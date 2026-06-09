Tolik zápasů společně odehráli za Liverpool, tak se těšili, až se potkají v Americe.
„Hodně jsme o tom mluvili, protože on na předchozím mistrovství světa v Kataru chyběl kvůli zranění a my se tam nedostali. Vím, že se na mě bude usmívat,“ říkal Robertson.
Vzpomínka na tragicky zemřelého portugalského útočníka se startem šampionátu ožívá. „Uchovej si ho v srdci,“ žádala po skotském kapitánovi Rute Cardosová, vdova a matka tří Jotových dětí.
„Diogo o tobě často mluvil. O přátelství, které jste si vybudovali. O bitvách, které jste spolu bojovali, o výzvách, smíchu, rozhovorech o fotbale, o snech,“ napsala Robertsonovi v dopise.
„Nehraju jen pro sebe. Hraju pro nás oba,“ reagoval obránce.
Jota zemřel loni v červenci při autonehodě ve Španělsku, když po dovolené doma v Portugalsku cestoval na trajekt do Santanderu, odkud měl přes Biskajský záliv plout do Plymouthu na jihu Anglie.
Za portugalskou reprezentaci odehrál 49 zápasů, na mistrovství světa v Kataru před čtyřmi lety chyběl kvůli zranění lýtka.
„Mistrovství světa bylo jedním z těch snů, kterým jste vy dva žili bok po boku se stejnou vášní, s jakou jste vyšli na hřiště,“ dodávala Cardosová.
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„Když jsem slyšela tvá slova a dozvěděla se, co jsi cítil v ten den, kdy se Skotsko po letech kvalifikovalo na mistrovství světa, uvědomila jsem si, že Diogo hřiště nikdy doopravdy neopustil. A ty na mistrovství světa neodcestuješ sám. S sebou si vezmeš i jeho sen. Až vstoupíš na hřiště, půjde s tebou i Diogo. Bude v tvých myšlenkách, v tvých krocích, ve tvém srdci.“
Skotsko se na světovém šampionátu představí po osmadvaceti letech, naposled se ukázalo v roce 1998 ve Francii.
„Chci ti poděkovat, že jsi na něj nezapomněl. Děkuji, že jsi ho vzal s sebou. Děkuji, že jste bolest ze ztráty proměnili v sílu a v něco tak krásného. Byl by na tebe a stále je ohromně hrdý. Važ si toho snu, Andy. Žij ho pro sebe i pro něj.“
Robertson dopis od Jotovy vdovy četl za asistence kamery FIFA, která pak video zveřejnila.
„Budu ho nosit v srdci a vím, že se mnou bude. V prvním zápase, v druhém zápase, v třetím zápase a doufejme, že i pak dál. Vždycky tu je. Budu na něj myslet. Vzpomínky jsou něco, co si vždycky vybavíme, a někdy se u toho smějeme, někdy pláčeme,“ poznamenal Robertson.
Skotsko vstoupí do turnaje v neděli proti Haiti, pak se utká 19. června s Marokem a 24. června ve skupině C s Brazílií.