství světa klubů mezi vítěznou Chelsea a Paris St. Germain. Po předání trofeje ale způsobil zmatky, když oproti zvyku neopustil pódium a zůstal stát vedle kapitána londýnského celku Reece Jamese.
Finále světového šampionátu se uskuteční 19. července na stadionu v East Rutherfordu v New Jersey.