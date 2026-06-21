Němce táhne superžolík. Undav si říká o více místa, kouč mlží: Jeho roli probereme

Nejprve se na šampionátu zapsal v úvodním střetnutí s Curacaem. Při jednoznačné výhře 7:1 se na hřiště dostal v 64. minutě, kdy nahradil střídajícího Jamala Musialu.
A do statistik se zapsal bleskově, už po čtyřech minutách asistoval u trefy Nathaniela Browna, o deset minut později se z gólu radoval sám. V 88. minutě pak vyzval ke skórování Kaie Havertze.
Suma sumárum, odehraných 26 minut a bilance 1+2.
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Německo - Pobř. slonoviny 2:1, náhradník Undav nejdřív srovnal, v nastavení rozhodl
Ani takový počin však trenéra Juliana Nagelsmanna nedonutil do ofenzivních řad pro další zápas sáhnout, na hrotu proti Pobřežím slonovinám opět nastoupil Havertz, šanci v základu znovu dostal také Musiala.
Než ho v 60. minutě opět nahradil Undav a střetnutí s africkým celkem rozhodl.
Už po osmi minutách na hřišti si našel ve vápně centr rovněž střídajícího Nadiema Amiriho a srovnal stav na 1:1. A klíčový moment si poté nachystal v nastavení.
Nejprve připravoval pozici právě Amirimu, jehož střela v bráně soupeře ještě neskončila. O přibližně tři minuty později už ale mohl slavit Undav. Na hranici vápna obdržel prudký pas od Felixa Nmechy, rychle se otočil a levačkou zakončil přesně.
„Hráči, kteří nastoupili z lavičky, vnesli do hry novou energii. Zvláštní uznání si zaslouží Deniz. Byl vynikající,“ oceňoval spoluhráče obránce Jonathan Tah.
Undav tak Němcům pomohl udržet stoprocentní bilanci a zároveň zajistit postup ze skupiny. Je navíc prvním hráčem národního týmu od Miroslava Kloseho v roce 2002, který se prosadil v obou ze svých prvních dvou zápasů na světovém šampionátu.
„Úplně změnil průběh. Jeho pohyb, energie a inteligence vnesly do útoku zcela nový rozměr. Někdy stačí střídání, aby se změnil rytmus, a tohle byl právě jeden z těch momentů,“ chválil z pozice experta Klose.
Undav se tak ukazuje jako superžolík. Forvard Stuttgartu v zámoří navazuje na vydařenou sezonu v německé lize, kde byl s 19 zásahy druhým nejlepším střelcem po Harrym Kaneovi z Bayernu.
K tomu přidal také šest asistencí a jen těsně zaostal za celkovou bilancí z ročníku 2023/24, kdy zaznamenal 18 gólů a devět nahrávek. I proto si krátce před šampionátem vysloužil novou smlouvu, díky které by měl ve Stuttgartu zůstat do roku 2029.
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Ani další vydařený rok na jihozápadě Německa však rodákovi z Varelu nepomohl do nabité základní sestavy Nagelsmannovy družiny. Mladý trenér má tak v bývalém hráči Brightonu oporu alespoň po změnách na hřišti.
„Probereme to v rámci trenérského štábu a s Denizem. Zároveň by ale mohl zůstat v tomto rytmu a dál nám pomáhat jako náhradník, který dokáže rozhodnout. Myslím, že v tuto chvíli je spokojený s tím, jak se mu daří. Jsme rádi, že ho máme. V pokutovém území a v jeho okolí je neuvěřitelně inteligentní,“ chválil střelce německý kouč.
Undav pokračuje ve skvělých výkonech v reprezentačním dresu, za dosavadních 11 utkání si s bilancí devíti tref a čtyř asistencí udržuje průměr více jak bodu na zápas.
Němci se ve skupině ještě utkají s Ekvádorem, následovat bude minimálně i další duel ve vyřazovacích bojích. A zda se Undavova pozice ve zbytku turnaje přece jenom změní?
„Bude nastupovat v příštích zápasech, nebo ne? Je to možné. Ale ve své současné roli si vede velmi dobře. Může to dopadnout jakkoliv,“ mlžil Nagelsmann.
Dosavadními výkony si však Undav o větší minutáž rozhodně říká. „Vyslali jsme opravdu důležitý signál, že můžeme vždy přidat kvalitu. A chceme dosáhnout na co největší úspěch,“ burcoval úspěšný střelec.