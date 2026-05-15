Trenér Koubek přišel o věkový primát MS. Curacao opět převzal 78letý kouč Advocaat

Pod Ruttenovým vedením prohrálo Curacao oba březnové přípravné zápasy a sponzoři i část hráčů volala po Advocaatově opětovném nástupu. FFK tuto možnost ještě v pátek jednoznačně zamítla, ale Rutten se nakonec po jednáních s vedením svazu rozhodl rezignovat, aby situaci uklidnil. Advocaat s návratem souhlasil, protože zdravotní stav jeho dcery se zlepšil.
Osmasedmdesátiletý Advocaat se na závěrečném turnaji stane nejstarším trenérem v historii mistrovství světa. O tento primát připraví Miroslava Koubka, který se s národním týmem na šampionátu představí v 74 letech. Rekord zatím drží německý kouč Otto Rehhagel, který Řecko na závěrečném turnaji v roce 2010 vedl v 71 letech a 317 dnech.
Šampionát, který hostí Mexiko, USA a Kanada, začne 11. června. Curacao do turnaje vstoupí 14. června duelem s Německem. Ve skupině E se poté utká ještě s Ekvádorem a Pobřežím slonoviny.