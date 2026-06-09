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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Až vstoupíš na hřiště, půjde s tebou Diogo. Vdova po Jotovi píše skotskému kapitánovi

Autor:
  13:10
Když loni v druhé polovině listopadu po bláznivém závěru proti Dánsku vybojovali postup na mistrovství světa, kapitán skotský fotbalistů Andrew Robertson měl myšlenky jen pro svého zesnulého kamaráda. „Ten den jsem nemohl Dioga Jotu dostat z hlavy,“ vyznal se.
Kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk a jeho spoluhráč Andrew Robertson na pohřbu...

Kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk a jeho spoluhráč Andrew Robertson na pohřbu Dioga Joty v Gondomaru. | foto: Reuters

Liverpoolští fanoušci truchlí po úmrtí Dioga Joty.
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Diogo Jota slaví gól Liverpoolu v utkání s Evertonem.
Andrew Robertson slaví postup na mistrovství světa.
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Tolik zápasů společně odehráli za Liverpool, tak se těšili, až se potkají v Americe.

„Hodně jsme o tom mluvili, protože on na předchozím mistrovství světa v Kataru chyběl kvůli zranění a my se tam nedostali. Vím, že se na mě bude usmívat,“ říkal Robertson.

Vzpomínka na tragicky zemřelého portugalského útočníka se startem šampionátu ožívá. „Uchovej si ho v srdci,“ žádala po skotském kapitánovi Rute Cardosová, vdova a matka tří Jotových dětí.

„Diogo o tobě často mluvil. O přátelství, které jste si vybudovali. O bitvách, které jste spolu bojovali, o výzvách, smíchu, rozhovorech o fotbale, o snech,“ napsala Robertsonovi v dopise.

Portugalský fotbalista Diogo Jota.

„Nehraju jen pro sebe. Hraju pro nás oba,“ reagoval obránce.

Jota zemřel loni v červenci při autonehodě ve Španělsku, když po dovolené doma v Portugalsku cestoval na trajekt do Santanderu, odkud měl přes Biskajský záliv plout do Plymouthu na jihu Anglie.

Za portugalskou reprezentaci odehrál 49 zápasů, na mistrovství světa v Kataru před čtyřmi lety chyběl kvůli zranění lýtka.

„Mistrovství světa bylo jedním z těch snů, kterým jste vy dva žili bok po boku se stejnou vášní, s jakou jste vyšli na hřiště,“ dodávala Cardosová.

Portugalský fotbalista Diogo Jota tragicky zemřel. Dva týdny po svatbě

„Když jsem slyšela tvá slova a dozvěděla se, co jsi cítil v ten den, kdy se Skotsko po letech kvalifikovalo na mistrovství světa, uvědomila jsem si, že Diogo hřiště nikdy doopravdy neopustil. A ty na mistrovství světa neodcestuješ sám. S sebou si vezmeš i jeho sen. Až vstoupíš na hřiště, půjde s tebou i Diogo. Bude v tvých myšlenkách, v tvých krocích, ve tvém srdci.“

Skotsko se na světovém šampionátu představí po osmadvaceti letech, naposled se ukázalo v roce 1998 ve Francii.

Andrew Robertson slaví postup na mistrovství světa.

„Chci ti poděkovat, že jsi na něj nezapomněl. Děkuji, že jsi ho vzal s sebou. Děkuji, že jste bolest ze ztráty proměnili v sílu a v něco tak krásného. Byl by na tebe a stále je ohromně hrdý. Važ si toho snu, Andy. Žij ho pro sebe i pro něj.“

Robertson dopis od Jotovy vdovy četl za asistence kamery FIFA, která pak video zveřejnila.

„Budu ho nosit v srdci a vím, že se mnou bude. V prvním zápase, v druhém zápase, v třetím zápase a doufejme, že i pak dál. Vždycky tu je. Budu na něj myslet. Vzpomínky jsou něco, co si vždycky vybavíme, a někdy se u toho smějeme, někdy pláčeme,“ poznamenal Robertson.

Skotsko vstoupí do turnaje v neděli proti Haiti, pak se utká 19. června s Marokem a 24. června ve skupině C s Brazílií.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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vydáno 9. června 2026

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