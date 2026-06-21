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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Němce táhne superžolík. Undav si říká o více místa, kouč mlží: Jeho roli probereme

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  7:10
Jméno aktuálně nejproduktivnějšího hráče mistrovství světa vás možná překvapí. Je jím totiž německý fotbalista Deniz Undav, jenž ve dvou duelech stihl nasbírat tři góly a dvě asistence. A to přitom na turnaji odehrál pouhých 56 minut.
Deniz Undav slaví šestý gól Německa proti Curacau.

Deniz Undav slaví šestý gól Německa proti Curacau. | foto: AP

Deniz Undav hrdinou Německa. Dvěma góly otočil zápas s Pobřeží slonoviny.
Deniz Undav střílí gól proti Pobřeží slonoviny.
Deniz Undav (vpravo) slaví šestý gól Německa proti Curacau s Leroyem Saném.
Deniz Undav střílí šestý gól Německa proti Curacau.
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Nejprve se na šampionátu zapsal v úvodním střetnutí s Curacaem. Při jednoznačné výhře 7:1 se na hřiště dostal v 64. minutě, kdy nahradil střídajícího Jamala Musialu.

A do statistik se zapsal bleskově, už po čtyřech minutách asistoval u trefy Nathaniela Browna, o deset minut později se z gólu radoval sám. V 88. minutě pak vyzval ke skórování Kaie Havertze.

Suma sumárum, odehraných 26 minut a bilance 1+2.

Německo - Pobř. slonoviny 2:1, náhradník Undav nejdřív srovnal, v nastavení rozhodl

Ani takový počin však trenéra Juliana Nagelsmanna nedonutil do ofenzivních řad pro další zápas sáhnout, na hrotu proti Pobřežím slonovinám opět nastoupil Havertz, šanci v základu znovu dostal také Musiala.

Než ho v 60. minutě opět nahradil Undav a střetnutí s africkým celkem rozhodl.

Už po osmi minutách na hřišti si našel ve vápně centr rovněž střídajícího Nadiema Amiriho a srovnal stav na 1:1. A klíčový moment si poté nachystal v nastavení.

Deniz Undav hrdinou Německa. Dvěma góly otočil zápas s Pobřeží slonoviny.

Nejprve připravoval pozici právě Amirimu, jehož střela v bráně soupeře ještě neskončila. O přibližně tři minuty později už ale mohl slavit Undav. Na hranici vápna obdržel prudký pas od Felixa Nmechy, rychle se otočil a levačkou zakončil přesně.

„Hráči, kteří nastoupili z lavičky, vnesli do hry novou energii. Zvláštní uznání si zaslouží Deniz. Byl vynikající,“ oceňoval spoluhráče obránce Jonathan Tah.

Undav tak Němcům pomohl udržet stoprocentní bilanci a zároveň zajistit postup ze skupiny. Je navíc prvním hráčem národního týmu od Miroslava Kloseho v roce 2002, který se prosadil v obou ze svých prvních dvou zápasů na světovém šampionátu.

Deniz Undav (vpravo) slaví šestý gól Německa proti Curacau s Leroyem Saném.

„Úplně změnil průběh. Jeho pohyb, energie a inteligence vnesly do útoku zcela nový rozměr. Někdy stačí střídání, aby se změnil rytmus, a tohle byl právě jeden z těch momentů,“ chválil z pozice experta Klose.

Undav se tak ukazuje jako superžolík. Forvard Stuttgartu v zámoří navazuje na vydařenou sezonu v německé lize, kde byl s 19 zásahy druhým nejlepším střelcem po Harrym Kaneovi z Bayernu.

K tomu přidal také šest asistencí a jen těsně zaostal za celkovou bilancí z ročníku 2023/24, kdy zaznamenal 18 gólů a devět nahrávek. I proto si krátce před šampionátem vysloužil novou smlouvu, díky které by měl ve Stuttgartu zůstat do roku 2029.

Německo na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Ani další vydařený rok na jihozápadě Německa však rodákovi z Varelu nepomohl do nabité základní sestavy Nagelsmannovy družiny. Mladý trenér má tak v bývalém hráči Brightonu oporu alespoň po změnách na hřišti.

„Probereme to v rámci trenérského štábu a s Denizem. Zároveň by ale mohl zůstat v tomto rytmu a dál nám pomáhat jako náhradník, který dokáže rozhodnout. Myslím, že v tuto chvíli je spokojený s tím, jak se mu daří. Jsme rádi, že ho máme. V pokutovém území a v jeho okolí je neuvěřitelně inteligentní,“ chválil střelce německý kouč.

Undav pokračuje ve skvělých výkonech v reprezentačním dresu, za dosavadních 11 utkání si s bilancí devíti tref a čtyř asistencí udržuje průměr více jak bodu na zápas.

Němečtí fotbalisté se těší z vyrovnání proti Pobřeží slonoviny.

Němci se ve skupině ještě utkají s Ekvádorem, následovat bude minimálně i další duel ve vyřazovacích bojích. A zda se Undavova pozice ve zbytku turnaje přece jenom změní?

„Bude nastupovat v příštích zápasech, nebo ne? Je to možné. Ale ve své současné roli si vede velmi dobře. Může to dopadnout jakkoliv,“ mlžil Nagelsmann.

Dosavadními výkony si však Undav o větší minutáž rozhodně říká. „Vyslali jsme opravdu důležitý signál, že můžeme vždy přidat kvalitu. A chceme dosáhnout na co největší úspěch,“ burcoval úspěšný střelec.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina H

Skupina G

Skupina J

Skupina I

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina C

Skupina D

Skupina F

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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