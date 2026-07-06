Gianni, kamaráde, můžeš mluvit? Trump přiznal, že volal: Ten rozhodčí je podezřelý

Nevyjadřoval se.
Nikam se netlačil.
A možná i proto, že se mu nechtělo do protitrumpovsky naladěné Kalifornie, kde reprezentanti Spojených států domácí turnaj rozehráli, se během úvodních tří týdnů monstrózní akce neobjevil na žádném zápase.
Tím spíš na sebe ale upozornil právě teď a fotbalový svět kroutí hlavou.
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Trump zasáhl do fotbalu. Infantino vyhověl milosti za vyloučení a Belgie je v šoku
Trump vzal do ruky telefon a u svého přítele Infantina zařídil prominutí červené karty pro amerického útočníka Folarina Baloguna.
„Miluju sport, nebyl jsem v něm vůbec špatný a myslím, že mu rozumím velmi, velmi dobře. A tohle faul prostě nebyl. Nebyl to ani přestupek, jen dva hráči, kteří do sebe v plné rychlosti narazili,“ vykládal žoviálně americký prezident. „Nerad to říkám, nerad vyvolávám kontroverze, ale ten rozhodčí byl stejně trochu podezřelý, když se podíváte na jeho minulost. Udělal rozhodnutí, kterému nikdo nemohl uvěřit. Takže ano, Giannimu jsem zavolal.“
A mistrovství světa řeší skandál. Narušení integrity?
„Překročili jste červenou linii a ohrožujete transparentnost celého sportu,“ ozývá se kritika z Evropy. „Nevěříme, nerozumíme, nechápeme,“ přidávají zástupci UEFA.
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Kam tohle zajde? Milost pro amerického střelce je podle UEFA nepochopitelná
A kdybyste chtěli, najdete ještě mnohem ostřejší výrazy.
Podlý faul? Jen žert!
Disciplinární komise FIFA, ze své podstaty nezávislý orgán, totiž skutečně nejlepšího amerického střelce před osmifinále proti Belgii omilostnila a Trump na své sociální síti tleskal: „Udělali jste správnou věc a napravili jednu velkou křivdu.“
Kdyby aspoň to!
Balogunovo vyloučení v úvodním utkání vyřazovací fáze proti Bosně bylo neoddiskutovatelné: v souboji nepěkně prošlápl achilovku i kotník stopera Muhameroviče. Sice nechtěně, ale to pravidla v podobných případech neomlouvají.
Balogunův diskutovaný faul:
Surová hra.
Červená karta.
A všude na světě také automatický trest – pokud tedy zrovna nemáte na drátě bosse Infantina...
Nemyslete si, že mistrovství světa nikdy dřív podobné zásahy „shůry“ nezažilo. Ale copak lze nejmodernější turnaj všech dob srovnávat s fotbalovým dávnověkem?
Československým pamětníkům se možná vybaví, jak pořadatelé před finále 1962 přimhouřili oči nad brazilským bůžkem Garrinchou. V semifinále se proti rozpumpovaným Chilanům po několika ostrých faulech nechal vyprovokovat a kníratého záložníka Rojase kopl kolenem do zad, za což ho peruánský sudí Yamasaki vyloučil.
Garrincha v roce 1962:
I tenkrát se zapojily politické špičky.
Brazilci přiměli dokonce i peruánského prezidenta, aby se přes velvyslance s hlavním rozhodčím spojil a domluvil mu, ať svůj verdikt vezme zpátky. Nakonec stačilo, že přímo u disciplinární komise orodoval šéf brazilské výpravy Di Giorgio: trval na tom, že Garrincha nefauloval z frustrace a nešetrný zákrok označil za nešťastný žert. Hráčovu obhajobu postavil také na tom, že šlo o jeho první vyloučení v kariéře. Nebyla to pravda. Ve skutečnosti byl Garrincha ve svých osmadvaceti letech vyloučen už počtvrté, přesto si vysloužil odpustek a utkání o zlato na Estadio Nacional v Santiagu normálně hrál (a vyhrál).
Ještě na mnohem bizarnější scénu došlo o dvacet let později na mistrovství světa ve Španělsku.
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Tři rozhodčí z Jižní Ameriky? Nejsou dost dobří, kritizoval Tuchel penaltu proti Anglii
Nováček z Kuvajtu nejprve senzačně obral o body zaskočené Čechoslováky a v dalším utkání narazil na Francii: její záložník Giresse dával těsně před koncem už čtvrtý gól, jenže Kuvajťané chvíli předtím přestali hrát, protože prý zaslechli hvizd z hlediště.
Co bylo dál?
Rovnou z tribuny nakráčel až na trávník kuvajtský šejk Fahd as-Sabáh, několik minut diskutoval se sovětským rozhodčím Stuparem, který následně branku odvolal.
Že by další výzva pro Trumpa a spol.?
Výjimka také pro Ronalda
Podle The Athletic se v kauze Balogun angažovali i důležití představitelé jeho administrativy: speciální právnický tým sestavili Scott Goodwin, jeden z hlavních mecenášů fotbalové asociace, ve spolupráci s ministrem obchodu Howardem Lutnickem, jenž zmiňovaný duel s Bosnou sledoval na stadionu po boku Infantina.
Trump měl následně celou věc konzultovat s ministrem zahraničí Marcem Rubiem i Andrewem Giullianim, který vede pracovní skupinu pro mistrovství světa. Zdroje serveru Politico zase uvádějí, že v Bílém domě v posledních dnech intenzivně řešili i rozhodcovskou minulost brazilského sudího Raphaela Clause, který utkání řídil.
Mimochodem, podobnou výjimku jako Američan Balogun od FIFA před koncem loňského roku obdržel také Cristiano Ronaldo, jemuž za loket v předposledním duelu evropské kvalifikace s Irskem nejprve v disciplinárním řízení vyměřili třízápasový trest, ale protože by zmeškal úvod svého posledního šampionátu, názor posléze změnili.
Taky se ptáte, co přijde příště?
Kterou červenou kartu lze ještě prominout a kterou už ne?
Vážně stačí pouze vyťukat číslo věčně rozesmátého šéfa Infantina a on už to u svých lidí nějak zařídí?
Ne, FIFA k případu další podrobnosti neuvedla. Dál nicméně trvá na tom, že její osmnáctičlenná disciplinární komise, v níž sedí například i bývalý generální sekretář fotbalové asociace a současný ředitel ligových Pardubic Martin Procházka, rozhodla zcela nestranně.
“Ale já se v tom už trochu ztrácím,“ krčil rameny třeba kouč anglických fotbalistů Thomas Tuchel, který v osmifinále v Mexiku přišel o vyloučeného obránce Jarella Quansaha. „Můžeme tedy žádat o prominutí, nebo ne?“
Kdo ví, ať odpoví.