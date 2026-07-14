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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Diagnóza: sériový vítěz. Deschamps má blízko další finále. V čem je jeho kouzlo?

David Čermák
  7:06
Francouzský kouč Didier Deschamps slaví výhru ve čtvrtfinále MS 2026.

Francouzský kouč Didier Deschamps slaví výhru ve čtvrtfinále MS 2026. | foto: Martin MeissnerAP

Francouzský trenér Didier Deschamps po vítězném utkání s Marokem.
Francouzský trenér Didier Deschamps na tiskové konferenci před zápasem proti...
Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.
Francouzský trenér Didier Deschamps na tiskové konferenci před zápasem proti...
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Pořád se o něm nemluví tak moc, jak by si zasloužil. Proč? Snad proto, že není upovídaný, zábavný, extravagantní ani dravý. Nedá se ani říct, že by z něj vyzařovalo výjimečné charizma. Až bude Didier Deschamps večer v semifinále fotbalového mistrovství světa dirigovat Francouze v bitvě proti Španělsku, určitě vás u lavičky neupoutá okázalými gesty. Uvidíte docela obyčejného drobného chlapíka v padnoucím obleku, s trochu křečovitou grimasou v obličeji a čím dál hlubšími vráskami kolem očí.

Ale zdání klame.

Fotbalové dějiny neznají úspěšnějšího muže než právě Deschampse.

Thierry Henry, jeden z nejlepších útočníků historie a taky spoluhráč, který ho zažil jako kapitána, to trefil asi nejpřesněji: „Ten chlap je prostě sériový vítěz.“

Jiná francouzská legenda, rebel Eric Cantona, se kdysi dávno vyjádřil úplně jinak: „Didier nic nevypustí, ale už navždycky bude nosič vody. Takových, jako je on, najdete na každém rohu spoustu.“

Ale, ale, to jste přestřelil, pane Cantono! Druhého Deschampse totiž neobjevíte nikde na světě. Pokud jste si náhodou nevšimli, co všechno ve fotbale dokázal, hodí se malá rekapitulace.

Trenér Francie Didier Deschamps slaví spolu se svými kolegy titul mistrů světa.
Francouzský trenér Didier Deschamps se raduje po vítězném semifinále...

Jako hráč s páskou na rukávu šéfoval francouzské reprezentaci na zlatých mistrovstvích světa i Evropy. Vyhrál taky Ligu mistrů, dokonce se dvěma různými týmy. Ligové tituly sbíral s Marseille i Juventusem, s Chelsea vyhrál Anglický pohár, nejstarší trofej světa. Přičíst můžete ještě třeba evropský Superpohár nebo Interkontinentální pohár.

Přitom kariéru zapíchl brzy po třicítce a hned se vrhl na trénování, což je podobně úspěšná mise. Bylo mu teprve pětatřicet, když podceňované Monako senzačně dotáhl do finále Ligy mistrů. Juventus, potrestaný sestupem za korupci, zvládl i přes odečet bodů bleskově vrátit do Serie A. Když s Marseille po dlouhých osmnácti letech vyhrál francouzský titul, bylo jasné, že dozrál pro práci u národního týmu – tomu šéfuje už čtrnáct let.

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Jakmile v úterý ráno vstane, vezme strojek, zaťuká na dveře asistenta Guye Stéphana a pečlivě mu oholí už tak téměř vlasuprostou hlavu.

Když se pak sejdou u snídaně, věrný kolega musí vždycky sedět vedle Deschampse nalevo.

V autobusu cestou na zápas si pro změnu přisedne z opačné strany.

Hlavně to nepoplést!

Sérii předzápasových rituálů si Deschamps drží celou dobu a zjevně v ní bude nějaká magie: s reprezentací vyválčil před osmi lety v Rusku světové zlato, pak bral stříbro na Euru i na dalším mundialu a na sedmi turnajích byl pětkrát minimálně v semifinále. Žádný trenér nevyhrál na mistrovství světa víc zápasů než on.

Didier Deschamps, kouč Francie, po výhře na MS prot Švédsku, která přinesl postup do osmifinále.

Jak to jen dělá? Vždyť má na povel tým, kde často vládnou velmi křehké vztahy. Snad nikde na sebe ega nenarážejí tolik jako ve francouzské kabině. Hvězda vedle hvězdy, rozdílné nátury, pomalu každý hráč z klubu zvyklý na roli frontmana. Namixovat z tak výbušné směsi dohromady fungující tým bez hašteření a sobeckých výlevů a udržet si přirozený respekt? Na takový úkol by stačilo jen pár lidí na světě.

Deschamps je jedním z nich.

Nikdy si nedává vznešené ambice, nechce hrát nejhezčí fotbal na světě, proto ho taky fanoušci občas tepou. Možná byste měli problém vystopovat v jeho systému neměnný rukopis, spíš než profesorem taktiky je špičkovým manažerem.

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Jen si ho zkuste porovnat s ostatními. Guardiola ohromí geniálními nápady. Mourinho silou osobnosti. Klopp nezměrnou energií.

A Deschamps? Mistrovsky zvládá vytvořit prostředí, ve kterém se hráči přesvědčí navzájem.

Nebazíruje na dlouhých poradách, po deseti minutách klidně nechá mluvit ostatní. Ale také platí, co o něm řekl kamarád Henry: „Dédé ví přesně, jak to zařídit, aby byl v kabině jen jeden lídr. On.“

Kdybyste chtěli znát návod na úspěch přímo od monsieura Deschampse, uslyšíte: „Rozpoznat talent a správně ho využít. Musíte hráčům věnovat čas, abyste je poznali. Každý z nich žije jiný život, má jinou osobnost, pochází z odlišné kultury a prostředí, má jiné zkušenosti, jiný pohled na svět. A vy se musíte umět naladit na jeho vlnu.“

Což se malému velkému muži zjevně daří. Bude z toho další finále?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
14. 7. 21:00
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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